"Mən şahidliyimi fikirdən almıram, haqqdan alıram..." - İdris Heydərli

Kəndimizdəki evimizin,həyətimizin həmən qarşısı məzarlığ idi,

Baş daşları və çökmüş torpağlar arasında yerin altı heç zaman dərdim olmadı.

Kəndin kənarlarında isə yanmış saxsı qırıntıları,sümüklər,küp məzar parçaları görərdim,

Sonralar hətta həyətimizin qarşısında belə yerin altından üzə çıxmağa başladı.

Baş daşı ilə şəkillənən məzarla yerin altında qalmış şeylərın içində heç zaman ölüm haqqında düşünmədim.Bizə öyrədilən və bilinən tək məzarlığ var idi ki,orda bizim içimizdən orda dəfn olunanlar idi.Tək ölüm yeri ora idi.

İndi bu tanımanı düşünürəm və anlamağa çalışıram.

Tarix olaraq bu gün keçmişdən miras qalan müzeyləri,qalaları,tarixi əsrlər öncəyə geden şəhərləri,xarabalığları gəzə bildiyim qədər gəzdim,Avropasında da,Asiyasinda da,Afirikasında da.

Nədir bu "tarix" qoruması?

Bu tarixin arxeologiyası var,coğrafiyası var.Hər birinin də təsviri Sürəti qorunmağa alınar.Nə üçün?

Birində xarabalığ, digərində əşya,o birisində saray....Adını "Müzey" qoyaq və parça parça olmuş bu Şahidləri saxlamağda məqsəd nədir?

Bu şahidlər sonra "məkanlaşacaq tarixə" xammal seçilər

Və

Bu budur şahidliyi ilə o torpağlarda yaşananlara "tarixi don" geydindirilər.

Dərdim o deyildir.

Məzarlar içində böyüdüm,dedim.Yerin altı məzar,üstü məzar olmayan torpağ varmı,bilmirəm.Amma mədəniyyət dediyimiz yaşananlar yerin altı ilə üstünü Bir edə bilirsə,onunla necə davaranar, sualım budur.

Yerin altınamı şahidlik edəcəyik,yerin üstünəmi şahidlik edəcəyik,bu suala cavablarımıza görə həyatımız seçim edər.

"Tarix" bütün halları ilə yerin altının şahidliyi ilə üzə çıxar,şeylər və mənbələr,hər ikisi yerin altındankı mənanı tapıb,keçmişin nizamını qorumaqdan ötrüdür.

Bu yerin üstünə istiqamət və məna yüklər,bu yükləmədə ona şahidlik fikirini verər.

Şahidliyini fikirdən alar.

Özümü anlatmaqda dərdim də bu idi.Mən şahidliyimi fikirdən almıram,haqqdan alıram

Haqqı isə hesabıma görə şahid edirəm.

Fikirin şahidliyində hesab yoxdur,o fikiri quranların hesabı üçün yaşamaq var.

Haqqın şahidliyində isə verəcəyim hesaba görə şahidliyim var.Haqqın şahidliyini edən öz fikirinin,fikirlərin deyil,Bir olmanın hesabına qatlanıb,Bir olmanın kənarında qurulanları hesaba almaz,orda yaşasa da hesabını fikirə deyil,haqqa verəcəyini bilər.

Biz belə bir dünyanın içinə girdikdə nə edərik,necə baxarıq,nə hiss edərik məsələsini bilmədik.

Bu kilsəyə girmək kimidir bir müsəlman üçün.

Orda nə edəcək,nə üçün edəcək,harda duracaq,hara baxacaq,Bilmir.

Belə bir hadisəni isə tələbəlik illərimdə yaşadım.Mərkəzdəki Erməni kilsəsinə getdiyimdə belə bir vəziyyəti yaşadım.

Kant "mən onun yerində ola bilərəmmi",

Məsələsini həll etməyə çalışarkən "özündə şey" ifadəsini ortaya çıxardı,dedi ki,ola bilmərəm,onun təcrübəsini bilə bilmərəm ki o özündə olandır.

"Özündə şey"lə Hegelin "nə" sualına cavabından çıxan Tarixlə "nədən bu var" sualımızı açıqlaya bilmədik.Onlar üçün bu sualın cavabları zaman içində Tarixə çevrildi və onlar tarixlərin kitabını yazdılar.

Bu bizim məsələniz olmadığı üçün sadəcə bu "tarixin içində şey" kimi qaldıq.

İndi yeni düzənlə bu məsələ artıq dərd deyil.

Amma bu məsələnin ortaya çıxardığı bir sürü parçalar var ki,bunlar necə olacaq,dərd budur.

Sənət anlayışı da,tarix anlayışı da,müzey anlayışı da,teatr anlayışı da,konservatoriya anlayışı da artıq məzarlığlığdır.

Həyatla bağını itirən bu estetikliklə bərabər məntiq və həqiqət ortaya çıxmadığı üçün yeni bir yeni hələ ki,yoxdur.

Məzarlığlar üzərində yaşamaq və həyat qurmaq dərd deyildir,

Dərd məzarlığlarda donub cəsəd olmaqdır.

Həyat canlıdır və can üçündür,yaşamaq canı ilə həyat qurmaqdır.



İdris Heydərli - DİA.AZ

