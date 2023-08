“Putin ölsə, müharibənin dərhal bitəcəyi fikri ilə razı deyiləm” - FESENKO Tarix: Bu gün, 02:22 | Çap et

Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsinin bir il altı aydır davam etməsi fonunda müharibənin bitməsi, tərəflərdən hansının qalib gələcəyi ilə bağlı müxtəlif proqnozlar var. Ekspertlərin əksəriyyəti müharibənin tezliklə Ukraynanın qələbəsi ilə yekunlaşacağını bildirənlərin sayı kifayət qədərdir. Lakin ukraynalı rəsmilər tez-tez müharibənin uzun müddət davam edə biləcəyini bəyan edirlər. Ukraynanın “Penta” Tətbiqi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Volodimir Fesenko bir qədər reallıqlara baxmağın tərəfdarıdır. Politoloq UNIAN-a müsahibəsində Ukrayna rəsmilərinin niyə “müharibə uzun müddət davam edəcək” fikrini söylədiklərini, münaqişənin tezliklə bitməsini gözləməyə dəyib-dəymədiyini şərh edib. DİA.AZ müsahibəni AYNA-ya istinadla təqdim edir:



- Baş nazirin müavini, müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası naziri İrina Vereşçuk belə bir fikir bildirib ki, ukraynalılar müharibənin uzun müddət davam edəcəyinə hazır olmalıdırlar. O, müharibənin cari ilin sonuna və ya gələn ilin yazına qədər bitməyəcəyi ilə bağlı mesajlar verən ilk şəxs deyil. Sizcə, ritorikanın belə dəyişməsinin səbəbi nədir?



- Əsl problem gözləntilərin dərhal şişirdilməsidir. Eyni zamanda, bəzi Ukrayna rəsmiləri və siyasətçiləri hələ də bu səhvə yol verirlər - onlar həm vətəndaşlarımız, həm də Qərb tərəfdaşlarımız üçün şişirdilmiş gözləntilər formalaşdırırlar. Sonra istər-istəməz məyusluq yaranır.



Ukrayna siyasətçiləri üçün informasiya və ya diplomatik “tələlər” yarada biləcək fantaziyalar və utopiyalar yayımlamaq yox, vəziyyəti real qiymətləndirmək lazımdır. Həm də Ukrayna vətəndaşları ilə vicdanlı dialoq aparmağa dəyər ki, onlar “rahat olmasınlar”. Müharibə davam edir və qalib gəlmək üçün hələ çox işlər görülməlidir.



- Müharibənin sonu ilə bağlı proqnozunuz nədir?



- Müharibənin sonu ilə bağlı proqnozlardan tamamilə qaçmaq lazımdır. Bu dəmir qayda olmalıdır. Vəziyyəti obyektiv qiymətləndirmək və qeyri-ciddi bəyanatlardan qaçmaq lazımdır. Ukrayna çoxlu silahlara, çoxlu sayda insana və daha böyük səfərbərlik potensialına malik çox güclü düşmənlə mübarizə aparır. Ukraynalılar səmimi şəkildə deməlidirlər ki, indi söhbət qələbənin şərtlərindən yox, müharibənin yeni və çətin mərhələyə çatmasından gedir. Məncə, bu mərhələdə dözmək lazımdır.



Görünən odur ki, Putin düşünülmüş şəkildə müharibəni, ən azı ABŞ-da prezident seçkilərinə qədər uzatmaq kursu götürüb. Bir çox xarici ekspertlər də bu haqda yazır. Seçkilər 2024-cü ilin noyabrındadır. ABŞ-da yeni prezident olarsa, o, 2025-ci ilin yanvarında vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Ona görə də inanın ki, Rusiyada birdən-birə nəsə baş verməsə, müharibə 2025-ci ilədək davam edəcək.



- Müharibəni dayandırmaq üçün sanksiyalar da çox təsirli deyil...



- Sanksiyalar müharibəni dayandıra bilməz. Bunun üçün yalnız silah, yalnız güc, Rusiyaya ancaq sərt hərbi-siyasi təzyiq lazımdır. Rusiya iqtisadiyyatının sanksiyaların köməyi ilə məhv edilməsi ehtimalı da yanlış fikirdir. Böyük sanksiyalar İranın iqtisadiyyatını məhv etmədi, Şimali Koreyanın iqtisadiyyatını məhv etmədi. Qlobal Cənub ölkələrindən Çin, Hindistan, Türkiyə və digərləri kimi iri iqtisadiyyatlarla əlaqə saxlayan Rusiya üçün sanksiyalar effektiv silah ola bilməz.



Onlar Rusiya iqtisadiyyatını zəiflədə bilərlər və bu baş verir. Bunu Rusiya rublunun məzənnəsi ilə bağlı vəziyyət də təsdiqləyir. Onlar Rusiyanın hərbi potensialını müəyyən qədər zəiflədə bilərlər. Amma sanksiyalar hələ də Rusiya iqtisadiyyatını “öldürə” bilmir. Üstəlik, Rusiya onlardan yan keçmək üçün sistem qurub.



- Müharibənin bitməsinin şərtlərindən danışa bilmiriksə, qələbənin yaxınlaşması sayıla biləcək hadisələrdən danışaq. Məsələn, belə bir fikir var ki, Ukrayna Krıma girəndə bu, Rusiyaya və onun planlarına güclü zərbə olacaq. Bu fikirlər razısınız?



- “Krımın azad edilməsi nə vaxt baş verə bilər” sualına mənim cavabım yoxdur. Bu barədə indi heç kim heç nə deyə bilməz, hətta Budanov da. Krımın azad edilməsi üçün əlverişli şərait lazımdır. Məsələn, Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin çox qeyri-standart, gözlənilməz hərəkətləri Rusiya qoşunlarının çıxarılmasına səbəb olan Xarkov vilayətində baş verdiyi kimi, rusların cəbhəsi olacaq. Amma təəssüf ki, indi belə gözlənilməz hərəkətlərə ümid etmək mümkün deyil. Xarkov vilayətində heç kim hücum gözləmirdi, o zaman cənubda bu, gözlənilirdi. İndi də altı ay ərzində hücumdan danışdılar və bu altı ay ərzində ruslar yaxşı hazırlaşdılar.



Ancaq Rusiya cəbhəsi qəfil dağılsa belə, bu, yenə də Krımın dərhal azad ediləcəyi anlamına gəlməyəcək. Bu, böyük hərbi bazadır. Orada onlarla, hətta yüzlərlə hərbi obyekt var. Körfəzdən keçmək isə çox çətin olacaq. Mən dəfələrlə çox qeyri-populyar fikir səsləndirmişəm: Krımın və bütün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini istəyiriksə, kütləvi səfərbərlik keçirməli ola bilərik. Ancaq bu da kifayət etməyəcək - Ukraynaya kifayət qədər keyfiyyətli silah lazımdır, çünki mina sahələrini canlı qüvvə ilə aradan qaldırmaq mümkün deyil.



Ukraynaya kömək edə biləcək başqa bir variant Rusiyada baş verən müəyyən hadisələrdir. Mən sabah Putin ölsə, müharibənin dərhal bitəcəyi fikri ilə razı deyiləm. Belə olmayacaq. Amma hakimiyyət uğrunda mübarizə Rusiyada başlayacaq və bu, bizim üçün ərazilərin azad edilməsini sürətləndirmək və ya rusları müharibənin başa çatması üçün bizim üçün məqbul şərtlərlə razılaşmağa məcbur etmək şansı ola bilər.



- Yəni danışıqlar aparmalı olacağıq? Ukrayna indi danışıqların mümkünlüyü ilə bağlı eyhamları belə rədd edir...



- Müharibəyə son qoymaq üçün danışıqların yolverilməzliyi barədə bəyanat yanlışdır. Axı Ukrayna 1991-ci il sərhədlərinə daxil olsa belə, bu, müharibənin avtomatik başa çatması demək deyil. Biz ruslarla danışıqlar aparmalı olacağıq. Çox güman ki, dolayı yolla, vasitəçilər vasitəsilə. Amma biz danışıqlara getməli olacağıq ki, heç olmasa ərazilərimizin atəşə tutulmağını dayandıraq.



- Rus xalqının öz hökumətinə qarşı ayağa qalxacağına ümid etmək lazımdırmı?



- Bunun üçün heç bir ilkin şərt görmürəm. Rusların mütləq əksəriyyəti bu müharibəni, o cümlədən passiv şəkildə - Putinə və dövlətə sədaqətinə görə dəstəkləyir. Sosial vəziyyət isə kritik deyil. Nəzəri olaraq hər şey ola bilər, amma üsyan, iğtişaş, məncə, son dərəcə mümkün deyil.



Daha doğrusu, Putinin səhhətini izləməyə dəyər. Dəqiq məlumatı bilmirik, amma müxtəlif söz-söhbətlər var. Uğursuz Priqojin “üsyanı” sübut etdi ki, Rusiyada sürprizlər, sensasiyalar, münaqişələr ola bilər... Rus xalqının üsyanına yox, belə elitaların toqquşmasına daha çox inanıram.



- Müharibənin bitməsinin optimist ssenarisini necə görürsünüz?



- Optimist variant 1991-ci ildə sərhədlərimizə çıxışdır. Bu, Ukrayna üçün ideal variantdır. O zaman hərbi əməliyyatların dayandırılması, Rusiyanın bizə vurduğu ziyanın ödənilməsi ilə bağlı növbəti danışıqlar aparıla bilər. Ancaq Rusiyanın tam təslim olması və kompensasiyaların avtomatik ödənilməsi olmayacaq - onlar üçün məhkəmələrdə mübarizə aparılmalı olacaq.



Pis ssenari, Ukraynanın tükəndiyi zaman rusların yeni genişmiqyaslı hücuma keçə bildiyi vəziyyətdir. Başqa bir ssenari çox yaxşı deyil, amma mən bunu ən pis adlandırmazdım. Bu, deyək ki, çox mübahisəlidir, birmənalı deyil - bu, müəyyən cəbhə xəttində hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Bu, müharibənin klassik sonu olmayacaq, çünki sülh sazişi olmayacaq. Lakin hər iki tərəf kifayət qədər tükənəcək və müharibədə heç kimin qalib gələ bilməyəcəyi aydınlaşacağına görə, onlar müəyyən müddət ərzində hərbi əməliyyatları dayandırmağa razılaşa bilərlər.



Söhbət “Koreya üsulu” adlanan dayanmadan gedir. Hazırda, sırf statistik olaraq, belə bir ssenari ən çox ehtimal olunur. Eyni zamanda, bu, yalnız müharibədə fasilə demək olacaq. O zaman hər bir tərəf vəziyyətin öz xeyrinə dəyişməsini gözləyə bilər, beləliklə, müharibə yenidən başlaya bilər. “Minsk müqavilələri”ndə də belə idi: onlar müharibəni dayandırmadılar, sadəcə olaraq müharibəni aşağı intensivlik rejiminə keçirdilər və sonda müharibə daha geniş miqyasda yenidən başladı.



Müharibənin aşağı intensiv rejimdə uzun illər uzadılması pis ssenaridir. Mən “müharibə 15 il davam edə bilər” xalq mövqeyinin prinsipial tənqidçisiyəm. Axı Rusiya aşağı intensivlik rejimində 15-20 il müharibə apara bilər. Biz bu qədər uzun müddət müharibə apara biləcəyikmi? Axı müharibə bizim ərazimizdə gedəcək. Biz isə bunu yalnız tərəfdaşlarımızın resursları hesabına apara bilərik. Ona görə də müharibənin on illərlə uzadılması ilə bağlı fikirləri yanlış strategiya hesab edirəm.



Bütün çatışmazlıqlara və risklərə baxmayaraq, müharibənin dondurulması ssenarisini Ukrayna üçün qəbuledilməz hesab etməzdim. Elə bir vəziyyət yarana bilər ki, sadəcə olaraq başqa çıxış yolu olmayacaq: həm beynəlxalq səbəblərə görə - həm beynəlxalq tərəfdaşlarımızın dəstəyi ilə bağlı vəziyyətə görə, həm də daxili vəziyyətimiz baxımından vəziyyəti nəzərdə tuturam. Sadəcə olaraq toparlanmaq üçün fasilə verməkdən başqa çarə olmaya bilər. Ukraynalılar başa düşməlidirlər: əgər biz qələbə istəyiriksə, o zaman ya gedib vuruşmalıyıq, ya da vəziyyəti real dəyərləndirməli, məsələn, fasilə verərək yenidən güc toplamaq üçün hərbi əməliyyatları müvəqqəti dayandırmağa getməliyik.



- İndi belə ssenarilərə hazırlaşmağın bir yolu varmı?



- Hazırda ukraynalı siyasətçilər və diplomatlar NATO, ABŞ və Avropa tərəfdaşları ilə birlikdə Putinin müharibəni uzatmaq planlarına qarşı birgə strategiya və taktika müəyyən etməlidirlər. Yəni planlaşdırma həm də silahlarla bağlı olmalıdır - istehsalın genişləndirilməsi və ləğv olunan silahların dəyişdirilməsi, minalardan təmizlənməsi və Rusiyanın Ukraynanın liman və taxıl infrastrukturuna hücumlarını neytrallaşdırmaq üçün birgə fəaliyyət məsələləri həll edilməlidir. Rusiya həmçinin Ukraynanın sərhədyanı rayonlarına hücumların yolverilməzliyi ilə bağlı ultimatum verməlidir, çünki Rusiya raketləri başqa ölkələrin ərazisinə də çata bilər. İndi Moskva ilə münasibətlərdə yumşaqlıq qətiyyən yolverilməzdir. Əks halda, Putin həyasızlığını davam etdirəcək. Və sonra hücumumuzun əvəzinə Rusiyanı görəcəyik.



Ukraynanın məqsədi bu müharibədən sağ çıxmaqdır və hamı qələbə istəsə də, bunun asan və tez olmayacağı artıq göz qabağındadır. Bunları nəzərə almaq lazımdır.

