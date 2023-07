"Silah qardaşları": 30 il əvvəl rus ordusu Kubanı necə tərk etdi? - TARİXİ FAKTLAR Tarix: Bu gün, 00:20 | Çap et

30 il əvvəl, 1993-cü ilin iyulunda sonuncu rus əsgəri Kubanı tərk etdi. Kuba-Rusiya münasibətlərinin inkişafının zirvəsində adada SSRİ-dən 50 minə yaxın hərbi mütəxəssis var idi, onlar da Sovetə xidmət göstərirdilər. Bu kontingentin əksəriyyəti 1962-ci ilin oktyabrında Karib böhranından sonra Kubadan çıxarıldı. Lakin Sovet İttifaqının dağılmasından sonra da bir neçə min hərbçi adada xidmətini davam etdirdi. Rus hərbçilərinin "Azadlıq adası"nda nə etdiyini və Rusiyanın oradakı bazanı yenidən açmaq ehtimalını "Lenta.ru" araşdırıb. AYNA araşdırmanı istinadla təqdim edir:



Amerika sahillərində kommunizm



SSRİ kubalı sosialistlərə 1959-cu il inqilabından dərhal sonra hərtərəfli yardım göstərməyə başladı. 1960-cı ilin iyununda müdafiə naziri və Kuba liderinin qardaşı Raul Kastro Moskvaya səfər edərkən tərəflər Sovet İttifaqının həmfikir ölkənin müdafiəsinə yardım etməyə hazır olduğunu bildirən kommünike imzaladılar. Sovet hərbi texnikası Kubaya göndərildi: 30 T-34-85 tankı və SU-100 özüyeriyən artilleriya qurğusu.



ABŞ öz sahillərində yeni sosialist dövlətinin yaranmasından son dərəcə narahat idi. Bundan əlavə, əvvəllər amerikalılara məxsus olan müəssisələri və şəkər plantasiyalarını əslində milliləşdirən Fidel Kastronun islahatları Vaşinqtonu qəzəbləndirdi. 1961-ci ildə Amerika hakimiyyətinin köməkliyi ilə əks-inqilabın uğursuz cəhdindən sonra Karib hövzəsində gərginlik yalnız artmaqda davam etdi.



Yeni müttəfiqə kömək etmək istəyən SSRİ 1961-ci ildə 150 ​​milyon dollar dəyərində əlavə silahlar tədarük etməyə başladı. Kuba bunun cəmi 67,5 milyon dollarını ödəməli oldu. 1962-ci ilin mart ayına qədər Sovet İttifaqı adaya 400-ə qədər tank, 40 MiQ-15 və MiQ-19 qırıcıları, həmçinin radar qurğuları və digər silahlar çatdırdı. Onlarla birlikdə 300 sovet hərbi mütəxəssisi gəldi. Onlar Kuba hərbçilərinə yeni texnikadan istifadə etməyi öyrətməli idilər.



1962-ci ilin aprelində Sovet rəhbərliyi Kubaya daha dörd S-75 hava hücumundan müdafiə raket buraxılış qurğuları diviziyası, on İl-28 bombardmançı, dörd P-15 taktiki qanadlı raket buraxıcısı və 650 hərbi məsləhətçi göndərmək qərarına gəldi.



Gizli əməliyyat



İki yeni fövqəldövlət - SSRİ və ABŞ arasında qarşıdurma da getdikcə güclənirdi. Hərbi üstünlük əldə etmək üçün ABŞ Türkiyənin İzmir şəhərində bir neçə dəqiqə ərzində Sovet ərazisinə çata bilən PGM-19 Yupiter orta mənzilli raketlərini yerləşdirir. Buna cavab olaraq SSRİ rəhbərliyi öz nüvə raketlərini və hərbi kontingentini Kubada - Floridadan 180 kilometrdən az məsafədə yerləşdirmək qərarına gəlib.



Köçürmə ən ciddi məxfilik şəraitində həyata keçirilirdi - sovet hərbçiləri çox vaxt hara və niyə getdiklərini bilmirdilər. Əməliyyatın kod adı "Anadyr" idi və orada iştirak etmək üçün Kubadakı sovet qoşunlarından ibarət bir qrup yaradıldı. İlk raketlər Kuba sahillərinə artıq sentyabrın 9-da çatdı və sonrakı həftələrdə Kubadakı sovet qoşunlarının ümumi sayı, müxtəlif hesablamalara görə, 42 mindən 50 minə qədər idi.



Ölümcül oktyabr



Bununla belə, artıq oktyabr ayında sirr açığa çıxdı: Amerikanın U-2 kəşfiyyat təyyarəsi San-Kristobal bölgəsində sovet ballistik raketlərinin şəklini çəkdi. Oktyabrın 16-da bu barədə ABŞ Prezidenti Con Kennediyə məlumat verilib. ABŞ-ın demək olar ki, bütün ərazisi sovet raketlərinin çata biləcəyi ərazidə idi. Sonrakı 13 gün ölümcül oldu: Amerika hərbi rəhbərliyi Kubaya genişmiqyaslı işğalı ciddi şəkildə nəzərdən keçirdi. Oktyabrın 22-də Kubanın dəniz blokadası elan edildi və ABŞ ordusuna gəmilərin qarşısını almaq əmri verildi.



Bütün tərəflər mövcud vəziyyətin təhlükəsindən xəbərdar idilər və tezliklə iki nüvə dövlətinin başçıları arasında aktiv yazışmalar başladı. Oktyabrın 26-da Nikita Xruşşov Con Kennediyə Amerika raketlərinin Türkiyədən çıxarılması müqabilində Kubada sovet raketlərinin sökülməsini təklif etdi. Ertəsi gün Sovet hərbçiləri Kuba üzərində uçan Amerikanın U-2 təyyarəsini vuranda razılaşma sual altına düşdü. Amma insidentə baxmayaraq, Moskva və Vaşinqton danışıqları davam etdirib və sövdələşmənin bütün parametrləri üzrə razılığa gəliblər. Noyabrın 20-də Kennedi dəniz blokadasının başa çatdığını elan etdi.



Get, amma qal



Karib böhranı həll edildikdən sonra Sovet raketləri tədricən Kubadan çıxarıldı, digər silah növləri, o cümlədən tanklar Kuba ordusuna verildi. Sovet hərbçilərinin əksəriyyəti də tədricən adanı tərk etdilər: Kubadakı Sovet Qüvvələri Qrupu Kubadakı Sovet Hərbi Mütəxəssisləri Qrupu adlandırıldı. 1963-cü ildə Kuba və SSRİ adada motoatıcı briqadanın qalması barədə razılığa gəlindi. Ümumilikdə, Rusiya Federasiyası Baş Qərargahının məlumatına görə, 1960-1991-ci illərdə Kubada hərbi məsləhətçilər, mütəxəssislər və tərcüməçilər də daxil olmaqla 11 min 293 nəfər xidmət edib.



Sovet təlimatçıları, digərləri ilə yanaşı, Afrikadakı əməliyyatlar üçün yerli hərbi personala təlim keçirdilər. 1960-cı illərdən etibarən Kuba rəhbərliyi Afrika azadlıq hərəkatlarını dəstəkləmək üçün kiçik əməliyyatlar həyata keçirdi və 1975-ci ildə ABŞ və Cənubi Afrikanın yardım etdiyi digər azadlıq hərəkatlarına qarşı vətəndaş müharibəsində yerli kommunist qüvvələrini dəstəkləmək üçün Anqolaya 25 min nəfərlik kontingent göndərdi. .



1962-ci ildə Havananın cənubundakı Lurdda Sovet elektron və radio kəşfiyyatı mərkəzinin tikintisinə başlandı. Kompleks 1967-ci ildə açılıb. Onun Amerika sərhədlərinə yaxınlığı - cəmi 250 kilometr - Sovet kəşfiyyatçılarına demək olar ki, bütün ABŞ-da gizli danışıqları ələ keçirməyə imkan verdi.



1994-cü ildə o vaxtkı müdafiə naziri Raul Kastro iddia edirdi ki, Moskva ABŞ haqqında əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatlarının 75 faizə qədərini Lurd mərkəzi vasitəsilə alır. Sovet dövründə bu obyektdə üç minə yaxın insan işləyirdi.



İkinci Karib böhranı



Bundan əlavə, 1960-cı illərdə, Karib böhranından sonra Sovet hərbi gəmiləri müntəzəm olaraq Kubanın Havana və Cienfuegos limanlarına zəng edirdi. 1970-ci ilin avqust-sentyabr aylarında Amerika kəşfiyyat təyyarələri sonuncu üzən bazanın tikintisini ləğv etdi, bu da o zaman milli təhlükəsizlik müşaviri vəzifəsində çalışan Henri Kissinceri ciddi şəkildə narahat etdi.



Fotoşəkillərdən birində futbol meydançasının inşası əks olunub və MKİ analitikləri səhvən Kissincerə məlumat veriblər ki, kubalılar futbol oynamır və meydança sovet dənizçiləri üçün tikilə bilər. Rəsmi hesab edirdi ki, SSRİ Kubada nüvə sualtı qayıqları üçün baza tikir. O, ABŞ Prezidenti Riçard Niksonun aparat rəhbərinə deyib: “Bu futbol meydançaları müharibəyə səbəb ola bilər". Lakin ilk Karib böhranından fərqli olaraq, ziddiyyətlər "sakit diplomatiya"nın köməyi ilə həll edildi. Bununla belə, Sovet hərbi gəmiləri 1970-1980-ci illərdə Kuba limanlarına müntəzəm olaraq zəng etməyə davam edirdi.



"12-ci tədris mərkəzi"



Sovet hərbçilərinin adada olması gizlədildi və şəxsi heyətin dəyişdirilməsi 1979-cu ilə qədər ən ciddi şəkildə həyata keçirildi. Sonra Qoşulmama Hərəkatının Havanada keçirilən konfransı zamanı KİV-də yenidən Kubadakı sovet hərbi qulluqçuları ilə bağlı məlumatlar peyda oldu. Sovet rəhbərliyi adada mövcud olduqlarını açıq şəkildə etiraf etmək qərarına gəldi - yalnız bir briqada şəklində deyil, vəzifəsi yalnız Kuba hərbçilərinin təhsili və təlimi adlanan "12-ci təlim mərkəzi" kimi. Moskva bu addımı Havana ilə məsləhətləşmədən atıb - onun razılığını faktdan sonra axtarmaq lazım idi.



Çürümə və gediş



1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə Moskva ilə Havana arasında münasibətlər tədricən pisləşdi və hərbi-texniki əməkdaşlıq praktiki olaraq dayandırıldı. 1993-cü il iyulun əvvəlində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin son bölmələri kosmonavt Yuri Qaqarin tədqiqat gəmisi ilə Kubanı tərk etdi. Onların ardınca rus kontingentinin çıxarılmasına cavabdeh olan yüksək rütbəli zabitlər vətənlərinə qayıtdılar.



Eyni zamanda, Lourdesdəki radio kəşfiyyat mərkəzi 2002-ci ilə qədər açıq qaldı. Düzdür, Sovet illərində bazanın icarəsi pulsuz idi və 1993-cü ildən Rusiya hər il 160 milyon dollar ödəyirdi, 1996-cı ildən sonra isə bu məbləğ 200 milyon dollara yüksəldi. Bazanın şəxsi heyətinin saxlanması ildə təxminən 100 milyon dollara başa gəlir. 2000-ci ildə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin mərkəzə baş çəkdi, lakin artıq 2001-ci ildə maliyyə çətinlikləri və ABŞ-ın tələblərini yerinə yetirmək istəyi səbəbindən obyektin bağlandığını elan etdi. 2002-ci ilin fevralında sonuncu rusiyalı mütəxəssislər mərkəzi tərk etdilər.



Kubaya qayıtmaq?



ABŞ-la münasibətlərdə gərginlik artdıqca Rusiya rəhbərliyi yenidən Kubada hərbi baza açmaq barədə düşünməyə başlayıb. Bildirilib ki, bu məsələ ilə bağlı danışıqlar 2014-cü ildə Ukrayna böhranı fonunda intensivləşib və artıq həmin ildə Rusiya və Kuba hakimiyyət orqanları Lurdda radio kəşfiyyat mərkəzinin işini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər.



2016-cı ildə Rusiya müdafiə nazirinin müavini Nikolay Pankov jurnalistlərə rəsmi şəkildə Moskvanın Vyetnam və Kubada hərbi bazalar açmağı nəzərdən keçirdiyini təsdiqləyib. Lakin artıq 2022-ci ilin yanvarında Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev belə bir addımı yersiz adlandırıb, çünki bu, bu ölkələrin milli maraqlarına ziddir.



“Kuba və Venesuela da təcriddən çıxmağa, müəyyən dərəcədə ABŞ ilə normal münasibətləri bərpa etməyə çalışır. Ona görə də nəsə qurmaqdan və ya bir növ baza yaratmaqdan söhbət gedə bilməz", - Medvedev qeyd edib.



Müəllif: Turan Abdulla

AYNA

