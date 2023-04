Kinonu yarımçıq qoydular... İZAHAT VERƏN DƏ OLMADI... - GİLEY | Redaktə et Tarix: Bu gün, 12:48 | Çap et

DİA.AZ: - "Şikayətim" Cinema Plus"dandır". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Şimayətim Var" adlı sosial qrupdakı paylaşımında Nail Gözəlov adlı istifadəçi giley edir.



Narazı vətəndaş yazır: "21 aprel 2023-cü il tarixində saat 23:45-də Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə Mall-da Cinema Plus kinoteatrın “Большой прыжок” filminin seansında olarkən seans yarısından kəsildi və zalın işıqları yandırıldı. Bununla bağlı seyredicilərə heç bir xəbərdarlıq edilməyib və problemlə bağlı müraciət ediləcək məsul bir şəxs də olmayıb. Bu dərəcədə məsuliyyətsizlik halları nədən baş var siz qiymət verin!"



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

