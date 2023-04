İran Azərbaycan haqqında NƏ DÜŞÜNÜR? - İLGİNC Tarix: Bu gün, 07:43 | Çap et

İran Azərbaycan haqqında nə düşünür? Tehran Universitetinin alimi bu suala cavab verir



“The Middle East Eye” saytında gedən “Are Iran and Azerbaijan coming to the brink of war?” (İran və Azərbaycan müharibənin bir addımlığındadır?) adlı məqalədə Tehran-Bakı münasibətləri İranın nöqteyi-nəzərindən təhlil edilir. İranın baxışını anlamaq üçün bu məqalə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. O da təsadüfi deyil ki, bu məqalə Fardin Eftekhari tərəfindən qələmə alınıb. O, Tehran Universitetinin Regionşünaslıq fakültəsində çalışır. İranın milli təhlükəsizliyi və xarici siyasəti ilə bağlı araşdırmaları ilə tanınır.



Fardin Eftekhari yazır ki, İsrail son illər Azərbaycana külli miqdarda hərbi texnika göndərib. İsrail İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək fikrinə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycanda mövcud olduğu söylənilən hava limanından istifadə edə bilər.



İranın fikrincə, Azərbaycanın enerji resursları və tranzit imkanları, eləcə də İran və Xəzər dənizi sərhədlərindəki geosiyasi mövqeyi və hərbi gücü ABŞ və Avropanı Bakıya qarşı daha yumşaq mövqe sərgiləməyə sövq edir.



Bu baxımdan, Azərbaycanın beynəlxalq tızyiqlərdən kənarda qalması qonşu torpaqları fəth etmək üçün hərbi gücdən istifadə etməsi, gələcəkdə İranın şimal-qərb sərhədləri və İranın azərbaycanlıların yaşadığı əyalətlərinə meydan oxumaq ehtimalını daha da yüksəldir.



Bu məqsədlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açıq şəkildə özünü İran azərbaycanlılarının hüquqlarının müdafiəçisi elan edib, Azərbaycan mediası isə azərbaycanlılar yaşayan İran ərazisini “Cənubi Azərbaycan” adlandırır.

Tehran Bakının ərazi avantürizmi qarşısında geri çəkilərsə, Azərbaycan çox güman ki, Qərb üçün daha nüfuzlu və əhəmiyyətli olacaq.



İran həm də sərhədində Azərbaycanın gündəmindən irəli gələn geoiqtisadi təhlükə ilə üz-üzədir. 2020-ci il atəşkəs sazişində Naxçıvanla Azərbaycan arasında birləşdirici marşrutun yaradılması nəzərdə tutulsa da, Bakı Ermənistandan yüksək statuslu dəhliz istəyir. Zəngəzur dəhlizi, əsasən, regional ticarət dəhlizi üçün öz baxışları olan Rusiya və İranı marginallaşdıraraq, Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyadan Avropaya strateji tranzit marşrutu yaratmağı hədəf alır.



İran Azərbaycanın əsas hissəsinin Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana birləşdirilməsinin əleyhinə deyil, Tehran Azərbaycanın muxtar respublikaya çatmaq üçün öz hava məkanından istifadə etməyə də icazə verib. İran üçün daha çox narahatlıq doğuran odur ki, Bakı Zəngəzur dəhlizindən siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik məqsədləri üçün istifadə etmək potensialına sahib ola bilər.



Azərbaycanın 2020-ci il atəşkəs razılaşmasına əməl etməməsi, Laçın dəhlizi ətrafında baş verənlər fonunda Bakının Təl-Əvivlə sıx əlaqədə olması rəsmi Tehranı Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olmadığı qənaətinə gətirib. Laçın ssenarisinin gələcəkdə İran sərhədində təkrarlana biləcəyi riski var.



İranlı təhlilçinin sözünün canı o ki Azərbaycan Laçın dəhlizini Ermənistanın üzünə bağladığı kimi, Zəngəzur dəhlizini də İranın üzünə bağlaya bilər. Bu ehtimal narahatlıq yaradır...



İranlı təhlilçi yazır ki, hazırda Tehranın əsas təhlükəsizlik prioriteti Azərbaycanın Ermənistanın cənubunu işğal etməsinin və onun İranla sərhədini ələ keçirməsinin qarşısını almaqdır. Onun siyasi prioritetləri arasında Dağlıq Qarabağın ərazi statusu ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa danışıqların aparılması, Avropa və NATO kimi yabançı aktyorların iştirakı olmadan kommunikasiya xətlərinin və sərhədlərinin yaradılması daxildir.



Başqa sözlə desək, İran Ermənistan və Azərbaycanda Avropa İttifaqını və NATO-nu (ABŞ) görmək istəmir. Ancaq İran Avropa İttifaqının və ABŞ-ın Cənubi Qafqaza girişinin qarşısını almaq gücündədirmi? Aydındır ki, İranın belə bir gücü yoxdur, olmayacaq da. Üstəlik, Rusiyanın Cənubi Qafqazda zəifləməsi fonunda ABŞ və Avropa İttifaqı getdikcə daha inadla bölgəyə daxil olur...



Fardin Eftekhari daha sonra yazır ki, İran Cənubi Qafqazda Qərbin rəhbərlik etdiyi sülhməramlı missiyalarda maraqlı deyil. Daha doğrusu, İran, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə böhranı 3+3 formatı ilə həll etməyə üstünlük verir. (Əvvəl İran 3+3 formatına da qarşı çıxırdı. E.H)



Tehranın iqtisadi prioritetlərinə gəlincə, bunlar tranzit dəhlizlərində bərabər iştirak və regional iqtisadi maraqların ədalətli şəkildə bölüşdürülməsini əhatə edir. İranlı təhlilçi belə yazır. Əslində isə onu deyir ki, İran Zəngəzur dəhlizində tərəf kimi çıxış etmək istəyir, söz sahibi olmaq arzusundadır. Bu da baş tutan iş deyil. Ən azı ona görə ki, beynəlxalq güclər buna imkan verməz.



İranın Cənubi Qafqazda əsas siyasi niyyəti regional tarazlığı qorumaq, münaqişələrin və müharibələrin qarşısını almaqdan ibarətdir. İran Azərbaycanla gərginliyi artırmaq və hərbi münaqişəyə başlamaq niyyətində deyil və bu yaxınlarda xoşməramlılıq əlaməti olaraq Azərbaycana yeni səfir təyin etdi.



İranın nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın davranışı İsrailin təxribatlarının nəticəsidir və İran Bakını qorxutmaq üçün deyil, İsraili Azərbaycandan geri itələmək üçün öz sərhədi boyunca hərbi qüvvələri yerləşdirib. İranın hərbi imkanları məhdud və ya genişmiqyaslı münaqişə vəziyyətində təhlükəsizliyi kövrək olacaq Azərbaycandan xeyli üstündür...



Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ

İran Azərbaycan haqqında nə düşünür? Tehran Universitetinin alimi bu suala cavab verir“The Middle East Eye” saytında gedən “Are Iran and Azerbaijan coming to the brink of war?” (İran və Azərbaycan müharibənin bir addımlığındadır?) adlı məqalədə Tehran-Bakı münasibətləri İranın nöqteyi-nəzərindən təhlil edilir. İranın baxışını anlamaq üçün bu məqalə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. O da təsadüfi deyil ki, bu məqalə Fardin Eftekhari tərəfindən qələmə alınıb. O, Tehran Universitetinin Regionşünaslıq fakültəsində çalışır. İranın milli təhlükəsizliyi və xarici siyasəti ilə bağlı araşdırmaları ilə tanınır.Fardin Eftekhari yazır ki, İsrail son illər Azərbaycana külli miqdarda hərbi texnika göndərib. İsrail İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək fikrinə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycanda mövcud olduğu söylənilən hava limanından istifadə edə bilər.İranın fikrincə, Azərbaycanın enerji resursları və tranzit imkanları, eləcə də İran və Xəzər dənizi sərhədlərindəki geosiyasi mövqeyi və hərbi gücü ABŞ və Avropanı Bakıya qarşı daha yumşaq mövqe sərgiləməyə sövq edir.Bu baxımdan, Azərbaycanın beynəlxalq tızyiqlərdən kənarda qalması qonşu torpaqları fəth etmək üçün hərbi gücdən istifadə etməsi, gələcəkdə İranın şimal-qərb sərhədləri və İranın azərbaycanlıların yaşadığı əyalətlərinə meydan oxumaq ehtimalını daha da yüksəldir.Bu məqsədlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açıq şəkildə özünü İran azərbaycanlılarının hüquqlarının müdafiəçisi elan edib, Azərbaycan mediası isə azərbaycanlılar yaşayan İran ərazisini “Cənubi Azərbaycan” adlandırır.Tehran Bakının ərazi avantürizmi qarşısında geri çəkilərsə, Azərbaycan çox güman ki, Qərb üçün daha nüfuzlu və əhəmiyyətli olacaq.İran həm də sərhədində Azərbaycanın gündəmindən irəli gələn geoiqtisadi təhlükə ilə üz-üzədir. 2020-ci il atəşkəs sazişində Naxçıvanla Azərbaycan arasında birləşdirici marşrutun yaradılması nəzərdə tutulsa da, Bakı Ermənistandan yüksək statuslu dəhliz istəyir. Zəngəzur dəhlizi, əsasən, regional ticarət dəhlizi üçün öz baxışları olan Rusiya və İranı marginallaşdıraraq, Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyadan Avropaya strateji tranzit marşrutu yaratmağı hədəf alır.İran Azərbaycanın əsas hissəsinin Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana birləşdirilməsinin əleyhinə deyil, Tehran Azərbaycanın muxtar respublikaya çatmaq üçün öz hava məkanından istifadə etməyə də icazə verib. İran üçün daha çox narahatlıq doğuran odur ki, Bakı Zəngəzur dəhlizindən siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik məqsədləri üçün istifadə etmək potensialına sahib ola bilər.Azərbaycanın 2020-ci il atəşkəs razılaşmasına əməl etməməsi, Laçın dəhlizi ətrafında baş verənlər fonunda Bakının Təl-Əvivlə sıx əlaqədə olması rəsmi Tehranı Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olmadığı qənaətinə gətirib. Laçın ssenarisinin gələcəkdə İran sərhədində təkrarlana biləcəyi riski var.İranlı təhlilçinin sözünün canı o ki Azərbaycan Laçın dəhlizini Ermənistanın üzünə bağladığı kimi, Zəngəzur dəhlizini də İranın üzünə bağlaya bilər. Bu ehtimal narahatlıq yaradır...İranlı təhlilçi yazır ki, hazırda Tehranın əsas təhlükəsizlik prioriteti Azərbaycanın Ermənistanın cənubunu işğal etməsinin və onun İranla sərhədini ələ keçirməsinin qarşısını almaqdır. Onun siyasi prioritetləri arasında Dağlıq Qarabağın ərazi statusu ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa danışıqların aparılması, Avropa və NATO kimi yabançı aktyorların iştirakı olmadan kommunikasiya xətlərinin və sərhədlərinin yaradılması daxildir.Başqa sözlə desək, İran Ermənistan və Azərbaycanda Avropa İttifaqını və NATO-nu (ABŞ) görmək istəmir. Ancaq İran Avropa İttifaqının və ABŞ-ın Cənubi Qafqaza girişinin qarşısını almaq gücündədirmi? Aydındır ki, İranın belə bir gücü yoxdur, olmayacaq da. Üstəlik, Rusiyanın Cənubi Qafqazda zəifləməsi fonunda ABŞ və Avropa İttifaqı getdikcə daha inadla bölgəyə daxil olur...Fardin Eftekhari daha sonra yazır ki, İran Cənubi Qafqazda Qərbin rəhbərlik etdiyi sülhməramlı missiyalarda maraqlı deyil. Daha doğrusu, İran, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə böhranı 3+3 formatı ilə həll etməyə üstünlük verir. (Əvvəl İran 3+3 formatına da qarşı çıxırdı. E.H)Tehranın iqtisadi prioritetlərinə gəlincə, bunlar tranzit dəhlizlərində bərabər iştirak və regional iqtisadi maraqların ədalətli şəkildə bölüşdürülməsini əhatə edir. İranlı təhlilçi belə yazır. Əslində isə onu deyir ki, İran Zəngəzur dəhlizində tərəf kimi çıxış etmək istəyir, söz sahibi olmaq arzusundadır. Bu da baş tutan iş deyil. Ən azı ona görə ki, beynəlxalq güclər buna imkan verməz.İranın Cənubi Qafqazda əsas siyasi niyyəti regional tarazlığı qorumaq, münaqişələrin və müharibələrin qarşısını almaqdan ibarətdir. İran Azərbaycanla gərginliyi artırmaq və hərbi münaqişəyə başlamaq niyyətində deyil və bu yaxınlarda xoşməramlılıq əlaməti olaraq Azərbaycana yeni səfir təyin etdi.İranın nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın davranışı İsrailin təxribatlarının nəticəsidir və İran Bakını qorxutmaq üçün deyil, İsraili Azərbaycandan geri itələmək üçün öz sərhədi boyunca hərbi qüvvələri yerləşdirib. İranın hərbi imkanları məhdud və ya genişmiqyaslı münaqişə vəziyyətində təhlükəsizliyi kövrək olacaq Azərbaycandan xeyli üstündür...Elbəyi HƏSƏNLİ - DİA.AZ

Xəbəri Facebook-da paylaş