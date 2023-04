Azərbaycana hərbi yardım, Ermənistan -Türkiyə yaxınlaşmasına dəstək, İrana qarşı... - ABŞ-ın Qafqaz planı Tarix: Bu gün, 12:57 | Çap et

Vaşinqton Yaxın Şərq Tədqiqatları İnstitutunun (The Washington Institute For Near East Policy) əməkdaşları Anna Borşevska və Endrü Tabler İran, Rusiya və İsrailin Cənubi Qafqazda maraqları mövzusunda “İran-Azərbaycan gərginliyi Cənubi Qafqazda daha geniş dəyişikliklərə işarə edir” adlı təhlil hazırlayıblar. Qeyd edilir ki, Rusiya və İran İsraillə Bakı arasında münasibətlərin istiləşməsindən tutmuş, regiondakı nəqliyyat dəhlizlərində mümkün dəyişikliyə qədər bütün prosesləri diqqətlə izləyirlər.



Xatırladılır ki, altı həftə davam edən döyüşlərdən sonra erməni qüvvələri hücumu dayandırmaq üçün Bakıya Rusiya istehsalı olan "İsgəndər" raketləri atıb, amma Azərbaycan İsrailin “Barak 8” raketdən müdafiə sisteminin köməyilə həmin raketləri vurub. Moskva atəşkəs üçün vasitəçilik edəndə Bakı “Laçın dəhlizi” ilə Dağlıq Qarabağın şimal hissəsindən başqa bütün bölgələrdən erməni qüvvələrinin çıxarılması kimi şərtlər irəli sürə bildi. Üçtərəfli bəyanatda göstərildiyi kimi, qalan erməni qüvvələri o vaxtdan Rusiya “sülhməramlıları” və Rusiya Sərhəd Xidməti (Azərbaycanla müəyyən edilməmiş sərhədi də daxil olmaqla Ermənistanın sərhədlərində patrul aparır) tərəfindən dəstəklənir (əslində anlaşmalarda belə bir müddəa yoxdur-C.Q) . Azərbaycanın geri qaytardığı torpaqlara İranla sərhəd boyu ərazilər, habelə İranı Ermənistanla birləşdirən, Rusiya və Qara dənizə mühüm ticarət yolu olan əsas magistralın bir hissəsi daxildir. Bakının sonradan bu marşrutla yük daşıyan İran yük avtomobillərindən rüsum almağa başlaması Tehranı qəzəbləndirib. Bildirilir ki, Tehran keçmişdə Ermənistanı ciddi şəkildə dəstəkləyib, Rusiya isə illərdir İrəvanın əsas təhlükəsizlik qarantı olub və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında onunla müttəfiqdir.



Bakının, 2020-ci il atəşkəs sazişinin iki maddəsini yerinə yetirməyə cəhd etməsi Tehranı daha çox narahat edir. 6-cı maddə 2023-cü ilə qədər Laçın dəhlizi ilə yeni yolun tikintisini nəzərdə tuturdu. Azərbaycan bu yolu keçən ilin avqustunda vaxtından əvvəl açanda, Ermənistan onu çox sıldırım və keçiddən kənarda hesab edirdi. Rusiya qüvvələri hazırda yeni yolda patrul edir.



Sazişin 9-cu maddəsi regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin, xüsusilə də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas ərazisi arasında “blokadanınn açılmasını” tələb edir. Bu bəndə əsasən, təcrid olunmuş region Ermənistan və İran sərhədi boyunca uzanan və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən patrul edilən dar Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycanla birləşdiriləcək. Amma İran orada status-kvonun dəyişməsini istəmir, çünki Zəngəzur onun Ermənistana qurudan yeganə çıxış nöqtəsidir. Bundan əlavə, indi Azərbaycan təcrid olunmuş bölgəyə çatmaq üçün İrandan keçməlidir ki, bu da Tehrana Bakı üzərində əlavə təsir rıçaqları verir. Ermənistanla Azərbaycan arasında otuz ildir davam edən münaqişəyə həmişəlik son qoyulma ehtimalı Tehranın nöqteyi-nəzərindən regional tarazlığı pozur, regionu, xüsusən də regional nəqliyyat infrastrukturunu İran və Rusiyanın nəzarətindən uzaqlaşdırmaq təhlükəsi yaradır.



Bundan sonra müəlliflər iki ölkə arasında yaşanan gərginliyə aid misalları sadalayırlar. Qeyd edilir ki, Tehran həm də ölkədəki sosial etirazlara görə Azərbaycanı nəzarətdə saxlamağa çalışır: “İran əhalisinin üçdə birinə qədəri azərbaycanlılardır və onların əksəriyyəti Azərbaycanı öz tarix və mədəniyyətlərinin mərkəzi hesab edir. Son illər İranda azərbaycanlı icmasının tələbələri daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verib və bu, rejimi Ermənistan və Azərbaycan arasında 2020-ci ildə baş verəcək müharibə zamanı hansı mövqe tutacağına qərar verərkən ehtiyatlı davranmağa məcbur edib. İrandakı hazırkı etiraz hərəkatı isə Azərbaycan məsələlərini daha da diqqət mərkəzində saxladı – noyabrda Prezident Əliyev görünməmiş addım ataraq bu icmaya dəstəyini açıq şəkildə ifadə etdi”.



Analitiklərə görə, Tehran Bakıya ən böyük silah tədarükçülərindən olan İsraillə Azərbaycan arasında münasibətlərin güclənməsindən də narahatdır. Oktyabr ayında İsrailin o vaxtkı müdafiə naziri Benni Qantz Azərbaycana səfəri zamanı iki ölkə arasında bir sıra hərbi və təhlükəsizlik sazişləri imzalanıb. Bakı, həmçinin İranla rəqib olan və hazırda Ukrayna müharibəsi fonunda regionda öz təsirini göstərmək üçün daha çox imkanlara malik Türkiyə ilə uzunmüddətli müttəfiqliyini dərinləşdirir.



Analitiklərin təsbitinə görə, Moskva Ukraynanı işğal etdikdən sonra sanki Azərbaycana yaxınlaşır. Kreml ötən ilin sentyabrında, Azərbaycanla 2020-ci ildən bəri ən qanlı döyüşlər zamanı Ermənistanın hərbi dəstək çağırışlarına cavab vermədi. 2020-ci il atəşkəs razılaşmasına əsasən, Laçın dəhlizinin “Rusiyan sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında” qalması nəzərdə tutulur. Lakin azərbaycanlılar ötən ilin sonlarında bu qüvvəyə meydan oxumağa başladılar. Dekabrda “ekoloji fəallar” Rusiya hərbi karvanlarının dəhlizə daxil olmasına mane olmağa başladılar. Bu problemlər İrəvanda Rusiyanın müqavilə üzrə müttəfiqini qorumaq qabiliyyətinə şübhələr yaradır. Martın 17-də Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi haqqında Roma Statutunda təsbit olunmuş öhdəlikləri konstitusiyaya uyğun hesab edilməsi, İrəvanda Putinə qarşı ciddi demarş idi.



Müəlliflərə görə, Rusiya ilk dəfə Tehranın Ukrayna müharibəsinə hərbi dəstəyinə görə özünü İrandan asılı vəziyyətə salır - bu da onun İranın Azərbaycandakı fəaliyyətinə niyə göz yummasının səbəbini izah edə bilər. İqtisadi cəbhədə həm Moskva, həm də Tehran “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Cənubi Qafqazdan keçməklə genişlənməsini dəstəkləyir və bu, onlara Qərbin sanksiyalarından yan keçməyə və ola bilsin ki, regionda qüvvələr balansını dəyişməyə imkan verə bilər. Qeyd edilir ki, Amerikanın uzun illər Cənubi Qafqaza etinasızlığı orada Rusiya və İranın maraqlarına xidmət edirdi. Rusiya və İran Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəni saxlamağa, burdan getdikcə daha çox alternativ nəqliyyat marşrutları kimi istifadə etməyə üstünlük versə də, Moskvanın hazırkı diqqətini Ukraynaya yönəltməsi Vaşinqtona imkan yaradır.



Vaşinqton Yaxın Şərq Tədqiqatları İnstitutunun analitikləri hesab edirlər ki, Amerikanın iştirakı üçün vəziyyət yetişib. Belə ki, baş nazir Paşinyan son onilliklərdə Ermənistanın ən qərbyönlü lideridir, Azərbaycan isə artıq hərbi uçuşlar kimi məsələlərdə ABŞ-la tərəfdaşlıq edib. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə keçmiş köməkçisi Karen Donfridin noyabr ayında Konqresdə dediyi kimi , ABŞ-ın Bakıya sərhəd təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün yardımı İrandan gələn transsərhəd təhdidlərin qarşısını almağa kömək edib, Rusiya və Avropaya qaçaqmalçılıq marşrutlarını kəsib. Daha geniş mənada, Cənubi Qafqaz Qərb, Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya arasında əsas logistik körpü olaraq qalır. ABŞ-ın Cənubi Qafqazda əlavə yüksək səviyyəli iştirakı təkcə Bakı və İrəvan arasında sülh səylərini dəstəkləməyəcək, həm də Rusiya və İranın bölgədəki fəaliyyətlərinə qarşı duracaq, ABŞ-ın regiona daha geniş çıxışını təmin edəcək və insan haqları ilə bağlı problemlərin həllinə kömək edəcək . Lakin Vaşinqton hələ də Cənubi Qafqazla bağlı hərtərəfli strategiya hazırlamayıb .



Müəlliflər aşağıdakı addımları təklif edirlər:



•Qarabağda Rusiya qüvvələrinin yerinə BMT sülhməramlılarının yerləşdirilməsinə dəstək.



•Aİ-nin, sərhədin Ermənistan tərəfində məhdud müşahidə missiyasını dəstəkləmək.



• Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləmək, xüsusən də ona gör ki, İrəvan Rusiyadan nisbi uzaqlaşmasını qismən kompensasiya etmək üçün İranla daha sıx əlaqələr qura bilər.



•Cənubi Qafqazda son zamanlar İrana qarşı dayanan Türkiyə və İsraillə regional imkanların araşdırılması.



•Artan ticarət və xarici yardımdan tutmuş Rusiyanı istisna edən yeni diplomatik forumların yaradılması imkanlarına qədər Cənubi Qafqazı Qərbə yaxınlaşdırmaq yollarının tapılması.



Təkliflər, ilk növbədə ABŞ-ın öz Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya siyasətini Aİ ilə uzlaşdırmaq, bu iki region arasında əsas logistik körpü kimi nəzərdən keçirilən Qafqazlarda Rusiyanın boşalan yerinin İran tərəfindən doldurulmasının qarşısını almağı nəzərdə tutur. Analitiklərin fikrincə, regionda sülhə nail olmaq Amerikanın maraqlarını bir çox cəbhələrdə irəli aparan güclü geosiyasi nailiyyət olardı. Aparıcı düşüncə mərkəzinin təqdim etdiyi analizə Cənubi Qafqazdan Rusiyanı uzaqlaşadırmaq və İranın artan təzyiqlərinin qarşısını almaq üçün ilkin müzakirələrə açıq “yol xəritəsi “kimi də baxmaq olar. Lehimizə olan məqamlar, İsrail və Türkiyənin, eləcə də Azərbaycanın təşəbbüslərinin dəsklənməsi üçün verilən təkliflər maraq doğurur. Ancaq burada Azərbaycanı qane etməyəcək kifayət qədər müddəalar, hətta terminolji xətalar da var. Azərbaycan tərəfi “Dağlıq Qarabağ”, “mübahisəli ərazi” kimi terminləri, bölgədəki erməni vətəndaşları ilə problemlərin həlinin yenidən beynəlmiləşdirlməsi kimi təşəbbüsləri qəbul etmir.



Hazırladı: Cəmaləddin Quliyev //publika.az//

