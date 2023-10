“Qızımı özüm sənətdən uzaqlaşdırdım, şou-biznesdə "akula"lar çoxdur” Tarix: Bu gün, 07:32 | Çap et

“Allahdan həmişə özümə ruzi-bərəkət, can sağlığı arzulamışam. Heç vaxt ikinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəməmişəm. Bəzən deyirlər ki, Gövhər xanım, maşallah heç qocalmırsınız, baxımlısınız. Soruşurlar ki, niyə 2-ci dəfə ailə həyatı qurmadınız? Neynirəm əri? Ər adamı qocaldır. Mənim ərə gedən vaxtım da deyil. Bir kişi ilə evin içərisində qala bilmərəm, ataram onu bayıra. Sərbəstliyə öyrəşmişəm”



DİA.AZ xəbər verir, bunu Moderator.az-a açıqlamasında əməkdar artist Gövhər Rzayeva deyib. O daha sonra əlavə edib.



“Bu qadınlar üçün çox ağır sənətdir. Qadın ailədə, övladlarının yanında olmalıdır. Vaxt-bivaxt gedib gəlirik, gecələr yuxusuz qalırıq. Kənardan baxana bəlkə də asan görünə bilər. Əsl halal qazanc biz musiqiçilərindir ki, zəhmət çəkirik, alın təriylə pul qazanırıq. Buna görə də övladlarımın bu sənətdə olmasını istəmədim. Özləri də istəmədilər, gərək insanın canından gəlsin. Qızım oxuyurdu, dedim ki, bu sənətdə akulalar var, səni udarlar. Onu sənətdən özüm uzaqlaşdırdım” deyə əməkdar artist bildirib.



Gövhər xanım bildirib ki, bir çox sənətkarlarla qonşu olub.

“Uşaqlarım balaca idi, anamın yanına qoyub işlərimə qaçırdım. Anam bu işlərdə mənə kömək edib. “Sovetski” məhəlləsində böyümüşəm, çox adam qorxudan məhəlləmizə gəlmirdi. Çünki oranın öz qayda-qanunları var idi. Zakir Mirzəyev, Aftandil İsrafilov, Firuzə İbadova, Nisə Qasımova, Zeynəb Xanlarova, Yaşar Nuri və s. sənətkarlar bizim məhəllədən çıxıb, qonşu olmuşuq. Bəzən deyirlər ki, uşağım kiməsə qoşuldu pis yollara düşdü. Qətiyyən belə deyil. Zorla heç kimi harasa aparmırlar” deyə sənətkar bildirib.



Gövhər Rzayeva efirlərdən narazılığını da dilə gətirib.



“Əvvəl efir repertuarı başqa idi, toy repertuarı tamam başqa. İndi efirlərdə ancaq toy mahnılarıdır. Başa düşürəm, kasıbçılıqdır, pul qazanmaq lazımdır. Amma sənəti də unutmaq olmaz” deyə musiqiçi deyib.



Qarmon ifaçısı sənətdəki qalmaqallardan da danışıb.



“Mənim heç kimdə işim yoxdur. Bir adam da deyə bilməz ki, Gövhərdən incimişəm. Hərənin öz işi, öz ev-eşiyi var. Məndən kimisə soruşanda çatışmazlıqlarını demirəm, onu tərifləyirəm. Bilirəm ki, bir kəlmə desəm, beşini də o qoyub çatdıracaq. Bu sənətə gələndə anam dedi ki, qulağını kar, gözünü kor, dilini lal et. Mən kiməsə pislik etməklə kimə neynirəm ki?! Haqsızlığı götürmürəm. Bir də görürsən ki, üzdə bir cürdür, arxada başqa cür” deyə əməkdar artist bildirib.

