Qara bəxtli “Yasmin”, indi də, qara hasarda

Əlbəttə, mürəkkəb dekorativ quruluşlu görkəmi göz oxşayan “Yasmin” binasıyla əlaqəsi olan hər kəsə, indi onun belə kökə düşməsi olmazın üzüntülər yaşatmaya bilməz



Bakı Kommersiya və Apellyasiya məhkəmələrində, “XalqBank” adıyla, cavabdeh kimi çoxdandır incidilən mülk – aptek sahibi Qalib Məmmədovun əleyhinə qaldırılan iddialara: “Yox!” – deyən Qərardad və Qətnamə çıxarılsa da!..



…”Yasmin” Biznes Mərkəzindəki ona məxsus sonuncu obyektin qapısına belə, “XalqBank”in başında duranların adlarıyla, qanunsuz olaraq qıfıl vuruldu və bu mülk sahibi də, sərt təhdidlərlə öz mülkündən uzaqlaşdırıldı



Bəli, “Araz” Media Qrupundakı araz.az xəbər portalının bu yazısının başlıqlarından irəli gələn məntiq sonluğu kimi, ortadakı çoxsaylı həqiqət və reallıqlara da əsaslanıb, xüsusi olaraq onu vurğulamaq istəyirik ki, “Yasmin” Biznes Mərkəzi ətrafında uzun müddətdir səngimək bilməyən, 22 nəfər sahibkara qarşı törədilən və mülkü təcavüz xarakteri daşıyan səs-küylü qalmaqalın dəhşət dolu nəticələri, birbaşa, müstəqil dövlətimizin yürütdüyü iqtisadi siyasətin əksi olan daha bir səhifədə silinməz “qara ləkələrə” çevrilməkdədir. Konkret desək, Bakı Kommersiya və Apellyasiya məhkəmələrində, “XalqBank”ın iddiasıyla, cavabdeh kimi çoxdandır incidilən sonuncu mülk – aptek sahibi Qalib Məmmədovun əleyhinə, bu dəfə, gülüş doğuran tərzdə qaldırılan absurd iddialara: “Yox!” – deyən Qərardad və Qətnamə çıxarılsa da, “Yasmin” Biznes Mərkəzindəki bu iş adamına məxsus sonuncu obyektin qapısına belə, bu bank adıyla, bu yaxınlarda qıfıl vuruldu. Və o da, digər 21 nəfər mülk sahibi – iş adamı kimi, sərt təhdidlərlə, qanunsuz olaraq, öz halal mülkündən uzaqlaşdırıldı. Bundan dərhal sonra isə, qara rəngli dəmir konstruksiyalarla hasara alınan qara bəxtli “Yasmin”in taleyinə qara ləkələr vurulmasının davam etdirildiyinə bir daha şahidlik etdik.



Halbuki, səs-küylü “Yasmin” olayları başlayan gündən, kölgədəki əsas bank sahibləri tərəfindən, “ağına-bozuna baxmadan” qanunsuz təşkil edilən “razborka dəstəsinin qoluzorlularını” öz anasına məxsus şəxsi mülklərinin — aptekinin qapısına belə yaxın buraxmayan yeganə sahibkar Qalib Məmmədov olub. Bu, o demək deyil ki, “Yasmin” qalmaqalının getdikcə böyüməsi nəticəsində, bu Biznes Mərkəzində mülkləri olan digər iş adamları kimi, Qalib Məmmədov da incidilməyib: Yox, bu, belə deyil, o, tanınmış vəkil Əkrəm Həsənovun hüquqlarını müdafiə etdiyi digər 21 nəfər iş adamı arasında, bu qalmaqal baş verən gündən indiyədək daha çox incidilən və maddi ziyana düşən mülk sahibidir.



Yeri gəlmişkən, onu da qeyd etməyi lazım bildik ki, o, bu obyektinə yeri, bu Biznes Mərkəzinin binasından anası Təranə xanım Ağayevanın adına olduqca baha qiymətə – 350 mın manata alıb. Və çox keçmədən bu şəxsi mülkündə, ölkədə yaxşı yöndən tanınan “Buta Farm” Apteklər Şəbəkəsi tərkibindəki öz aptekini açıb. Bundan az müddət keçdikdən sonra – hələ olduqca baha qiymətə aldığı mülkünün xeyrini görmədiyi maddi sıxıntılı bir vaxtında isə, burada mülk sahibi olan digər iş adamları kimi, onun özü də, dəfələrlə, olduqca sərt təzyiq və təhdidlərlə üzləşib. Elə, həmin vaxt, həmin “qoluzorlular”, digər 21 nəfər iş adamını olduqca baha qiymətə aldıqları şəxsi mülklərindən – ofis və biznes obyektlərindən uzaqlaşdıra biliblər. Onların arasındakı yeganə mülk sahibi – Qalib Məmmədov isə, həmişə, şəxsi mülkünü qorumaqda israrlı olub. Di gəl ki, ötən yaxın günlərin birində isə, bu şəxsi obyektinin açarını uzun müddət təhvil verməkdə inadkarlıq göstərən aptek sahibi daha sərt təhdid və hədə-qorxularla üzləşib. Və o da, “Yasmin”dəki durumu yüksək səviyyədə olan özünün baha qiymətli halal mülkündən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qalıb.



Bu yerdə, xüsusi olaraq, bir daha qeyd etmək istəyirik ki, bu Biznes Mərkəzində ofis və obyekt kimi şəxsi mülkləri olan 22 nəfər iş adamından sonuncusuna məxsus obyektin qapısına da, uzun çəkən və mövcud qanunlarımızın tələbləri çərçivəsinə sığmayan bu münaqişədən sonra, qanunsuz qıfıl vuruldu. Bundan dərhal sonra isə, “Yasmin”in binası qara rəngli metal konstruksiyalarla dövrləndi. Artıq, neçə gündür ki, digər mülk sahibləri kimi, Qalıb Məmmədovun da, öz şəxsi obyektinə – aptekinə girişi tam yasaqlanıb.



Bu yerdə, araz.az-ın dəyərli oxucularının diqqətinə onu da çatdırırıq ki, bu Biznes Mərkəzinin adıyla bağlı baş verən, camaat arasında “Yasmin” qalmaqalı kimi yaddaşlara köçərək, hətta ictimai qınağa çevrilən, “Mars – M” və “XalqBank” rəhbərlərinin adlarına yazılan, 2015-ci ildən başlayaraq, günü bu günədək səngimək bilməyən, gündəmdə olduğuna görə, yüzlərlə səs-küylü yazılarla ölkə mətbuatının səhifələrindən də düşməyən bu qalmaqalla bağlı, araz.az xəbər portalı da, 30-dan çox özəl araşdırma və təhlil yazısı dərc edib. Bu yazıları oxuyarkən, münaqişəli “Yasmin” qalmaqalında adları keçən, buradakı halal mülklərinə “od qoyulan” 22 nəfər mülk sahibinin dəhşət dolu acınacaqlı durumları adama bambaşqa təsir bağışlayır, onlara yazığın gəlməyə bilmir. Həmin yazılarda da qeyd edildiyi kimi, bu Biznes Mərkəzində durumun belə acınacaqlı kökə düşməsinin əsas baiskarlarının isə, dünya heç veclərinə də deyil. Onlar, “Burada mənəm, Bağdadda kor xəlifə!” prinsipini üstün tutmaqla, istədiklərini etməkdən heç vaxt çəkinmirlər. Özü də, istədiklərini çox fərasətsiz şəkildə həyata keçirirlər və bu səbəbdən, çox keçməmiş, törətdikləri belə qanunsuzluqlar təsiredici ictimai qınağa və ölkə mətbuatının manşet yazılarında əsas mövzuya çevrilir.



Uzunçuluq olmasın və dəyərli vaxtlarını itirməsinlər deyə, oxucularımıza məsləhət görürük ki, “Yasmin” adıyla 2015-ci ildən başlayan və indiyədək gündəmdən düşməyən olaylarla bağlı əsl həqiqət və reallıqları, bu səs küylü qalmaqalın əsl mahiyyətini bilmələri üçün, “Araz Media Qrupundakı araz.az xəbər portalının dərc etdiyi həmin oxunaqlı 30-dan çox müxtəlif səpgili silsilə yazılar içərisindən, saytın Facebook səhifəsində də paylaşılan və linki aşağıdakı olan yazısını oxumaları kifayətdir: https://araz.az/?p=31318



Bu yerdə, onu da xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirik ki, həmin yazımızda əsl həqiqət və reallıqlar göz qabağına gətirildiyindən, hiss edib, bir daha anlamaq olur ki, indiyədək, bu Biznes Mərkəzində törədilən qanunsuzluqlar halal mülk sahibi iş adamlarına olduqca təsirli və üzücü anlar yaşadıb. Çünki ortadakı məlum həqiqət və reallıq görüntüləri, bu iş adamlarının illərin əzab-əziyyətləri hesabına topladıqları bir ətək halal pulları müqabilində “Yasmin”dən aldıqları ofis və obyektlərinin, artıq, onların əllərindən çıxdığının sübut işarələridir. Halbuki, bu mülklərini almaları üçün, onlar, hətta, 2008-ci ilin sonlarından başlayaraq, 2014-cü ilin may ayınadək, 5 milyon manatdan çox ümumi dəyər qiymətlərini tam ödəməklə, öz halal pullarıyla öz adlarına rəsmi sənəd-sübutlarla, olduqca yüksək qiymətə alıblar. Onların əksəriyyəti, bu arzularına çatmaları üçün, hətta dədə-baba mirası digər halal mülklərini belə sataraq, Mərhəmət Bəşirovla alqı-satqı etməyə görə, əllərində olan, obyekt almağa çatışmayan pullarının üstünü düzəldiblər də.



Bu danılması mümkünsüz bir həqiqətdir ki, doğrudan da, bir vaxtlar, bir yandan olduqca cəlbedici mürəkkəb tikinti quruluşlu görkəmi göz oxşayan 7 mərtəbəli binasının olması, bir yandan da, paytaxt Bakının ən elitar ərazilərindən birində — Nərimanov rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 120 ünvanında yerləşməsi, ölkənin çoxsaylı iş adamlarını, “Yasmin” Biznes Mərkəzindən, qiymətləri çox baha olsa belə, özlərinə obyekt və ofislər almağa cəlb edirdi. Bu arzuda olan həmin sahibkarlar içərisindən, yalnız bu 22 nəfər bu istəklərinə qovuşmağı, külli miqdarda pullarını xərcləyib, arzularına çatmaqla reallaşdıra bildilər. Yəni, qalanları üçün, görkəmi olduqca cəlbedici bu yaraşıqlı binada satılası və alınası heç nə qalmadı.



Di gəl ki, ölkəmizdə mülk sahibi iş adamlarına qarşı mülkü təcavüz törətməyi adi hala çevirənlər, müstəqil dövlətimizin yürütdüyü iqtisadi siyasətin əksinə getməkdən günü bu günədək çəkinməyənlər, bu 22 nəfər sahibkarın da arzularının çiçəklənməsinə imkan vermədilər. Onlar tərəfindən, “Yasmin” ətrafında “XalqBank” adıyla 2015-ci ildən başladılan səs-küylü qalmaqalla, incidilən bu sahibkarların bu Biznes Mərkəzindəki baxımlı halal mülklərinə “od qoyulur”. Bir sözlə, onlar tərəfindən başladılan və günü bu günədək davam edən bu çəkişmədə, bu halal mülk sahiblərinə qarşı əsl düşmən mövqeyi nümayiş etdirilir. Konkret desək, sahibkarların başlarına oyun açmaqdan çəkinməyənlər, hətta zərərçəkən bu iş adamlarının müxtəlif ölçülü halal mülklərinə min cür hiylə, fırıldaq, iftira… dolu iyrənc planlı oyunlardan çıxmaqla əl də qoya biliblər. Onların göstərişləri ilə, sahibkarlar binanın içərisində yerləşən, eləcə də qapıları bayıra açılan obyekt və ofislərinə belə yaxın buraxılmırlar.



Bu qalmaqalda əsas günahkarların – bankı kölgədən idarə edənlərin, Biznes Mərkəzinin özünün binasını tikən “Mars – M” MMC-nin hazırda həbsdə yatan sahibi və direktoru Mərhəmət Bəşirovun əvvəlcədən planlaşdırdıqları belə bəd əməlləri nəticəsində, törədilən qanqaraldıcı qanunsuzluqlar, artıq çoxdandır ki, açıq-aşkar göz qabağına qoyulub. Onlar getdikcə daha da böyüyən “Yasmin” qalmaqalında, yalanla həqiqət arasındakı sərhədi belə dəfələrlə dumanlandırıblar. Bir sözlə, “Xalq Bank”ı kölgədən idarə edən, halal mülk sahiblərinə qarşı düşmən mövqedə olan nüfuz sahibləri, əvvəlcədən göz dikdikləri “Yasmin”in baxımlı binasını, “ağına-bozuna baxmadan” ələ keçirməkdə israrlıdırlar. Elə, buna görədir ki, heç bir qanun çərçivəsinə sığmayan istədikləri hərəkətləri etməkdən indiyədək çəkinməyiblər.



Bir də ki, əvvəlki yazılarımızda xüsusi olaraq vurğuladığımız kimi, bu səs-küylü qalmaqalda, baş verən qanunsuzluqların əksi olan epizodlardan ən dəhşətlisi isə, bu Biznes Mərkəzinin binasının hərraca çıxarılması ilə bağlı oldu. Belə ki, adları yuxarılarla bağlı olduğundan, “Xalq Bank”ın başında duranlar, heç bir qanun və vicdan çərçivəsinə sığmayan vasitələrlə, ən əsası isə, qanunsuz təşkil etdirdikləri hərracla, reallıqda 60 milyon manata yaxın dəyər qiymətli “Yasmin”i, vur-tut, 22 milyona öz banklarının adına almağa müvəffəq oldular. Elə, bundan sonra da, mülk sahiblərinə qarşı, “ağına-bozuna baxmadan”, istədikləri hərəkət etməyi daha da şiddətləndirdilər.



Göründüyü kimi, ölkədə mülkü təcavüzə məruz qalaraq, olduqca pis duruma düşən saysız-hesabsız sahibkarlardan olan bu 22 nəfər iş adamının hər biri, öz kiçik bizneslərini inkişaf etdirmək arzusuyla, bu mülklərini, bu Biznes Mərkəzini tikdirən şirkət rəhbərinin – “Mars – M” MMC-nin hazırda həbsdə yatan sahibi və direktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin prorektoru Bəşir Bəşirovun oğlu Mərhəmət Bəşirovun şirin vədlərinə aldanaraq alıblar. Buradakı əmlaklarına təcavüzün nəticəsidir ki, bu mülkiyyətçi sahibkarlar, tənəzzül dövrü yaşayan bizneslərinə qoyduqları sərmayəyə görə, hədsiz dərəcədə narahatdırlar. Çünki onlar buradakı mülklərini, əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, 2008-ci ilin sonlarından başlayaraq, 2014-cü ilin may ayınadək, ümumi dəyər qiymətlərini tam ödəməklə, öz halal pullarıyla öz adlarına rəsmi sənəd-sübutlarla, olduqca yüksək qiymətə alıblar. Elə, “Yasmin”də adlarına aldıqları obyektlərini özlərinin bizneslərinə uyğunlaşdıraraq, işə başlayandan bir qədər sonra isə, mülk sahibi bu iş adamlarına məlum olub ki, Mərhəmət Bəşirov, ümumilikdə, Biznes Mərkəzinin yenicə tikdirdiyi gözəgəlimli binasını, onlara rəsmi olaraq satdığı əmlakları ilə bərabər, özlərinə adi xəbərdarlıq belə etmədən, girov qoyması müqabilində, iki dəfəyə üst-üstə külli miqdarda – 17 milyon dollar həcmində kreditlər götürüb və bu kredit pullarını banka geri qaytarmayıb. Bank isə, məhkəməyə müraciət etməklə, krediti almaq üçün, girov təminatı Biznes Mərkəzin binasının satılması barədə iddia qaldırıb və əldə olunacaq vəsaitin, kredit məbləği ilə əvəzləşdirilməsini istəyib. “XalqBank”ı kölgədən idarə edən və mövcud hakimiyyətin yuxarı eşalonunda nüfuz sahibi olan yüksək səlahiyyətli vəzifəlilərin təkidli tələb və göstəriş tapşırıqlarıyla, məhkəmə bankın iddiasını təmin edib. Elə, bundan sonra da, bankı kölgədən idarə edən nüfuz sahibləri, mülkiyyətçi iş adamlarına qarşı, getdikcə, daha da qızışaraq, aqressivləşib, günü bu günədək səngimək bilməyən dəhşət dolu mülkü təcavüzdən əl çəkməyiblər. Bundan dərhal sonra isə, məhkəmə Qərarının icrası vaxtı, qanunlarımızın tələbələrinə uyğun prosedur qaydalarına əməl etməyən, adları yuxarılarla bağlı olan “XalqBank”ı kölgədən idarə edənlərin əlləri altında saxladıqları qoluzorlular dəstəsi, “ağına-bozuna baxmadan”, zorla da olsa, sahiblərini öz obyektlərindən çıxararaq, qapılarına qıfıl vurublar. Elə, o vaxtdan da, mülk sahiblərinin hamısının Biznes Mərkəzinə daxil olmaları tam yasaqlanıb.



Obyektindən çıxmayan Qalib Məmmədov isə, həmişə, “Yasmin” Biznes Mərkəzində qanuni halal mülkləri olan və uzun müddətdir: “XalqBank” bizə zülm edir!” – deyə, haqqlarını tələb etmək, hüquqlarını pozanlara, haqlarını tapdalayanlara kəskin etirazlarını çatdırıb, kömək üçün, aidiyyatı dövlət qurumları bir yana, ölkə başçısına belə saysız-hesabsız şikayət xarakterli yüzlərlə Müraciət ünvanlayan digər 21 nəfər sahibkar mülkiyyətçi ilə, həmişə bir yerdə olub. Əlacsız və çarəsiz qaldıqları üçün, bu mülk sahibləri, bir yerə toplaşıb, bu insidentdən irəli gələn dərd-sərlərini bölüşmələri üçün, heç vaxt yer axtarmayıblar da. Elə, onların kütləvi şəkildə etirazlarını bildirmələri üçün, tez-tez toplaşdıqları yer, Qalib Məmmədovun bu obyekti olub. Onlar, hər dəfə, ölkə başçısına, Birinci vitse-prezidentə, Baş nazirə və digər dövlət qurumlarının rəhbərlərinə, hətta ölkənin media vasitələrinə elə buradan üz tutub, şikayət xarakterli yüzlərlə Müraciət ünvanlayıblar. “Yasmin”i xüsusi bir amansızlıqla ələ keçirmək istəyənlərin etirazlarına baxmayaraq, mətbuat əməkdaşları ilə çoxsaylı görüşlərin və televiziyalar üçün çəkilişlərin əksəriyyəti də, burada baş tutub.



Qeyd olunanlar bir daha onu sübut edir ki, özlərinə bu Biznes Mərkəzindən olduqca baha qiymətə obyekt və ofislər alan 22 nəfər iş adamı ilə, “Xalq Bank”ı kölgədən idarə edənlər arasındakı qalmaqal, getdikcə, daha da şiddətlənib. Bunun nəticəsidir ki, Qalib Məmmədov da, öz halal mülkündən uzaqlaşdırılıb.



Bu günlərdə, bizimlə bir daha həmsöhbət olan Qalib Məmmədov dediklərinə görə, ona qarşı yenidən qızışan təhdid və hədə-qorxular özünün pik həddinə çatsa da, aptek sahibi yenə öz halal və qanunlarımız çərçivəsində olan mübarizəsindən əl çəkmək istəmir. Konkret desək, Qalib Məmmədovun, yenə, öz mülkiyyət hüquqlarını qorumaqda israrlı olduğuna bir daha şahidlik etdik: “Baş verən son hadisə o demək deyil ki, artıq, mənim mülküm də əlimdən alındı, Mövcud qanunlarımızın hərtərəfli dəstəklədiyi vacib detallara görə də, bir daha qəti şəkildə deyirəm ki, “XalqBank”ı kölgədən idarə edənlər bu obyektimi mənim mülkümdən heç cür çıxara bilməzlər. İnşallah, mənim, bir mülk sahibi olaraq, özümə aid sahədə qanuni fəaliyyət göstərməyi tezliklə gerçəkləşdirəcəm – buna, tam əminəm!



Axı, niyə, belə də olmamalıdır?! Çünki mənim kimi, digər 21 nəfər iş adamı da, buradakı halal mülklərini halal pullarını verib, bu yöndən olan mövcud qanunlarımızın tələbələri çərçivəsində, buradan, sənəd-sübutlarla rəsmən öz adlarına alıblar. Buna baxmayaraq, bank rəhbərliyi tərəfindən, bu Biznes Mərkəzini tikən “Mars – M” MMC-nin həbsdəki sahibi və direktoru Mərhəmət Bəşirova, mövcud qanunlarımızın tələbələrindən kənar, iki dəfə, külli miqdarda kredit ayırılıb. Hələ “XalqBank”ın ayırdığı milyonlardan ibarət birinci kreditin təyinatı binanın tikintisi və təmiri üzrə olsa da, bu reallaşmayıb. Kredit təyinatı üzrə xərclənməyib, ödənişlərdə dərhal problemlər yaranıb. Buna baxmayaraq, 2015-ci ilin iyulunda, “Xalq Bank”, “Mars – M” MMC-yə, əvvəlkindən xeyli çox, yeni daha bir kredit də ayırıb. Bu kreditin verilməsində əsas məqsəd isə, ölkədə baş verən devalvasiyaya görə, əvvəlki kreditin bağlanmasına köməklə, habelə binanın qalan mürəkkəb tikintisini və təmir işlərini sürətləndirməklə bağlı olub. Guya, “Xalq Bank” bunu özünü növbəti devalvasiyadan qorumaq üçün edib. Bu bankın müvafiq filialı həmin kreditin verilməsinə etiraz etsə də, bankın Müşahidə Şurası kreditin verilməsində israrlı olub. Beləcə, hər iki kreditin açıq-aşkar qanunsuz ayrıldığını gizlətmək mümkün olmayıb. Amma “krışa”sı yuxarılarda olduğundan, “Yasmin”dəki mülk sahibləri birləşsələr də, “XalqBank” adıyla törədilən qanunsuz əməllərin qarşısını almaqda aciz qalaraq, öhdəsindən gələ bilməyiblər. Elə, bunun acınacaqlı nəticəsidir ki, “XalqBank”ı kölgədən idarə edənlər isə, çoxdankı istəklərinə nail olduqdan sonra, heç nədən çəkinmədən, özlərinə dəyərləri olduqca bahalı ofis və obyektlər alan bu iş adamlarının “başlarına oyunlar açıb”, olmazın müsibətlər gətirməklə, bizneslərinə də, günü bu günədək, ciddi formada tənəzzül dövrü yaşatmaqdan çəkinmirlər.



Bir daha qəti şəkildə deyirəm ki, “Xalq Bankı”n başında duranlar, mülk sahiblərinin xəbəri olmadan, Biznes Mərkəzinin binasını girov götürməklə, iki dəfə Mərhəmət Bəşirova, qanunsuz yolla, külli miqdarda saxta kreditlər verməklə, qatı cinayətə imza atıblar. Bu da, belə bir təsirli sorğu yaradır ki, niyə, Mərhəmət Bəşirov türmədə tək yatmalıdır?! Axı, onun törətdiyi bu qatı cinayətdə ortaqları da olub və türmədə onlarla bərabər yatmalıdırlar!



Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, indiyədək, ölkə başçısına, Birinci vitse-prezidentə, Baş nazirə və digər dövlət qurumlarının rəhbərlərinə üz tutub, başıma gətirilənlərlə, 22 nəfərin pozulan mülkiyyət hüquqları ilə bağlı daha ətraflı şikayət xarakterli müraciətlərimi ünvanlamışam. Bu günlərdə, məcburiyyətdən, dövlət başçısı möhtərəm İlham Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya, ölkənin Baş naziri cənab Əli Əsədova, eləcə də digər əlaqədar dövlət qurumlarının rəhbərlərinə daha bir kəskin şikayət xarakterli Müraciətim də olacaq. Ümidvaram ki, belə müraciətlərimə geci-tezi bir reaksiya olacaq. Çünki mülkiyyətçi hüquqlarımı kobud şəkildə pozanların heç nə veclərinə deyil. Onlar, “Yasmin”dəki bu qalmaqal və intriqaların getdikcə böyüməsi hesabına, vaxtilə, Biznes Mərkəzinin baxımlı binasından özlərinə olduqca baha qiymətə obyekt və ofislər alan iş adamlarına – halal mülk sahiblərinə qarşı əsl düşmən mövqeyi nümayiş etdirir, başlarına oyun açmaqdan çəkinmir, sanki bundan ləzzət alırlar. Nəticədə, “Yasmin” ətrafındakı xoşagəlməz olaylar, getdikcə böyüyərək, artıq ictimai qınağa çevrilir”.



Qalib Məmmədovun dediyi kimi, dəhşət ondadır ki, mülklərinə uzun zamandır “od qoyulan” mülk sahibi iş adamları, artıq, neçə ildir ki, öz şəxsi halal mülklərindən istifadə etmələri üçün, əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, içəri buraxılmır, hətta bağlı qalan qapılarına belə yaxınlaşa bilmirlər. Bu da, bu gözəgəlimli binanın içindən olduqca baha və içində olub, qapıları bayıra açıldığı üçün, daha yüksək qiymətlərə aldıqları halal mülklərinin, artıq, mülk sahibi iş adamlarının əllərindən tam olaraq çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə olduğuna daha bir işarədir: “Doğrudan da, qanun və vicdan çərçivəsinə sığmayan vasitələrlə hər şeyə nail olanlar, mənim, sahibi olduğum 70 kvadratmetrlik mülkümün – aptekimin də işləməsinə imkan vermədilər. Halbuki Biznes Mərkəzinin binasını tikən qurumla alqı-satqıya dair bütün qanuni müqavilə və maliyyə arayışlarım olduğu üçün, bu sözügedən sahə 2010-cu ildən mənim mülkiyyətimdədir. 2013-cü ildən isə, burada əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət göstərən aptek işlətmişəm və mövcud çətin şəraitdə belə, öz işçilərimlə bu xidməti davam etdirmişik. Bu barədə, müvafiq vergi kodum və Səhiyyə Nazirliyindən alınmış lisenziyam da mövcuddur. Sahə, “Azsığorta” ASC tərəfindən, hər il icbari sığorta və DİN-in Mühafizə Xidməti tərəfindən mühafizə olunurdu. Bu barədə də, əlimdə müvafiq qanuni müqavilələr və digər rəsmi sənədlər var.



Məhz əvvəlcədən də qeyd etdiklərimə və mövcud qanunlarımızın hərtərəfli dəstəklədiyi vacib detallara görə də, bir daha qəti şəkildə deyirəm ki, “XalqBank”ı kölgədən idarə edənlər bu obyektimi mənim mülkümdən heç cür çıxara bilməz. Mən, bir sahibkar olaraq, özümə aid sahədə, öz mülkümdə qanuni fəaliyyət göstərmişəm. Mülkümü ələ keçirməyi tezləşdirmələri üçün, bank əməkdaşları isə, mənə hədə-qorxu gəlməkdən, əsl terrorçuluq kimi əməllər törətməkdən çəkinmədilər. Hətta illərdi ki, obyektimə gələn su, işıq və qaz da onlar tərəfindən kəsildi. Bu, əsl şeytan əməliydi və vicdan çərçivəsində buna heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Çünki bu şeytan əməli nəticəsində, mənim vaxtilə daha baha qiymətə aldığım olduqca qiymətli və az tapılan dərman preparatları, üstəlik tibbi ləvazimatlar aptekdəki belə bir şəraitsizlikdə getdikcə daha sürətlə xarab olmağa başladı. Bu səbəbdəndir ki, bir sahibkar kimi mənə və bu tapılmayan qiymətli dərmanları xarab etməklə, xəstə vətəndaşlara dəyən hərtərəfli ziyanın miqdarı, artıq, ölçüyəgəlməz həddə çatıb.



Bəli, bu sirr deyil ki, inandımı görənlər, mülkümü ələ keçirmək üçün, son vaxtlar, mənə hədsiz hədə-qorxu gəlməklə, terrorçuluq etməkdən belə çəkinmirdilər. Mənsə, öz mülkümdə qanuni fəaliyyət göstərirdim. Məni mülkümdən zorla çıxarmaq istəyənlər, sonda, cinayətkar və terrorçu kimi hərəkətlər etməklə, öz istəklərinə nail oldular.



Məni və işçilərimi incidənlərə, ailəmi narahat edənlərə – hakimiyyətdəki nüfuz sahiblərinin adlarından sui-istifadə etməkdən çəkinməyən bədniyyət insanlara qəti şəkildə bir daha bildirirəm ki, mən həmişə dövlətimizin mənafeyi naminə çalışan, lazım gələrsə, canımı millətim yolunda qurban verməyə hazır olan bir ölkə vətəndaşıyam! Təcavüzkarlar onu da yaxşı bilməlidirlər ki, halal mülkümü əlimdən almaqla, məni, qeyri-birisinə çevirə və sındra da bilməzlər — mən öz haqq mübarizəmi sonadək davam etdirəcəm! Bir daha deyirəm, məni, özümə məxsus halal mülkümdən zorla heç kəs çıxara bilməz! Zorla çıxarmaq istəyənlərə isə, sonda, cinayətkar və terrorçu damğası vurulacaq! Bu, belə də olmalıdır, inşallah! Çünki Böyük Allah da hər şeyi görəndir və bu müqəddəs varlıq tərəfindən, günah işlədənlər gec-tez öz layiqli cəzalarını alırlar. Bir də ki, illərdi əziyyət çəkərək, bir sahibkar kimi, yer etmişəm özümə. Axı, mülk də, Böyük Allaha məxsus toxunulmaz bir əmanətdir! Kim ona təcavüz və xəyanət edərsə, Ulu Tanrının özü onun bəlasını verər! Bu, açıq-aşkar namərdlikdir! Haqq nazilər, üzülməz, öz yerini tapar, inşallah!”.



Qalib Məmmədovun özünün dediklərinə görə, bu Biznes Mərkəzinin özü, elə, “Yasmin” münaqişəsi başlayan gündən indiyədək, ölkənin müxtəlif instansiya məhkəmələrində mübahisələr obyektinə çevrilib və buradan özlərinə mülk alan iş adamları Mərhəmət Bəşirovdan şikayətçi düşüblər. Qalmaqal və intriqaların başladığı ilk vaxtlar, aşağı instansiya məhkəmələrinə müraciət edən narazı mülk sahiblərinin mülkiyyət hüquqları məhkəmə qərarları ilə tanınsa da, “Xalq Bank”ı idarə edənlərin digər məhkəmə proseslərinə müdaxilələrındən sonra, daha dəqiq desək, onların təkid və təzyiqləri nəticəsində, az sonra, “təkər tərsinə fırlanıb”: “Mərhəmət Bəşirovun götürdüyü kreditlərin ödənilməməsi bəhanəsiylə, bank, müxtəlif instansiya məhkəmələrinə müraciətlər etməyə başladı və həmin “kölgədəki söz və nüfuz sahiblərinin” köməyi ilə, Biznes Mərkəzinin binası üzərinə həbs qoydurmağa da nail oldu. Beləcə, pul verib obyekt alan sahibkarlar, bundan sonra, mənim kimi, olduqca pis duruma düşdülər: Ən dəhşətlisi odur ki, müxtəlif instansiya məhkəmələri kimi, hətta Konstitusiya Məhkəməsi də, öz qərarları ilə, “Yasmin”dəki mülk sahiblərinin hüquqlarını alt-üst etdi.



Ədalətli açıq məhkəmə proseslərinin təmin edilməməsi ucbatından və əlacsızlıqdan, sonda, “Mars – M” MMC-nin və “Xalq Bank”ın fırıldağına məruz qalan mülk sahibi iş adamları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutdular. Burada isə, onların xeyrinə köklənən məhkəmə qərarları verilməyə başladı.



Axı, ölkəmizdə belə qərarları, ancaq və ancaq, vicdan və qanun çərçivəsində işləyən haqq-ədalət məhkəmələri verə bilərlər! Əfsuslar ki, bizim ölkə məhkəmələri də, haqq-ədaləti yox, qorxudan belə “nüfuz və söz sahiblərinin” dediklərini müdafiə etməyə məcburdurlar. Elə, bu səbəbdən, əlacsızlıqdan və məcburiyyətdən, incidilən sahibkarlar, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutmağa başladılar. Bu məhkəmə, burada incidilən sahibkarların iddialarını müdafiə edərək, bu yöndən bir-neçə Qətnamə və Qərar da verdi. Hələ bu yöndən, Avropa Məhkəməsində bir-neçə məhkəmə prosesi də gedir. Doğrusu, bu hal, mənim özüm üçün belə xeyirli olsa da, bunu, mən, dövlətimizin adına və getdikcə artan beynəlxalq nüfuzuna layiq hal kimi qəbul etmirəm!



Məhkəmələr demişkən, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu intriqa və qalmaqalla bağlı, paytaxt məhkəmələrindəki son məhkəmə prosesləri isə, birdən-birə, hamımız üçün gözlənilməz oldu. Uca Yaradan hər şeyi gördüyündən, necə deyərlər, “nazilən haqqı, üzülməyə qoymadı”. Bu bankı kölgədən idarə edən hegemon xarakterlilər, nəhayət, bu yaxınlarda, özlərinin təhdid-təpkiləri ilə, əvvəllər “XalqBank” adıyla müxtəlif instansiya məhkəmələrində öz xeyirlərinə verdirtdikləri və heç bir qanunlarımızın tələbləri çərçivəsinə sığmayan çoxsaylı məhkəmə iddialarına, özlərinin təkid, təhdid və təpkilərinə uyğun verdirə bildikləri qərar, qərardad və qətnamələrin qarşısında, onların əksi olan Bakı Kommersiya Məhkəməsinin Qərardadını və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Qətnaməsini gördülər. Konkret desək, əvvəllər istəklərinə uyğun çıxarılan məhkəmələrin qərardad, qətnamə və qərarlarından şirnikləşən həmin hegemon xarakterli “nüfuz və söz sahiblərinin” özlərinin və ətraf yaxınlarının “arzuları gözlərində qaldı”: Heç bir qanunlarımızın tələbləri çərçivəsinə sığmayan, təəssüf və gülüş doğuran iddiaları, bu yaxınlarda, həmin paytaxt məhkəmələri tərəfindən, necə deyərlər, açıq-aşkar “baykot edildi”!



Bu məhkəmə prosesləri “Yasmin”dəki bir nəfər mülk sahibi – mənim özümlə bağlı olsa da, nə olsun, mənim xeyrimə çıxarılan Qərardad və Qətnamə bir daha onu sübut etdi ki, doğrudan, məndən başqa digər 21 nəfər iş adamı belə, bu Biznes Mərkəzində öz pulları hesabına aldıqları halal mülklərinin sahibləridirlər.



Qeyd edim ki, Bakı Kommersiya Məhkəməsində hakim Kənan Hüseynovun sədrliyi ilə keçən məhkəmə prosesində 9 dekabr, 2022-ci il tarixli Qərardad, bu Biznes Mərkəzində mülk sahibi olan anamla bərabər, uzun zamandır incidilən iş adamı kimi, mənim xeyrimə çıxarıldı. Bəli, kommersiya mübahisəsi üzrə işə aid bu məhkəmə prosesində verilən həmin Qərardad, “Yasmin” qalmaqalı ilə maraqlanan çoxları üçün inandırıcı olmadı. Axı, bu vaxtadək, obyekt sahibi iş adamlarının mənafeləri əleyhinə, çoxsaylı məhkəmə proseslərində, “XalqBank” rəhbərliyinin təkid və təzyiqləri ilə, “ağına-bozuna baxmadan” hakimlərin verdikləri qərar, qərardad və qətnamələrdən sonra, hansısa bir mülk sahibinin xeyrinə, Bakı Kommersiya Məhkəməsində Qərardad verilməsinə inanmaq da olmurdu. Nəhayətdə, bu oldu və hakim, iddiaçı “XalqBank”ın özünün iddialarında cavabdeh kimi göstərdiyi “Yasmin”dəki mülk sahibi anama – Təranə Razim qızı Ağayevaya qarşı, “borcun ödənilməsi və s.” tələblərini təmin etmədi. Bir sözlə, bu Qərardada əsasən, iddiaçının, iş üzrə iddia tələbinin dəyişdirilməsinə dair ərizəsi və ərizəyə əlavə edilmiş sənədlər, geri, onun özünə qaytarıldı.



Çoxları isə, bu məhkəmə prosesində hakim tərəfindən həqiqətin müdafiəsini, ölkədə yüksək vəzifə sahiblərinin səs-küylü həbslərinin təsirindən yaranan son durumla əlaqələndirirlər. Doğrudan da, ağlabatandır! Hamı üçün gözlənilməz olan bu xəbər, həm də ona bir işarədir ki, ölkədəki mövcud durum bütün vəzifə sahiblərini həqiqət naminə işləməyə səsləyir.



Nəhayət, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də, anamın — mülk sahibinin xeyrinə “addım atmağa” qərar verdi. Belə ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının 02.05.2023-cü il tarixli Qətnaməsi də, cavabdeh mülk sahibinə qarşı, iddiaçı “Xalq Bank”ın qaldırdığı iddiası əleyhinə verildi. Konkret desək, Azərbaycan Respublikası adından iddiaçı “Xalq Bank” ASC-nin cavabdeh Təranə Razim qızı Ağayevaya qarşı “qeyri-yaşayış sahəsinin təhvil verilməsi və pulun tutulması” tələbinə dair kommersiya mübahisəsi üzrə məhkəmə prosesi, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyası hakim Raqib Ələddin oğlu Qurbanovun sədrliyi və məruzəsi ilə, Vüsalə Ələkbər qızı Baxışovadan və Aida Əli qızı Hüseyndən ibarət tərkibdə düzgün addım atdı.

Bu məhkəmə işlərindən də görünürdü ki, guya, «Buta Farm» MMC iddiaçının tələb etdiyi qeyri-yaşayış sahəsindən İcarə Müqaviləsi əsasında, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. Buna görə də, iddiaçının «Buta Farm» MMC-yə qarşı tələbinin kommersiya mübahisəsi olmadığına dair dəlili əsassız hesab edildi. Bir sözlə, qeyd olunanlara əsasən, həmin məhkəmələr də hesab etdilər ki, verilən şikayət təmin edilməməli, Bakı Kommersiya Məhkəməsinin Qərardadı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.



Beləcə, bu məhkəmə, iddiaçı “Xalq Bank” tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətini təmin etmədi və Bakı Kommersiya Məhkəməsinin kommersiya mübahisəsi üzrə qəbul etdiyi 06.02.2023-cü il tarixli Qətnaməsini dəyişdirilmədən saxladı”.



Bu yerdə, xüsusi olaraq, bir daha qeyd etmək istəyirik ki, hər şey göz qabağında olduğundan, hiss edib, anlamaq olur ki, xeyli müddətdir olduqca təsirli və üzücü anlar yaşayan halal mülk sahibinin oğlu Qalib Məmmədov, öz səbrinin möhkəmliyi müqabilində, hüquq-mühafizə orqanlarında və məhkəmələrdə çoxdan başlatdığı öz mübarizəsini, mövcud qanunlarımızın tələbləri çərçivəsində, indiyədək davam etdirə bilib. Özünün də dediyi kimi, qanun qarşısında hamı bərabər olduğundan və hər kəsin əmlak hüququ danılmaz olsa da, halal əmlakı heç kəs heç kəsin əlindən ala bilməz. “Yasmin” Biznes Mərkəzi ətrafında baş verən xoşagəlməz olaylar isə, ona bir işarədir ki, “Xalq Bank”ın başında duranlar üçün, bu, adi bir şeydir. Məhz buna görədir ki, illər öncə baş verən bu hadisələr indiyədək həqiqi qiymətini ala bilməyib. Halbuki, bu boyda qalmaqalın əsas səbəbi olan hər iki kreditin, “XalqBank”dan Mərhəmət Bəşirova, açıq-aşkar, qanunsuz və başqa məqsədlər üçün verildiyi danılmazdır. Amma “krışa”sı elə yüksəkdədir ki, sahibkarlar birləşsələr də, bu bankda törədilən qanunsuz əməllərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Çox təəssüf ki, dövlət rəhbərinin çıxışlarındakı olduqca ciddi xəbərdarlıqlara belə baxmayaraq, iş adamlarının milyonlarla manat vəsaitlərinin havaya sovrulması anlamına gətirən, maddi maraqlar uğrunda gedən səs-küylü intriqaları özündə ehtiva edən “Yasmin” qalmaqalının əsas günahkarlarının – adı yuxarılarla bağlı olan və “XalqBank”ın başında duranların xətirələrinə dəyən tapılmır ki, tapılmır! Elə, buna görədir ki, onlar, hələ də, “Burada mənəm, Bağdadda kor xəlifə” prinsipini üstün tutmaqla, istədiklərini etməkdən çəkinmirlər. Elə, götürək, Biznes Mərkəzi binasının birinci mərtəbəsində özlərinə qapısı bayıra açılan daha bahalı obyekt və ofis alanlar üçün, daha üzücü və təsirli olan bir gündə onların törətdiklərini.



Onda, Nərimanov rayonunun məhkəmə icraçıları, Dövlət Reklam Agentliyinin işçiləri ilə birlikdə, onların görkəmləri olduqca baxımlı mülklərinin ad və reklam göstəriciləri yazılan, obyekt və ofislərinə xüsusi yaraşıq verən dizayn lövhələrini, “ağına, bozuna baxmadan” söküb, yerə, ayaqlar altına atdılar. Beləcə, olduqca baxımlı və cəlbedici görkəmdə olan mülkləri, qısa bir müddət ərzində, olduqca pis duruma düşdü. Əsas günahkarların diqtəsiylə törədilən bu dəfəki olay da, “Yasmin”də illərdi baş verən və sonu görünməyən qanunsuzluqların, obyekt sahibi olan bu qədər iş adamını pis günə salan saxtakarlıqların və yalanların daha bir təsdiqiydi.



Məhz belə xoşagəlməzliklərə görə, biz də, media nümayəndələri – araz.az xəbər portalının əməkdaşları olaraq, haqqın tezliklə öz yerini tapacağı ümidiylə hazırladığımız belə yazılarımızla, zərərçəkən iş adamlarının dərd-sərlərinə şərik olmaq istəyirik. Həm bu səbəbdən, həm də “Yasmin” ətrafında baş verən qanunsuzluqlarla bağlı fakt və dəlillərin, araşdırmalarımız zamanı rastlaşdığımız saysız-hesabsız xoşagəlməz məqamların, yuxarıda qeyd etdiyimiz digər vacib məsələlərə dair sənəd-sübutların sayı əlimizdə çox olduğundan, bu mövzunu daim diqqətdə saxlayıb, jurnalist araşdırmalarımızı davam etdirəcəyimizi, yazılarımızın davamlı olacağını bir daha bildiririk.



