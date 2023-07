İdarəolunmaz dəlinin əlindəki nüvə silahı və ya Rusiyanın süqutuna hazır olun - ARAŞDIRMA Tarix: Bu gün, 07:16 | Çap et

Rusiyadakı "Vaqner" hərbi şirkətinin bitməmiş üsyanı, Rusiya dövlətinin “gil ayaqları” üzərində nə qədər böyük olduğunu daha yaxından nəzərdən keçirməyə imkan verdi. Kremldəki zəif güc kontekstində isə geosiyasi oyunçuları çox narahat etməli olan bir məsələ var - nüvə arsenalı və ona nəzarət. UNİAN mövzu ilə bağlı analitik məqalə dərc edib. DİA.AZ sözügedən araşdırmanı AYNA-ya istinadla təqdim edir:



Rusiyanın nəhəng nüvə silahı arsenalı Kremlə onun istifadəsi ilə dünyanı daim təhdid etməyə imkan verir. Bu şantaj vasitəsindən hələ Ukraynanın genişmiqyaslı işğalından əvvəl də istifadə olunub və görünür, Rusiyanın təcavüzü Qərbin Moskva ilə qarşıdurmada Kiyevi dəstəkləmək qərarına təsir edir. Bu, belə bir şeyə bənzəyir: əgər biz Ukraynanı uzun mənzilli silahlar, təyyarələr və ya yenidənqurma üçün ələ keçirilən Rusiya aktivləri ilə təmin etməklə Rusiyaya daha çox təzyiq göstərsək, bu, Rusiya diktatoru Vladimir Putini daha da gərginləşdirməyə təhrik edə bilər. Amma reallıqda söhbət ondan gedir ki, heç bir “təxribat” olmadan da heç nə ona mane olmayacaq. Ən azından nəzərə alsaq ki, Ukraynaya təcavüz üçün bəhanə tapılıb.



23-24 iyun hadisələri – “Vaqner”in və onun lideri Yevgeni Priqojinin Moskvaya üsyanı nümayiş etdirdi ki, “qırmızı düymə” istənilən məhkumun əlində ola bilər. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin məhşur müavini Dmitri Medvedev atəşə yanğınla getdi və o, Rusiya hökumətinin hadisələrin nüvə silahının quldurların əlinə keçməsi ssenarisinə uyğun getməsinə imkan verməyəcəyini bəyan etdi. Priqojinin muzdlularının Voronej vilayətində nüvə silahı olan anbarları ələ keçirə biləcəyi barədə məlumat təsdiqini tapmadı. Və CNN-in məlumatına görə, ABŞ Rusiyanın nüvə mövqeyində heç bir dəyişiklik görməyib.



Bununla belə, G7 ölkələrinin narahat olması təəccüblü deyil. Xüsusilə, Vladimir Putinin təhlükəsizlik qüvvələri və silahlı qüvvələr üzərində nəzarətinin zəifləməsinin dövlətin sabitliyinə necə təsir göstərə biləcəyi, eləcə də Rusiyanın nüvə ehtiyatı üçün risklər barədə narahatlıq var. “Financial Times” məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb ki, 23-24 iyun tarixlərində G7 rəsmiləri arasında müzakirələr “Vaqner”in nüvə silahlarına nəzarəti əldə etməsi perspektivini əhatə edib.



Eyni zamanda, Putin rejiminə qarşı üsyanın mümkün mənfi nəticələri ilə bağlı söhbətlər bir daha göstərdi ki, Qərbdə Rusiyanın təcavüzünə qarşı mübarizədə Ukraynaya dəstək olmaq kimi son məqsədlə bağlı birlik yoxdur.



Beləliklə, ABŞ Konqresində Ukraynaya daha effektiv silah sistemlərinin (məsələn, ATACMS uzunmənzilli artilleriya) göndərilməsinin tərəfdarları bildirdilər ki, onların fikrincə, “Vaqner” raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı vəziyyət Bayden administrasiyasını razı salmaq səylərinə mane ola bilər. Rusiyada sabitliyin pozulması da buna təsir edir. ABŞ hətta diplomatlarına Priqojinin silahlı qiyamını şərh etməməyi tapşırdı ki, ABŞ-ın hansısa yolla böhrana qarışdığı və eskalasiyaya gətirib çıxarmaması təəssüratı yaratmasın.



Bu kontekstdə Qərbin Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücum etmək üçün əlverişli məqamdan istifadə etməməsi üçün onu cilovlamaq zərurətini müzakirə etməsi də təəccüblü deyil.



Bu davranışın səbəbi kifayət qədər sadədir: Qərb Putin rejiminin sabitliyini dəfələrlə çox qiymətləndirir və dünyanın ən böyük nüvə arsenalına malik sistemin nəzarətsiz dağılmasından qorxur. Bununla belə, Qərbin “təxribat törətməmək” xəbərdarlığının heç bir mənası yoxdur. Axı Rusiyada artıq gözlənilməz proseslər gedir.



"Rusiyanın nüvə silahı var. Moskva daim bu arqumentdən şantaj vasitəsi kimi istifadə edir. Mən qəti şəkildə deyə bilərəm ki, Moskvaya bu yürüşü, tutaq ki, dayandırmaq Priqojinin qərarı deyil. Bu, tamamilə fərqli insanların qərarıdır və onlar "Vaqner"la hər şeyin necə baş verdiyi ilə bağlı məsləhətləşiblər. Biz hələ bilmirik ki, hansı danışıqlar aparılıb, kim göstəriş verib... Amma bu işdə birbaşa iştirak edənlər Kremldədir", - Aleksey Danilov Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasından bildirib.



Onun sözlərinə görə, istənilən halda bütün dünya gördü ki, “Rusiya nəzarət olunan ölkə kimi mövcud deyil, çox təhlükəlidir”.



Politoloq Andrey Piontkovski hesab edir ki, Priqojinin “ədalət marşı” Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün məşq, hazırlıq idi. Eyni zamanda, onun fikrincə, hətta “Vaqner”in muzdluları da nüvə məsələsində Rusiya diktatorundan daha məsuliyyətli mövqeyə malikdirlər.



Ukrayna Ali Radasının Milli təhlükəsizlik, müdafiə və kəşfiyyat komitəsinin sədr müavini Yeqor Çernev onunla razıdır: “Priqojin özü dəfələrlə bu barədə danışıb və nüvə silahının istifadəsinə qarşı olduğunu deyib".



Eyni zamanda, onun sözlərinə görə, Priqojinin üsyanı onu göstərir ki, Rusiya elitasının bir hissəsi Putini əlləri ilə nüvə düyməsindən məhrum etməyə çalışır: "Şoyqunu vəzifədən uzaqlaşdırmaq və Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyini öz nəzarəti altına almaq cəhdi məhz bundan qaynaqlanırdı. Axı sonda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Putinin nüvə silahı ilə bağlı əmrini yerinə yetirib-yetirməməyə qərar verəcək. nüvə silahı".



Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kulebanın sözlərinə görə isə Rusiyada 23-24 iyun hadisələri Putinin gücünün və nüfuzunun necə aşağı düşdüyünü, Rusiyanın özünün mürəkkəb turbulentliyə girdiyini göstərdi: "Ancaq Priqojin sadəcə olaraq, cəsarət edən ilk şəxsdir. Şübhə etmirəm ki, başqaları bu və ya digər şəkildə onun ardınca gedəcək. Təəssüf ki, bu vəziyyətdə nüvə Rusiya diktatoru Putinin arsenalında qalan sonuncu silahdır. Nüvə silahı Putinin son arqumentidir... O digər bütün şantajlarını və silahlarını tükətdi. Qərb Putinlə nüvə silahı qorxusu oyunu oynamaq qərarına gəlsə, böyük səhv edəcək".



Diplomat və Müdafiə Strategiyaları Mərkəzinin eksperti Oleksandr Xara qeyd edir ki, Qərbin bütün siyasi düzgünlüyü və Putin rejimini dəyişmək niyyətinin olmaması ilə bağlı bəyanatlar Putini qətiyyən təsirləndirməyib: “Dünya nəhayət ki, vətəndaş müharibəsi və Rusiyanın dağılması halında planının olması lazım olduğuna işarə vurdu. Rusiya uzun müddət kənarda dayanan qeyri-sabit və gözlənilməz ölkə olaraq qalacaq. Lakin Ukraynanın müdafiəçi kimi rolu artır. Ona görə də müdafiəçinin öz suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmaq üçün daha çox dəstəyə ehtiyacı var".



Ordu, Konversiya və Silahsızlanma Araşdırmaları Mərkəzinin beynəlxalq məsələlər üzrə direktor müavini Mixailo Samusun fikrincə, Ukrayna informasiya mübarizəsində Priqojin şousundan istifadə etməlidir: “Tərəfdaşların diqqətini Rusiyanın artıq bütün müvafiq əlamətləri olan uğursuz dövlət olduğuna, Rusiya rəhbərliyinin güc strukturlarına nəzarət etməməsinə və onlar da öz növbəsində Putin rejimini qorumağa hazır olmadığına yönəltmək lazımdır. Rusiya həqiqətən də hər an çökməyə başlaya bilər. Ona görə də Ukraynanın Rusiyada böhranın idarə edilməsini necə həyata keçirəcəyi ilə bağlı öz planı olmalıdır. Qərb isə hər hansı "qırmızı xətt"dən qorxmağı dayandırmalıdır”.



“Birinci növbədə, Ukraynanı dərhal NATO-ya üzv etməlidirlər. İkincisi, Ukraynaya istənilən silah verilməlidir. Üçüncüsü, Ukrayna hərəkət etməyə başlayanda, Rusiyada böhranın idarə olunmasının konkret alqoritmi ilə bağlı birgə işə başlamaq vacibdir”, - deyə ekspert əlavə edib.



Beləliklə, bir il yarım əvvəl çoxları hesab edirdi ki, Rusiya ordusu dünyada ikinci, Vladimir Putin ölkəsinin güclü lideri, onun özü isə böyük geosiyasi oyunçudur. Kreml hələ də dünya tərəfindən Rusiyanın bu qavrayışını təşviq etməyə davam etsə də, maskalar getdikcə cırılır.

