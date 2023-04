Çin ABŞ-yə qarşı daha bir "səngər qazır" Tarix: Bu gün, 06:15 | Çap et

"The Financial Times" yazır ki, Çində rəsmi səfərdə olan Braziliya prezidenti Lula da Silva dolların beynəlxalq ticarətdə qadağan olunmasına çağırış edib. “Niyə biz öz valyutalarımız əsasında ticarət etməyək?”, Braziliya prezidenti deyib.



Xatırladım ki, Braziliya BRICS (Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika Respublikası) üzvüdür.



Amerikaya qarşı çıxışlar getdikcə artır. Özü də bu kimi çıxışlar bir qayda olaraq Çinə səfər edən dövlət başçıları tərəfindən səsləndirilir.



Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ

