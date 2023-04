`Kapital Bank`ın vətəndaşa qarşı QULDURLUĞU - BUNUN BAŞQA ADI YOXDUR... Tarix: Bu gün, 09:52 | Çap et

DİA.AZ: - Redaksiyamıza müraciət edən Məhşurə Əmiraslanova "Kapital Bank" açıq quldurluğu ilə üz-üzə qalıb. Hər halda, narazı vətəndaşın başına gətirilən oyunların başqa adı yoxdur. DİA.AZ bildirir ki, "Kapital Bank" bu dəfə müştərisinin nə az, nə çox... düz 2870 manata ƏL QOYUB...



Bununla bağlı M.Əmiraslanovanın dia.az-a etdiyi müraciəti olduğu kimi - redaktə olunmadan təqdim edirik (hər halda vətəndaşın gileyi yazdıqlarından anlaşılır -dia.az):



"26.03.2023 tarixinde Kapital Bank mesxsus kartima deleduzluqla mudaxile olunub.Bank ozu 1 defe imtina verib ve mene zeng edib hemin an kartlarimi bloklatmisam ve operatora.Lakin buna baxmayaraq operatorla danisdiqim zaman kartdan pul cixilib.Danisiqi yekunlasdirandan sonra pulun cixildigin gormusem ve yeniden 196 ile elaqe saxlamaga calissamda alinmayib.Birbank tetbiqi uzerinden operatora yazmisam amma bir komeyi deymeyib. Seheri gun 27 mart tarixinde 2 filiala yaxinlasmisam biri komek etmeyib,diger filialda ise mudure xahiş etdikden sonra sorgu yaradilib.Sorgu yaradilan zaman çixarilan pul blokda gorunurdu.Hadise bas verib 26.03.2023 saat 12:42 de,(pul cixilan zaman 3d kod gelmeyib bankin bildirisine gore 3d tesdiq etmeyen sayt uzerinden emeliygat aparildigindandir) pulun kartdan silinmesi 27.03.2023 saat 18:48 de olub, hal - hazirda ise emeliyyat tarixi birbankda 26.03.2023 saat 00:00 olaraq oz eksini tapib.Hadiselerin hamsinin screenshotu var.

Qeyd edim ki ozume mexsus odenisler ise eyni tarixde qalib.

Bankdan bu qeder tarix deyişgenliyini sorusuram helede araşdirirlar amma bir netice yoxdu. Sual verirem 1 sutkadan cox vaxtdan sonra kartdan silinme olub,bu vaxta kimi nese ede bilmirdiz? Aldigim cavab silinme iş vaxtina duşmeyib.Bu cavabi vermek ucun sinimeni iş saatindan sonra edibler her halda ve en gulmelisi ise operatorun dediyi cavabdi pul balansimizdan silinmeli idi,cunki biz qarsi terefle elaqe saxlamadan size komek ede bilmerik.Zererceken men amma dusunulen qarsi teref.Bu ne derecede dogrudur anlamiram?

1 hefteden sonra filala yaxinlasib sorgun neticesin bilmek istemisem mene emeliyyatin google payments uzerinden aparildigini bildiribler.Ozum google payments uzerinden izinsiz odeme ile bagli sorgu yaratmisam ve ordan gelen cavab bankiniz bize muraciet etsin olub.Bununla bagli sorgu nomremi birbank uzerinde operatorada bildirmisem,196 yada amma menim sorgumu nezere ala bilmeyeceklerini bildiribler - sebeb ise aktiv sorgum varmis.Belke Kapital bank pulu havayidan qazanir deye bilmerem,amma bir vetendas kimi pulu eziyyetle qazaniram ve bankin verdiyi cavablar meni qane etmir.

Bankin dediyi kimi DİN sturukturlarina melumat vermisem.

Hal hazirda bank butun mehsuliyyeti oz uzerinden atmaga calisir.Lakin pul cekilen an operatorla danismisam,danisiq yekunlasandan sonra kartdan pul cixildigin gormusem.yeniden bankla elaqe yaratmisam,hemin an nese etmek olardi lakin bank hec bir is gormedi. Vesaitide kartimdan 30 saata yaxin vaxtdan sonra silibler".



Qeyd edək ki, vətəndaş iddialarını təsdiqləyən fotodəlilləri də dia.az-a təqdim edib:





























Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq...



