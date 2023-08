Yeni qiyama az qaldı və: Putin bundan xəbərdardır - İLGİNC Tarix: Bu gün, 00:02 | Çap et

Putini qaşınma kimi fobiyalar bürüyüb, həyatdan və gücdən köhnəlmiş əlləri ilə yapışıb. Onun üçün burnunu Rusiya Federasiyasından çıxarmaq qorxuludur, çünki Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin orderi hər addımda pusqudadır. Haaqa kabusu var. Və birdən məlum oldu ki, Putin üçün Rusiya Federasiyasının daxili də təhlükəsiz deyil: Kremlə gedən yol həm pilotsuz təyyarələr, həm də tanklar üçün açıqdır. Yeddi metrlik masalar üsyançılardan qorunmur və çevriliş zamanı bunker xilas yolu deyil.



Təbii ki, yeni bir qiyam uzaqda deyil. Putin də, onun ətrafı da, müxalifət də bundan xəbərdardır. Putinin iyirmi illik hakimiyyətində bacardığı şey Rusiyanı “afrikasiya” etmək oldu. Afrikada isə çevriliş yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi adi şeydir. Bugünlərdə məhz Nigerdə ​​hərbi xunta oxşar şəkildə hakimiyyəti ələ keçirdi.



Bəs Rusiya Federasiyası Nigerdə ​​hakimiyyət dəyişikliyini tanısa, nə baş verəcək? Bu, çevrilişin bir üsul olaraq təsdiqlənməsi demək olacaq. Yəni Putinin kabusunun reallaşması üçün bir model.



Təkcə Putinin əsəbləri yox, həm də onun bütün sözdə “elita”ları zəifləyib. Putinin zəiflədiyini və bundan sonra da zəifləyəcəyini görməmək üçün kifayət qədər axmaq olmalısan. Onun gücü, ideyaları laxlayıb. Bu, Kreml üçün nə deməkdir? O, hər an gücünü itirə bilər. Və sonra onların bütün daxili yoxlama və tarazlıq sistemi çökəcək. Əslində Rusiyadakı klanlar artıq bir-biri ilə didişməyə başlayıblar. Səhv “stavka” edənlər həm aktivlərini, həm azadlığını, həm də həyatını itirmək riski ilə üzləşirlər. Başlarında isə çirkin fikirlər dolaşır: özbaşına hakimiyyəti ələ keçirmək riskinə getmək, yoxsa bundan sonra nə olacağını gözləmək? Ancaq hər yerdə rəqiblər var. Zəifləri yeməyə susamış rəqiblər. Gec ayılan isə əbədi olaraq itirəcək. Onlar bunu başa düşürlər. Elə Putin özü də.



Müəllif: Leonid Nevzlin - İctimai xadim, YuKOS-un keçmiş vitse-prezidenti.

Mənbə: UNİAN

Tərcümə AYNA-ya məxsusdur

