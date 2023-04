“Azərbaycan erməni problemindən qurtulsa, o zaman... İsrail və Türkiyənin köməyi ilə diqqətini İrana yönəldəcək" Tarix: Bu gün, 19:05 | Çap et

“Türk Dünyası birləşəndə İran bütün Orta Asiyanı itirəcək, bu isə İran üçün fəlakət deməkdir”



İranla Azərbaycan arasındakı gərginlik hər iki ölkədə ciddi müzakirə olunur. Beynəlxalq səviyyədə də bu məsələyə ciddi maraq var. Kənardan bu gərginlik necə görünür? “The Middle East” saytında gedən “Why Iranians are calling for war with Azerbaijan” (Nədən iranlılar Azərbaycanla müharibəyə çağırış edirlər) adlı məqalədə bu kimi suallara cavab tapmağa çalışırlar. Bu məqalədə də vuröulanır ki, İran rəsmiləri Azərbaycana “Bakı Respublikası” deyirlər və Azərbaycanı İrana birləşdirmək haqqında düşünürlər. Həmin məqaləni müəyyən ixtisarla təqdim edirəm...

Sayt yazır ki, Zəngəzur dəhlizi həm də Ankara və Bakının “Türk Dünyası” kimi xarakterizə etdiyi Türkiyə, Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanı birləşdirmək üçün nəzərdə tutulub.

“Bu dəhliz İranın Ermənistanla sərhədindən keçir və dəhlizin həyata keçməsi İranı Qafqazın geosiyasətindən çıxarmaq deməkdir”, deyə islahatçı media üçün yazan Tehranda yaşayan xarici siyasət üzrə analitik deyir. O da digər İran mənbələri kimi təhlükəsizlik baxımından anonimlik şərti ilə “middleeasteye.net” saytına danışıb.

“İranın Avropaya yolu Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyədən keçir. Ermənistanın vilayəti də Azərbaycanın əlinə keçərsə, bu, böyük təsir rıçaqına çevriləcək”.

“Bu hərəkət Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin keçdiyi Sünik vilayətinin işğalı üçün müqəddimə ola bilər. İran və Ermənistan arasındakı bütün sərhəd Sünik vilayətinin daxilində yerləşir və bu vilayətin Azərbaycan Respublikasına birləşdirilməsi İran və Ermənistan arasındakı sərhədin tamamilə götürülməsi demək olardı”.

Təhlilçinin fikrincə, Zəngəzur Bakının əlinə keçsə, “hər şey onların əlinə keçəcək”.

O, xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan və Türkiyə mühüm ticarət yollarında üstünlük əldə edəcəklər və istədədikləri vaxt İranın Avropa ilə əlaqəsini kəsə bilər.

“Digər tərəfdən türk dünyası birləşəndə İran bütün Orta Asiyanı itirəcək və bu isə İran üçün fəlakətdir”.

Bəzi iranlılar ölkələrinin kifayət qədər güclü olmadığına inanırlar.

“Mən ciddi şəkildə narahatam ki, İslam Respublikası tədbir görməsə, yaxın 5 il ərzində Tehranda və digər bölgələrdə yaşayan insanların Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan əyalətlərinə səfər etmək üçün viza tələb olunacaq”. Başqa bir ekspert sayta belə deyib.

Siyasi fəal bir çox iranlının Bakı və Ankaranın İranın Qərbi Azərbaycan və Şərqi Azərbaycan əyalətlərini İrandan ayırmağa çalışdığına dair inamını təkrarlayır. Bu əyalətlərdə türk dilində danışan azərbaycanlılar yaşayır.

"2020-ci ildə Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı İslam Respublikası milli maraqlarımıza uyğun olaraq Ermənistanı dəstəkləməli idi. Bunun əvəzinə Azərbaycanı dəstəklədilər", - fəal bildirib.

O əlavə edib ki, İslam Respublikasının Bakıya “Ümmətlik” adlanan yanaşması şiələrin çoxluq təşkil etdiyi Azərbaycana İslam ərazisi kimi baxır.

Fəal iddia edib ki, Ali Lider Əli Xamneyi Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycanı dəstəkləyən əyalətlərdəki 4 nümayəndəsi “ABŞ Ermənistanı dəstəklədiyi üçün İranın Azərbaycana dəstək verməli olduğunu” deyən insanlar tərəfindən aldadılıb.

İran əyalətlərinin Azərbaycan tərəfindən ilhaqı ümumi şəkildə ifadə edilən qorxudur. Tehrandan olan analitik bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi mahiyyət etibarı ilə Ermənistan ərazisinin ilhaqına bərabər olacaq və Əliyevə onun “çoxdankı plan”ında nəzirdə tutduğu kimi İran Azərbaycanının ilhaqı ilə irəliləmək üçün onda özünəinam yaradacaq.

“Azərbaycan erməni problemindən qurtulsa, o zaman İsrail və Türkiyənin köməyi ilə diqqətini İrana yönəldəcək”, - deyə analitik xəbərdarlıq edib.

İran rəsmiləri və analitikləri İsrailin Azərbaycanın İran siyasətinə təsirindən getdikcə daha çox narahat olurlar.

Təbrizdə yaşayan xarici siyasət analitiki sayta bildirib ki, İran Hayfa Universitetində israilyönlü ABŞ professoru Brenda Şafferin Əliyevlə iddia edilən yaxın münasibəti ilə Azərbaycanın siyasətinə göstərdiyi aşkar təsirdən narahatdır. Şaffer isə Bakı üçün lobbiçilik ittihamlarını rədd edib.

“İsrail İran və Azərbaycan arasında mövcud gərginliyi gücləndirmək üçün etnik çatışqarşıdurmadan istifadə etməyə və saxta həssaslıqlar yaratmağa çalışır”.

Təbrizli analitik deyir ki, İsrail İranın şimal-qərb sərhədlərində gərginliyi və təhlükəsizliyi artırmaq istəyir.

Keçmiş iranlı diplomat isə sayta bildirib ki, İsrail Azərbaycanın Ermənistana qarşı təcavüzkar siyasətində rol oynayır.

İranla Azərbaycan arasında təhlükəli ritorikaya baxmayaraq, analitiklər tezliklə tərəflər arasında münaqişənin olacağını gözləmirlər. İranın xarici siyasət üzrə ekspertinin sayta dediyi kimi: “İstənilən münaqişə İsrailin xeyrinə olacaq və İslam Respublikası səbirli olmalıdır”.

Əgər Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi məsələsində irəliləsə, bu İranın səbrini daşıra bilər. Ekspertin fikrincə, İran qətiyyətli davranmalı və belə bir vəziyyətdə Azərbaycanla “məhdud çərçivəli müharibəyə” girməlidir.

Ekspert etiraf edib ki, İranla Azərbaycan arasındakı bu münaqişə son dərəcə təhlükəli ola bilər...



Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ



Xəbəri Facebook-da paylaş