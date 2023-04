“Müğənnilərin eybini örtən banklardır“ Tarix: Bu gün, 13:09 | Çap et

“Biz incəsənət nümayəndələri açıq insanlarıq. Bir misalı var: “Kartları açıq oynamaq”. Amma yalan danışan müğənnilər də var. Bizim sənətçilər toyla dolanırlar”.



DİA.AZ Bizim.Media-ya istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov qonaq olduğu “Səhər mərkəzi” verilişində deyib.



Sənətkar bildirib ki, müğənnilər toylardan qazandığı pullarla deyil, banklar vasitəsi ilə ev və avtomobilə sahibləniblər:



“Toy hər zaman olmur. İki ay “Məhərrəmlik”, bir ay “Orucluq”, may ayında toy olmur, iyul-avqust aylarında insanlar istirahətə gedirlər. Yanvar-fevral aylarında isə yağış yağar, yolları qar basır, gedib-gəlməkdə çətinlik yaranır. Qaldı yeddi-səkkiz ay. Dörd ay toya gedib, çörək qazanırsan.



Dörd ayı böl, on iki aya. Bu nə deməkdir? Bizim sənət adamlarının eybini örtən banklardır. Hamısı bankların köməyi ilə ev, avtomobil alır. Amma müğənnilər yekə-yekə danışmasınlar, insanları aldatmasınlar. Ola bilər ki, sənin gəlir mənbəyin başqa sahədəndir. Bunu isə sənətdən qazandığın pula “sintez” eləmə”.



