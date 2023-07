Ukraynadakı müharibə cinayətləri araşdırılır: - Rusiya məhşər ayağına çəkiləcək Tarix: Bu gün, 08:54 | Çap et



Avropanın ədliyyə komissarı Didye Reynders Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə qarşı tribunalın baxışı, Avropa İttifaqının Rusiyanı öz cinayətlərinin əvəzini ödəməyə məcbur etmək üçün nələr etdiyini və niyə Qərbin işğalçı ölkəni Kaxovska SES-ə zərbə vurmaqda ittiham etməyə tələsmədiyini UNİAN-a müsahibəsində açıqlayıb. DİA.AZ müsahibəni AYNA-ya istinadən və ixtisarla təqdim edir:



- Rusiyanı Ukraynada törədilən hərbi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək üçün konkret hansı addımları atırsınız?



- Biz beynəlxalq müharibə cinayətlərini, insanlığa qarşı cinayətləri, mümkün soyqırımı araşdırırıq. Bu məsələdə Ukrayna Baş Prokurorluğunu dəstəkləyirik. Mən müharibə başlayandan həm İrina Venediktova, həm də Andrey Kostinlə işləyirəm. Biz Ukraynaya maliyyə dəstəyi, texniki dəstək, ekspertizalar, məhkəmə ekspertləri təqdim edirik, çünki Ukraynada əsas araşdırmalar hələ də davam edir. Bu günə kimi biz artıq 90 mindən çox hadisəni təhlil etmişik.



Bütün üzv ölkələrlə birlikdə biz bütün proseslərin ən yaxşı koordinasiyasını təmin etmək yollarını axtarırıq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (ICC) prokuroru Kərim Xanla sıx əlaqə saxlayırıq. Onlar artıq Ukrayna ilə bağlı araşdırmaya başlayıblar. 20 min ukraynalı uşağın deportasiyası artıq araşdırılır.



Əsl kömək olaraq, biz “Eurojust”un yeni təhlükəsiz məlumat bazasını yaratdıq - Avropa İttifaqının Cinayət Ədliyyəsi üzrə Əməkdaşlıq Agentliyini. Müxtəlif araşdırmalar zamanı toplanmış bütün sübutları saxlamaq səlahiyyətinə malik olmaq üçün biz keçən il çox qısa müddət ərzində “Eurojust”un qaydalarına dəyişiklik etdik. Bu, prokurorlara onları dəyişdirməyə imkan verəcək: bu gün, gələn ay, il və ya hətta onillikdə...



Biz Ukraynada Təcavüz Cinayətlərinin Mühakiməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəzi (ICPA) yaratdıq. Paralel olaraq, gələcək tribunalın yaradılması üzərində işləyirik. Prezident Zelenskinin xüsusi beynəlxalq tribunal təşkil etmək xahişindən xəbərim var. Biz hələ Aİ-yə üzv dövlətlərin, eləcə də G7-nin reaksiyasını görməmişik. Mən G7-nin iclasında iştirak etmək üçün Tokioya gedəcəyəm, burada ədliyyə nazirləri və mən bu məsələ ilə bağlı mümkün irəliləyiş yollarını müzakirə etməyə davam edəcəyik.



Vurğulamaq istəyirəm ki, söhbət təkcə Rusiya cinayətlərindən getmir - bu, həm də gələcəkdə, dünyanın digər ölkələrində mümkün olan bütün təcavüzkarlar üçün bir siqnaldır. Biz bu proseslərə ilk dəfədir ki, müharibə bitməmiş və Rusiya ordusu Ukraynada olana qədər başlayırıq.



- Putinə qarşı gələcək tribunalı necə görürsünüz?



- Bu suala cavab verərkın Olimpiya Oyunları və ya ona bərabər yarışlarda, bərabər mükafatların - qızıl və gümüşün olduğu hər hansı bir yarışla bənzətmə aparardım. Deməli, qızıl medal Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsidir. Ona görə də mən Aİ-nin bütün üzv dövlətlərinə, Böyük Britaniyanın ədliyyə nazirinə müraciət etdim - BCM-nin səlahiyyətlərini genişləndirmək üçün Roma Əsasnaməsinə düzəlişlər hazırlamağı xahiş etdim. Və mən həmişə demişəm ki, Ukraynanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin bir hissəsi olmaq üçün Roma Statutunu ratifikasiya etməsi vacibdir. Bu tələbə müsbət cavab eşitməkdə davam edirəm. Amma məsələ hələ ratifikasiyaya çatmayıb, baxmayaraq ki, bu, bizim eyni beynəlxalq prosesdə iştirak etdiyimizi göstərmək üçün çox mühüm addımdır.



Gümüş medal xüsusi tribunaldır - bu, Ukraynanın xahişidir, Prezident Zelenskinin istəyidir. Bilməlisiniz ki, belə bir prosesin təşkili çox vaxt aparacaq. Və bununla bağlı çoxlu müzakirələr gedir. Bu, Avropa Komissiyasının həll etdiyi məsələ deyil, amma biz buna açığıq. Bununla belə, suallar havada qalır: niyə hibrid tribunal, yəni Ukrayna və beynəlxalq hakimlərlə eyni vaxtda Ukrayna qanunvericiliyinin tətbiqi ilə olmasın? Amma bu başqa yoldur.



İndi hansı variantı seçmək daha yaxşı olduğunu öyrənmək üçün hadisələrin inkişafı üçün bütün mümkün variantları müzakirə edirik. Mən hələ də bütün iştirakçı ölkələrin bu məsələdə dəqiq mövqeyinə malik deyiləm.



Ancaq bir daha deyirəm ki, Ukraynanın Roma Əsasnaməsini ratifikasiyası sizin beynəlxalq cinayətlərin araşdırılmasının beynəlxalq sistemində iştirak etmək istəyinizin olduğunu göstərməyə kömək edəcək. Mən bunu dəfələrlə Zelenskiyə, XİN başçısı Kulebaya, baş prokurora təkrarən demişəm.



- Siz bilirsiniz ki, bu, bizim üçün çətin məsələdir - çünki bu, birbaşa ordumuza zərər verə bilər...



- Bəli, başa düşürəm ki, əsas çətinlik budur. Amma onu da başa düşürəm ki, öz ölkəsinin müdafiəsini təşkil etmək, əks-hücum etmək müharibə cinayəti deyil. Həqiqətən müharibə cinayəti sayılan şeylərin aydın tərifləri var. Onlar müharibədə mümkündür. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə birlikdə biz bütün mümkün araşdırmaları təşkil etməyə hazırıq.



İkinci maneə Ukrayna Konstitusiyasının dəyişdirilməsi zərurətidir. Baxaq, mən Ukrayna Konstitusiyası üzrə ekspert deyiləm, amma bu hüquqi məsələləri həll etməliyik. Bilirəm ki, bir sıra nüanslar var ki, onları müharibə zamanı mənimsəmək çətin və hətta mümkün deyil.



- Gələcək tribunalı təşkil etmək üçün indi başqa nə etməliyik?



- İndi Ukrayna üçün mümkün olan ən geniş beynəlxalq dəstəyi almaq son dərəcə vacibdir. Çünki sizə nəyisə etməyə qadir olan ölkələrin yalnız bir hissəsi dəstəklənirsə, digərləri deyil, bu, böyük koalisiyanın sonu deməkdir.



Avropa İttifaqında sanksiyaları müzakirə edərkən biz həmişə yekdil fikrə gələ bilmişik. Və gördünüz ki, BMT Baş Assambleyasında səsvermə zamanı bəzi səslərdə 140 səs toplamaq mümkün idi. Biz daim dünyanın müxtəlif tərəfdaşları ilə müzakirələr aparırıq: Latın Amerikası, Afrika və Asiya ölkələri ilə.



Eyni şey tribunal üçün də lazımdır. Həqiqətən böyük bir dəstəyə sahib olmaq çox vacibdir. Çünki koalisiya üzvləri az olsa, Rusiya tərəfinin müqaviməti ilə üzləşəcəksiniz: Rusiya da öz növbəsində dostlarının dəstəyini alacaq: bəlkə Şimali Koreya, Suriya, İranın... Bu isə çox təhlükəlidir.



Bu həftə Ukraynada Təcavüz Cinayətlərinin Mühakiməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəz öz işinə başlayıb. Və buna görə də indi yeganə çatışmayan tapmaca tribunaldır. Amma biz artıq sübutların toplanması, qorunması və ittiham aktının hazırlanması üzərində işləyirik. Mən əmin olmaq istəyirəm ki, müharibə cinayətlərinin, insanlığa qarşı cinayətlərin və təcavüz cinayətlərinin bütün iştirakçıları ömürlərinin sonuna qədər müttəhimlər kürsüsündə olmaq riski daşıyırlar. Bəlkə gələn həftə, gələn ay, gələn il və ya on, on iki ildən sonra - bilmirəm, amma biz bütün cinayətkarların ədalət mühakiməsinə çıxarılmasını təmin edəcəyik. İndi proses başlayır və davam edəcək.



- Ukraynalıları narahat edən daha bir mühüm sual: bu dağıdıcı müharibənin vurduğu ziyanı Rusiyaya necə ödətmək olar?



- Biz sanksiyalar üzərində işləməyə davam edirik. Bildiyiniz kimi, artıq on birinci paketi razılaşdırmışıq və indi bizim əsas vəzifəmiz əmin olmaqdır ki, bütün Aİ-yə üzv dövlətlər sanksiya siyahısında olan oliqarxların və təşkilatların aktivlərini effektiv şəkildə dondura bilsinlər. Hazırda Avropa İttifaqında 24,3 milyard avro dondurulub, lakin mən bunun yaxşı olduğunu, bəzi yerlərdə daha çox iş görülə biləcəyini söyləmək üçün müxtəlif üzv dövlətlərə səyahət etməyə davam edirəm.



Ola bilsin ki, bu aktivlərin dondurulmasından müsadirə və müsadirəyə keçə bilsək, bu 24 milyardın bir hissəsi Ukraynaya verilə bilər. Bunun üçün cinayət işi tələb olunur – bildiyiniz kimi, aktivlərin dondurulması müsadirədən fərqli olaraq hökumətlər tərəfindən verilən inzibati qərardır. Mümkünsə, cinayətin baş verməsi sübut edilməlidir.



Çirkli pulların yuyulması və korrupsiya ittihamlarından əlavə, dondurulmuş aktivlərin bağlı olduğu şəxslərə qarşı mən ikinci dərəcəli sanksiyaların tətbiqini də təklif etdim. Əgər sanksiya məhdudiyyətlərinin pozulması varsa, biz ədliyyə orqanlarına müraciət etməli və sanksiyaları pozan şəxslərin əmlakının müsadirə olunmasını tələb etməliyik.



Birləşmiş Ştatlarda sanksiya siyahısında olan insanların təxminən 9 milyard dolları dondurulub və onlar nə baş verəcəyini görmək üçün bunun 5 milyon dollarını köçürməyə çalışıblar – indi inzibati qaydada dondurulma cinayətə çevrilib.



Hərbi cinayətlərin siyahısını da genişləndirməyi təklif edirəm. Və sanksiyaların pozulması ən yüksək səviyyəli cinayətə çevrilib. Beləliklə, indi biz Avropa İttifaqı Direktivinin layihəsini müzakirə edirik - bütün bunlar parlamentlər tərəfindən həyata keçirilsin və biz əminik ki, bütün üzv dövlətlər ədliyyə orqanlarına müraciət edərək, onların müsadirəsini və bəlkə də müsadirəsini tələb edəcəklər.



-Kaxovska SES-də terror aktı ilə bağlı istintaq necə gedir? Ukraynada bizim üçün aydındır ki, bunun arxasında terror aktı zamanı bəndə tam nəzarət edən Rusiya dayanır. Lakin Aİ nəticə çıxarmağa tələsmir, niyə?



- Avropa İttifaqının idarəedici qurumları öz səviyyəsində real kəşfiyyat imkanlarına malik deyil. Hazırda biz Aİ-yə üzv ölkələrdən gələn bütün məlumatlar əsasında işləyirik, çünki orada kəşfiyyat xidmətləri yerləşir. Ola bilsin ki, nə vaxtsa bizim öz alətlərimiz olacaq, bilmirəm, amma hələlik biz yalnız mövcud məlumatları toplayırıq və hərəkətləri koordinasiya edirik.



Şəxsən mənim Avropa komissarı kimi reaksiyam belə oldu: səhər hadisə məlum olanda Kostinə (Ukrayna Baş Prokuroru) zəng etdim ki, iki şey haqqında məlumat versin. Əvvəlcə onun vəziyyətin təsvirinə dair dediklərinə diqqətlə qulaq asdım. Onun sözlərinə görə, bu, bombardman deyil, çox güman ki, orada olan Rusiya qüvvələri tərəfindən bəndin partladılmasıdır. Məntiqli səslənir, amma nəticə çıxarmaq üçün bizə dəlil lazımdır.



İkincisi, mən Ukraynanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə sıx əməkdaşlıq etdiyinə əmin olmalıydım, çünki bu, təkcə daxili deyil, beynəlxalq araşdırma olmalıdır.



Hazırda nə amerikalı həmkarlar, nə də BMT açıq-aşkar qınaq ifadə edə bilmir, çünki hamı real sübut gözləyir. “Şimal Axını 2” vəziyyətini xatırlayın: o zamanlar da çoxlu müxtəlif bəyanatlar var idi. Və mən ədliyyə müvəkkili olaraq hadisədən 10 dəqiqə sonra reaksiya verə bilmərəm, hər şey nəzərə alınmalıdır.



Ukraynanın mövqeyini yaxşı bilirəm və hazırda baş verənlərlə bağlı başqa izahatım yoxdur. Təbii ki, ruslar hər şeydə Böyük Britaniyanı günahlandırırlar. Gördük ki, bəndin davamlı atəşə tutulması nəticəsində artıq qismən dağıldığına dair iddialar da var.



Mən sizinlə çox açıq olmaq istəyirəm. İşim kimin günahkar, kimin günahsız olduğunu söyləmək deyil, bütün prokurorlara və hakimlərə öz işlərini görmək üçün lazım olan bütün vasitələri verməkdir.

