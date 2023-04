'HOME BAKU' ilə bağlı qalmaqal böyüyür - Nazirə müraciət olundu Tarix: Bu gün, 10:06 | Çap et

“KMSL”MMC və HOME (HOM) Baku MTK tikinti şirkəti arasında baş vermiş mübahisə çəkişmələri barədə dəfələrlə ictimaiyyətə və oxucularımıza məlumat vermişik.



Sözügedən “KMSL” MMC-nin direktoru Süleymanov Məhərrəm Qurban oğlu Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik cənab Vilayət Eyvazova müraciət edərək illərdir üzləşdiyi qanunsuzluqlarla bağlı həm yazılı, həm də açıq müraciət edərək ondan kömək istəyib. Sözügedən müraciətin bir nüsxəsini "Azərbaycan Reallığı"na göndərərək ictimailəşdirilməsini xahiş edib.



ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİNİ olduğu kimi təqdim edirik:



Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri



Cənab Vilayət Süleyman oğlu Eyvazova



AZ1005, Bakı şəhəri, A.Salamzadə 38 ünvanında yerləşən “KMSL” MMC- nin (VÖEN 1400198851) rəhbərliyi tərəfindən



ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİ



Hörmətli, Nazir!



Nəsimi rayon A. Salamzadə 38 ünvanında yerləşən bizə məxsus obyekt 22.11.2002- ci il tarixdə özəlləşdirilib. Bu İlk özəlləşdirilən müəssisələrin siyahısında olan strateji əhəmiyyətli bir obyektdir. Pandemiya ilə əlaqədar biz də öz fəaliyyətimizi dayandırmışdıq. Bizdən fərqli olaraq bizim obyektdən qabaq tərəfdə A.Salamzadə 31 ünvanında yerləşən “HOME BAKU” MMC, pandemiya dövründə işləyərək bizim obyektin əsas giriş qapısından olan dövlətə məxsus torpaq sahəsini də qanunsuz müqavilə əsasında öz torpaq sahəsinə qataraq 3 hündür mərtəbəli bina inşa etmişdir. Cəmiyyətimizin balasında olan istehsalat sahələri: sahəsi 1000 kvm olan 2 mərtəbəli binanın , sahəsi 1000 kvm 3mərtbəli binanın və əsas giriş-çıxış qapımızın yolunu kəsərək xaos yaradıblar.



Tikdikləri üç hündürmərtəbəli bina və 9 metr dərinlikdə olan qaraj bizim əsas yolumuzu iflic vəziyyətinə salıb. Qazdıqları katlavanın dörd bir tərəfi həm bizim tərəfdən, həm də Papanin körpüsü tərəfdən artıq xeyli çatlar verib. Bu barədə bütün dövlət orqanlarına yazılı şikayıtlər etmişik. Hələlik heç bir tədbir görülməyib.



Hörmətli cənab nazir!



Biz korrupsiya, vergidən yayınma, sənəd saxtalaşdırılması, vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması barədə konkret faktlarla bağlı ilk dəfədir ki, yazılı şəkildə Sizə müraciəe edirik.



1. Heç bir yerdə fəaliyyəti olmayan, adı hallandırılan “HOME BAKU” MMC- i (ünvan. Əbdülvahab Salamzadı 31). Onun adına 17.05.2019–cu il tarixdə əmlak reyestri 008013000063 saylı çıxarış verilib.



2. Əbdülvahab Salamzadə 31 də yerləşən “ Murad K/M 2005- ci ildə Cəfərov Vüqar Cəfər oğlunun (Cəfərov Vüqar Cəfər oğlu 1969-cu il təvəllüd Binəqədi Şosesi 12 ünvanda yerləşən,“AKABE” İnşaatın təsisçisi və direktoru. Baş mühasibi Zeynalov Həmzə Oruc oğlu 1959-cu il təvəllüdlü) adına özəlləşdirilib. Vüqar 2008- ci ildə bu müəssisəni “ Subaru” Avtomobil Mərkəzinə (hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi, 6-cı km-də yerləşir) satıb və vergidən 750 000 manat məbləğində vergi borcu yaranmış, lakin ödənilməmişdir. 2014-cü ildə “Subaru” Avtomobil Mərkəzi yenidən həmin torpaq sahəsini faktiki olaraq Vüqar Cəfərova satmaq üçün “Xalq Bank” ASC-yə girov qoymuş və daha sonra torpaq sahəsi Vüqar Cəfərovun təsisçisi olduğu “HOME BAKU” MMC-yə satılımış və bununla da yenidən vergi ödəməkdən yayınmışlar.



3. Cəfərov həmin yer girovda ola-ola kağız üzərində “HÖME BAKU” MMC- i üçün 2014–cü ildə üç bina tikmək üçün layihə hazırlatdırıb.



4. Bakı şəhər İcra hakimiyyəti əvvəlcə 20.04.2018- ci il tarixdə həmin yerə dair 298 saylı sərəncam verib. Sonra ardınca 06.06. 2018 – ci il tarixdə akt tərtib edilib.Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə 05 iyul 2019 – cu il tarixdə “ HOME BAKU” arasında bizim müəssisənin əsas çıxışında yerləşən 2432 kv. m dövlətin asfaltlanmış yoluna dair icarə müqaviləsi bağlanıb. Xaos yaradan bu 49 illik müqaviləni Vüqar yox, onun mühasibi “qurbanı” gözdən əlil Zeynalov Həmzə imzalayıb. “ “HOME BAKU” bu günə kimi “ Xalq Bank” da girovda olub indi də girovdadır. (Bakı şəhəri Yasamal rayonu AZ1063 İnşaatçılar pr.22L)



5. Bundan sonra 27 dekabr 2019–cu ildə işdən çıxarılmış Akif Abdullayevin (19 aprel 2019cu ildə vəzifəsindən azad edilən sabiq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi). vasitəsilə 2014 – cü il layihəsinə uyğun tikintiyə icazə sənədi verilib. Vüqarın özünün ehtirafına görə bu əməliyyatlara 2 000 000 ( iki milyon) manat xərci çıxıb.



Bundan 15 gün sonra girovda olan sahəni türk iş adamı Ahmet Çetinin (sabiq rəhbər Ahmed Çetin, hazırki rəhbəri: Çetinin bacısı oğlu Ahmed Tanyıldız) yaxın adamı, heç kimin tanımadığı Fatih İşlaka( “HOME BAKU-nun direktoru Fatih İşlak) 11 000 000 ( on bir milyon) manata satıb.(yuxarıda göstərdiyimiz həmin sxem üzrə). “ Aral Qrup” MMC (Aral Qrup MMC-nin ünvanı: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu. Həmdəm Ağayev küçəsi, əlaqə nömrəsi: 0125991940;0125991941) isə izi azdırmaq üçün Ahmet Çətin öz bacısı oğlu Ahmet Tanyıldızın adına keçirib. Beləliklə hər şey qarışdırılıb bir-birinə. Bütün bu əməliyyatlarda dövlətə bir qəpik vergi ödənilməyib. Tikinti işləri pandemiya dövründə gecə-gündüz aparılıb. Onlara gözünün üstündə qaşın var deyən olmayıb.



6. Belıliklə, cənab Prezidentimizin 2018–ci il tarixdə imzaladığı 226 nömrəli fərmanın göstərişlərini pozaraq tikinti normalarına uyğun olmayan, 2014-cü ildə belə təsdiq edilməyən layihələr əsasında eybəcər binalar tikilmişdir və bizim əsas çıxış yolumuz bağlanmışdır. Tikinti işləri aparılan vaxtlarda işıqdan, sudan, qazdan heç bir müqavilə olmadan qanunsuz istifadə edilib. Faktiki bu işləri Ahmet Çətin adlı bir adam idarə edir, kağız üzərində başqa adamlar. Bu adam eyni zamanda, yəni indi, yuxarıda göstərdiyimiz həmin sxem üzrə 5 yerdə belə tkinti işləri aparaq vergidən və başqa məsuliyyətli işlərdən məharətlə yayınır.



7. 1540 saylı 05 iyul 2019–cu il tarixdə 49 illik icarəyə verilən 2432 kv.m torpaq, illik 10517 manata icarə haqqına oturdulub. Gülməli bir qiymətdir bu. Ayı 900 manatdan da ucuz düşür.



8. 27.12.2019-cu il tarixli, 128 nömrəlı “Obyrktin Tikintisinə icazə” sənədindən görünür ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma Baş idarəsi “HOME BAKU”MMC-yə sözü gedən ərazinin tikintisinə icazə vermişdir. Həmin sənəddə tikinti obyektinin layihəçisi qismində “Azərdövlətlayihə” Dövlət Baş Layihə İnstitutu (Bakı şəhəri, Füzuli küçəsi 67) göstərilib.



9. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başçısının 20.04.2018-ci il tarixli, 298 nömrəli Sərəncamı “HOME BAKU”MMC-nin 17.04.2018-ci il tarixli müraciətindən cəmi 3 gün sonra, Hacıbala Abutalıbovun işdən azad edildiyi gün, lakin onun imzasıyla verilmişdir.



10.“Obyektin Tikintisinə İcazə” sənədində layihəçisi qismində “Azərdövlətlayihə” Dövlət Baş Layihə İnstitutu (layihə nömrəsi 081442, tarixi 04.12.2014) göstərilməsinə baxmayaraq, Tikintilərin Dövlət reyestrində “Azərdövlətlayihə” Dövlət Baş Layihə İnstitutunun Gəncə filialı qeyd olunmuşdur.



11. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi 31 ünvanında yerləşən 0.8871 ha və ona bitişik 2432,2 kv torpaq sahəsində (icarə əsasında) yaşayış binalarının tikintisinə icazə verilmişdir. Lakin həmin 3 bina ümumilikdə 1.13 ha torpaq sahəsində tikməli olduğu halda, yalnız 0,8871 ha ərzində tikilmişdir. Bu isə tikinti normalarının kobud surətdə pozulmasıdır.



12. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma Baş idarəsi tərəfindən təqdim edilmiş 06.06.2018-ci tarixli, 18/129 nömrəli Ayrıc aktına əsasən, ümumi istifadə olan, “KMSL”MMC-nin texniki posportunda da göstərilən əsas girişin qarşısındakı yol “HOME BAKU” MMC-yə icarəyə verilib. Həmin hissədə “KMSL” MMC-nin giriş qapısı var. Ayrıc aktında həmin avtomobillər üçün də nəzərdə tutulmuş giriş qapısı və ümumi istifadə olan yol icarəyə verilən ərazinin (divar kimi qeyd edilib) cizgisində görünmür.



13. Ayrıc Aktı 06.06.2018-ci il tarixdə verilməsinə baxmayaraq, İcarə müqaviləsi 05.07.2019-ci tarixdə imzalanmışdır. Yəni icarə müqaviləsi imzalanmamış icarəyə götürüləcək ərazi ilə birlikdə Ayrıc aktı verilmişdir. İcarə müqaviləsini imzalayan şəxs kimi göstərilən, “HOME BAKU” MMC-nin nümayəndəsi Həmzə Zeynalov isə gözdən əlildır. Yuxarda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Sizdən



Xahiş edirik



Rəsmi araşdırılmanın bizim iştirakımız ilə aparılmasını, qeyd edilən cinayət əməllərini törədənlərin aşkar edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təmin edəsiniz.





Qeyd. İstintaqla əməkdaşlıq etməyə və əlavə materiallar da təqdim etməyə hazırıq.



“KMSL”MMC-nin (VÖEN 1400198851) Direktoru Süleymanov Məhərrəm Qurban oğlu



Əlaqə Tel: 050 233 20 16

