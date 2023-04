`Balaxanı` Əməliyyat Şirkətində NƏ ƏMƏLİYYAT ÇEVRİLİR? - İTTİHAM VAR! Tarix: Bu gün, 15:37 | Çap et

DİA.AZ: - "Bəlkə ümumiyyətlə Balaxanıneft ƏŞ-ni ləğv edib,bütün neft quyularının ağzını bağlayıb verəsiniz ərazinin qeyri rəsmi sahiblərinə?" DİA.AZ bildirir ki, bunu etirazında Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının sədri, tanınmışç hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı ifadə edib.

"Müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılmasına ehtiyac duyulur" deyə vurğulayan M.Qəhrmanlı daha sonra konkret faktlara istinad edib:

"Əlavədəki video və şəkillər Balaxanı ƏŞ-nin ərazisində çəkilib. Ərazi SOCAR-a məxsus olan kontrakt ərazisidir.(2010-cu ilin iyun ayında (SOCAR), SOCAR-ın “Ortaq Neft Şirkəti” (ONŞ) və Sinqapurun “UQE-Lancer PTI. Ltd” şirkəti arasında Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında” Saziş (UQE-Lancer PTİ Ltd - 75%, SOCAR ONŞ - 25%) bağlanıb.) Ərazidə həm işlək ,həm də bağlı neft quyuları var,yaşayış üçün risqlidir. Bununla bərabər risqli ərazi uzun illər müvafiq şəxslər tərəfindən qeyri qanuni hissə-hissə əhaliyə satılmış və satılmaqda davam edir. Videoların birində(əlavə etməmişəm) ərazidə yeni obyektlərin tikildiyi və həmin tikintinin Balaxanı ƏŞ-nin üç vəzifəli şəxsə aid olduğu bildirilir. Tikinti gedən əraziyə Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyevin də baş çəkdiyi bildirilir.

Məlumatda o da qeyd olunur ki, tikinti aparılan ərazidə mövcud olan neft buruğu da olub. Və tikintinin aparılması üçün müvafiq sənədlər yoxudr.Tikintiyə başlamazdan öncə həmin buruq demontaj olunub.Müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılmasına ehtiyac duyulur...

Məlumatda o da qeyd olunur ki, tikinti aparılacaq ərazidə mövcud olan neft buruğu da olub.Tikintiyə başlamazdan öncə həmin buruq demontaj olunub. Tikintinin aparılması üçün müvafiq sənədlər(icazə) yoxdur.Bununla əlaqadar müxtəlif qurumlara müraciət olunub..."















Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq bütün aidiyyatı qurum və şəxsləri dinləməyə hazırıq...



