Aydın Talıbovla bağlı İLGİNC İDDİALAR... - Belə deyirlər... Tarix: Bu gün, 11:19

Aydın Talıbov, sən Xəzərin sahilini deyil, mühasibatlığındakı QARA HESABATLARI təmizlə... Cəmi bir gün öncə, yəni dünən 28.08.2023- cü il tarixdə, saat 10:58-də, az qala, bütün ölkə mediasında bəh-bəhlə yayılan bu xəbər bizdə xeyli təəccüb doğurdu: “Araz” 6 hektar ərazini tullantılardan təmizlədi - Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna (VŞQ) daxil olan “Araz” supermarketlər şəbəkəsi “Təbiəti qorumaq mənim əlimdədir!” şüarı ilə müxtəlif ekoloji layihələrə dəstək göstərməkdə davam edir.

Bu istiqamətdə “Araz” supermarketlər şəbəkəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Təmiz ölkəm” aksiyasına qoşulub. Aksiyada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, “Araz” supermarketlər şəbəkəsinin İdarə Heyətinin sədri Rəşad İbrahimov iştirak edib. Aksiya çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, “Araz” supermarketlər şəbəkəsinin, “Təmiz Şəhər” ASC-nin əməkdaşlarının, Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyətinin, yerli bələdiyyə nümayəndələrinin, ekokönüllülərin iştirakı ilə Zirə qəsəbəsinin Xəzər dənizi sahilində 6 hektar ərazi tullantılardan təmizlənib.

Ümumilikdə 150 nəfərin iştirak etdiyi aksiya zamanı 1,5 ton tullantı yığılaraq “Təmiz Şəhər”ə təhvil verilib. Təmizlik aksiyalarının keçirilməsində məqsəd ərazilərin təmiz saxlanılmasına və tullantıların düzgün idarə olunmasına yönələn maarifləndirici çağırışlar etmək, təmizliyə riayət etmək vərdişlərini vətəndaşlara təlqin etməkdir. Bu uzun girişi yazmaqda məqsədimiz nədir..?

Azərbaycanda son illərdə çox yersiz, mənasız, hətta ziyanlı bir tendensiya yaranıb. Özünün bir başa məsul olduğu sahədə dövlətə və cəmiyyətə milyonlarla ziyan vurur, vətəndaşların hüquqlarını pozur və daha nələr. Amma söhbət Qarabağdan düşən kimi bunun qeyrət damarı şişir, müharibəyə yardımdan-filandan danışır...

Belələrinə deyən yoxdur ki, ay adam, məsul olduğun sahədə hansı bir ədalətli addım atmısan, cəmiyyətimizə xidmət etmisən ki, yeri gəldi-gəlmədi vətəndən-torpaqdan danışırsan..? Bax, biz də bir media olaraq buradan üz tuturuq birbaşa “Veysəloğlu” Şirkətlər Qrupunun sahibi Veysəlin oğlu Aydın Talıbova və deyirik: Aydın Talıbov, sən özün müsahibələrində deyirsən ki, hər gün yüz minlərlə alıcı-müştəri sənin ticarət şəbəkənə müraciət edir, alış - veriş edir, sənə xeyir verir. Onların içərisində narazı olanlar da var. Siz də deyirsiniz ki, bizdən heç kim narazı deyil, hamı bizdən razıdır. Mətbuat bizim haqqımızda qərəzli yazılar yazır. Mətbuat da yazır ki, yalan deyənin ölüsünə - dirisinə lənət. Yoxsa Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun alıcılarına vaxtı keçmiş mal satanın, kiflənmiş məhsullar satanın və satdıranın, bizi bu marketlərdə qiymətdə aldadanların ölüsünə - dirisinə, qızına - gəlininə - başı ləçəklilərinə, arvadına - uşağına lənət olsun. Hətta həmin müştərilər deyirlər ki, Aydın Talıbovun “Araz” marketlərində kiflənmiş pendir, vaxtı keçmiş ərzaq və qida məhsulları satılır.

Belə olan halda, Aydın Talıbov, sən, Xəzərin sahilini tullantıdan təmizləmək əvəzinə yaxşı olar ki, öz marketlərini kiflənmiş məhsullardan təmizləyəsən. Xəzərin sahilinin təmizliyinə məsul olan İcra Hakimiyyəti var, bələdiyyə var, Ekologiya Nazirliyi var. Sənin orada TAMAŞA göstərməyinə, ARTİSTLİK etməyinə qəti ehtiyac yoxdur. Aydın Talıbov, Xəzərin sahilini təmizləməyinə ehtiyac yoxdur, sən yaxşı olar ki, öz tərcümeyi-halındakı Fətullah Gülən- FETÖ ləkəsini təmizləyəsən...Sənin Xəzərin sahillərində nə işin var... Aydın Talıbov, özün deyirsən ki, 20 mindən artıq işçim var. Yenə gözəl. Bəs o 20 min işçinin neçə mini qanuni əmək müqaviləsi olmadan 10-12 saat çalışır..? Neçə min işçin qanuni maaş almaq əvəzinə NAĞD şəkildə maaş alır, yəni hər ay neçə milyonları vergidən, DSMF-dan gizlədirsən..?

Aydın Talıbov, sənin bu boyda şəbəkən QARA MÜHASİBATLIQ (BUXQALTERİYA) üzərində qurulub. Yaxşı olar ki, sən gedib həmin QARA MÜHASİBATLIĞI AĞARDASAN, düz yola gələsən, dövlət büdcəsinə milyonlar atmayasan və s. Aydın Talıbov, Xəzər bir təbii akvatoriya olaraq özü-özünü təmizləyə bilir. Sənin cinayət əməllərindən təmizlənməyə, tövbə etməyə ciddi ehtiyacın var...Xəzər sənlik deyil, get, öz işinlə məşğul ol... Aydın Talıbov, marketlərin yolu, küçələri zəbt edib, hətta körpə məktəb uşaqlarının yolunu da kəsmisən. İndi özün de sənin təbiətsevər olmağına hansı ağılsız inanar..? Guya, Xəzərin qeydinə qalırsan...?

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Araz marketlərinin obyektlərinin çoxu ev kimi tikilib, sonradan təyinatı dəyişmədən market kimi istifadə edilir. Binəqədidə, Yasamalda, Sumqayıtdakı Araz marketlərinin çoxunun qanuni sənədi yoxdur. Aydın Talıbov, get zəbt etdiyin yolları, küçələri, məktəblərin qarşısını təmizlə...

P. S. On gün bundan qabaq eşitdik ki, Veysəlin oğlu Aydını tutublar. Atalar deyiblər ki, söz çıxdısa, olur. Nə pis yerdə axşamladın əəəəə... //gundelik-baku.com//

