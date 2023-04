Ruslar və Biz: Bu dəfə dərsi biz verəcəyik... - İdris Heydərli yazır... Tarix: Bu gün, 21:18 | Çap et

Bilik yaradan tək şeyin təcrübə olduğunu zəmin olaraq alıb,bir tarix və keçmiş təhlili edək.

Müsəlmanların üzun bir hakimiyyəti Əndəlusdakı ərəblər,Əməvilər oldu.Xristianlar üzün bir dönəmdən sonra ilk dəfə müsəlmanları məğlub edib,Əndəlusu tarixdən və keçmişdən silə bildilər.İkinci belə belə bir təcrübə Rus imperiyası ilə yaşandı,Ruslar müsəlmanların torpağına sahib oldular,amma müsəlmanları yox edə bilmədilər.

Nəzəri olaraq bu iki hadisəni izah edəcək təcrübə təhlil olundumu?

Yox.

İslamı ərəb kimi idarə edənləri Xristianlar yox edib,torpağı da,kimliyi də bitirdilər.

Ruslar nədən bunu edə bilmədilər?

Bu ciddi bir araşdırmalar mövzusudur,məsələm isə bizik.Biz nədən idarə edənin kimliyinə dönmədik?

Ruslar üçün torpağ zəmindir,onun üzərindəki kimlik isə dərddir.Rus öz kimliyi ilə necə münasibət quracağını bilmir.Torpağ da bu səbəbdən mərkəzə qoyur ki, dəyişməyənlərini bu torpağa görə müəyyən edir.

Biz rusların idarəçiliyinə torpağ kimi qatıldıq,kimlik olaraq isə müsəlman ontoloji ilə yaşadıq.Onların təklif etdiyi birləşmələri qəbul etdik,birliyi qəbul etmədik.Birləşmə xarici bağlantıların bir yerə yığılmasıdır,birlik isə kimliyin içindəki təzahürlərin dünyasıdır.Bu iki ziddiyyəti həll edə bilməyən Rus bizi keçmiş edə bilmədi,yazdığı tarixləri də öz zəmininə bağlamağa gücü çatmadı.Biz deyil,O bitdi.

Bizim zəmin kimliyimiz müsəlman olaraq dəyişmədi,bu zəmində rus təməl ata bilmədi.Biz ərəbin və əcəmin müsəlmanı kimi olmadığ,imanın müsəlmanı olduq.Zəminləşən iman bizi sarsıdan bütün təməlləri zaman içində yox etdi,o zəmin yenə birliyinə can verməyə çalışdı.

Bizim zəminimiz "birlik"dən qaynağlandığı üçün "bir yerdə" ola bilmirik.

Yer bizim üçün dəyişəndir,bu səbəbdən biz bir yerdə qalan kimlik deyilik.Hər yerdə birlik olma isə bizim qədərimizdir.Azərbaycanın bu kiçik təcrübəsi nəzəri olaraq araşdırılsa nəticələr insanlığa tam yeni bir kimlik qazandılar.

Ruslar yenə Albaniya mövzusunu dirildirlər,

Və sərhədlərini "görünməz toprağlar" kimi tarix yalanları ilə çəkmək istəyirlər.

Bu dərsi keçmişik,bilirik.

Yeni dərsə isə teorini biz təklif edəcəyik.

Bu qədər.



İdris Heydərli - DİA.AZ

Bilik yaradan tək şeyin təcrübə olduğunu zəmin olaraq alıb,bir tarix və keçmiş təhlili edək.Müsəlmanların üzun bir hakimiyyəti Əndəlusdakı ərəblər,Əməvilər oldu.Xristianlar üzün bir dönəmdən sonra ilk dəfə müsəlmanları məğlub edib,Əndəlusu tarixdən və keçmişdən silə bildilər.İkinci belə belə bir təcrübə Rus imperiyası ilə yaşandı,Ruslar müsəlmanların torpağına sahib oldular,amma müsəlmanları yox edə bilmədilər.Nəzəri olaraq bu iki hadisəni izah edəcək təcrübə təhlil olundumu?Yox.İslamı ərəb kimi idarə edənləri Xristianlar yox edib,torpağı da,kimliyi də bitirdilər.Ruslar nədən bunu edə bilmədilər?Bu ciddi bir araşdırmalar mövzusudur,məsələm isə bizik.Biz nədən idarə edənin kimliyinə dönmədik?Ruslar üçün torpağ zəmindir,onun üzərindəki kimlik isə dərddir.Rus öz kimliyi ilə necə münasibət quracağını bilmir.Torpağ da bu səbəbdən mərkəzə qoyur ki, dəyişməyənlərini bu torpağa görə müəyyən edir.Biz rusların idarəçiliyinə torpağ kimi qatıldıq,kimlik olaraq isə müsəlman ontoloji ilə yaşadıq.Onların təklif etdiyi birləşmələri qəbul etdik,birliyi qəbul etmədik.Birləşmə xarici bağlantıların bir yerə yığılmasıdır,birlik isə kimliyin içindəki təzahürlərin dünyasıdır.Bu iki ziddiyyəti həll edə bilməyən Rus bizi keçmiş edə bilmədi,yazdığı tarixləri də öz zəmininə bağlamağa gücü çatmadı.Biz deyil,O bitdi.Bizim zəmin kimliyimiz müsəlman olaraq dəyişmədi,bu zəmində rus təməl ata bilmədi.Biz ərəbin və əcəmin müsəlmanı kimi olmadığ,imanın müsəlmanı olduq.Zəminləşən iman bizi sarsıdan bütün təməlləri zaman içində yox etdi,o zəmin yenə birliyinə can verməyə çalışdı.Bizim zəminimiz "birlik"dən qaynağlandığı üçün "bir yerdə" ola bilmirik.Yer bizim üçün dəyişəndir,bu səbəbdən biz bir yerdə qalan kimlik deyilik.Hər yerdə birlik olma isə bizim qədərimizdir.Azərbaycanın bu kiçik təcrübəsi nəzəri olaraq araşdırılsa nəticələr insanlığa tam yeni bir kimlik qazandılar.Ruslar yenə Albaniya mövzusunu dirildirlər,Və sərhədlərini "görünməz toprağlar" kimi tarix yalanları ilə çəkmək istəyirlər.Bu dərsi keçmişik,bilirik.Yeni dərsə isə teorini biz təklif edəcəyik.Bu qədər.İdris Heydərli - DİA.AZ

Xəbəri Facebook-da paylaş