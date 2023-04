İngilis dilini bilməyən Xatirə özünü gülünc vəziyyətə saldı - FOTO Tarix: Bu gün, 13:09 | Çap et

Bir neçə gün əvvəl Dubay tətilində qayıdan müğənni Xatirə İslam Moskvaya yollanıb.



DİA.AZ axşam.az-a istinadən bildirir ki, hava limanından fotolar paylaşan sənətçinin paylaşımı diqqət çəkib. Xatirənin şəkillərinə yazdığı "İ lave you Moscow" qeydi izləyicilərinin gözündən yayınmayıb.



Onlar müğənnin səhvini tənqid edərək "Lave" yox, "Love" şərhlərini yazıblar.







