"İrəvanla Bakı arasında daha mürəkkəb proseslər gedir" - "kommersant.ru" Tarix: Bu gün, 06:29

Dağlıq Qarabağda vəziyyət yenidən kəskinləşir. Azərbaycan Ermənistanı və etnik ermənilərin nəzarətində olan tanınmamış respublikanın hissəsi ilə birləşdirən yeganə yolda-Laçın dəhlizində nəzarət-buraxılış məntəqəsi yaradıb.



DİA.AZ moderator.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə "kommersant.ru" nəşri yazıb.



Bakı bəyan edib ki, nəzarət yolda hərəkəti daha təhlükəsiz edəcək, həmçinin İrəvandan regiona silah və canlı qüvvə tədarükünün qarşını almağa kömək edəcək.



Bu zaman münaqişə tərəfləri və Moskva arasında saziş bu rayonda nəzarət-buraxılış məntəqəsinin yardılmasını nəzərdə tutmur. Sülh sazişinin şərtlərinə görə, Laçın dəhlizi Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olmalıdır.



Ermənistan XİN Bakını razılaşmaların kobud surətdə pozulmasında ittiham edib və Rusiyadan yolun blokadasının aradan qaldırılmasını tələb edib.



"Kommersant"ın icmalçısı Mixail Qureviç hesab edir ki, ixtilafların yeni dövrəsinə rəğmən, Dağlıq Qarabağda vəziyyət, böyük ehtimalla, nizamlanmaya daha yaxındır.



Hələ üç il öncə soyqırım qurbanlarının xatirə gününü qeyd edərkən, erməni siyasətçiləri deyirdilər ki, faciənin təkrarlanmasına yol verməyəcək, ordu isə ölkəni etibarlı şəkildə qoruyur və Dağlıq Qarabağ həmişə ermənilərə məxsus olacaq.



Qarabağ münaqişəsi Qərbdən necə mühasirəyə alınıb



Bu gün İrəvanda tamamilə başqa nitqlər səsləndirilir. Ötən həftə baş nazir Nikol Paşinyan bəyan edib ki, ölkə əhalisi Ermənistanın başqa ölkələrə ərazi iddialarından həmişəlik imtina etməklə barışmalıdır. Əks halda "heç kim bizim inkişaf edib güclənməyimizlə bu gücümüzü başqalarına qarşı yönəltməklə ölkəmizin ərazisinin genişləndirilməsi fikri ilə barışmayacaq".



Paşinyan vurğulayıb ki, "yaranmış vəziyyətdə başqalarının gündəliyində bizim inkişafımıza, dövlətçiliyimizə mane olmaq məsələsi duracaq". Mahiyyətcə, bu, tanınmayan Artsaxın 30 illik tarixçəsinin finalıdır.



Bütün bu illər ərzində İrəvan iki narrativi irəliyə aparmağa cəhd edib-Stepanakertin müstəqiliyinin və erməni soyqırımının tanınması. Nəticə təxminən iki dovşan haqqında məsəldə olduğuna bənzəyib.



Müstəqilliyi Ermənistan da daxil olmaqla heç kim tanımayıb. Soyqırımı isə yalnız Qərb ölkələrinin əksəriyyəti, Cənubi Amerika və Rusiya tanıyıb. Yeri gəlmişkən, ABŞ prezidenti Co Bayden bu addımı yalnız 2021-ci ildə, yəni ikinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra atıb.



Hazırda Ermənistan üçün hər iki vəzifə, görünür, aktual deyil. Cəmiyyətin arzuladığı kimi, iqtisadiyyatın çiçəklənməsinə, həyat səviyyəsinin keyfiyyətcə yaxşılaşmasına 1991-ci ilin sərhədlərinə dönmədən, Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığı nizama salmadan nail olmaq mümkün deyil.



Deməli, necə olursa-olsun, münaqişə mövzularını bitirmək və diqqəti istisnasız olaraq üfüqdə görünən qarşılıqlı faydalı imkanlara yönəltmək lazımdır.



Məğlubiyyətdən ilyarım sonra ölkə tamamilə frustrasiya (emosional gərginlik-red.) vəziyyətində olub. Söhbət oriyentirlərin itirilməsi, paradiqmaların dəyişməsi, köhnə dayaq nöqtələrindən imtina edilməsi və yenilərinin axtarışından gedir.



Budur, yeni, məsuliyyətli qərarlar zamanı yetişib. Türkiyə ilə quru sərhədlərin açılışına son hazırlıq işləri aparılır.



İrəvanla Bakı arasında daha mühüm və mürəkkəb proseslər gedir. Tərəflər təkcə Qarabağın statusu və erməni əhalisinin hüquqlarının təmin edilməsini deyil, həmçinin nəqliyyat dəhlizlərinin, habelə xarici oyunçular tərəfindın təhlükəsizlik zəmanətləri məsələlərini müzakirə edir.



Sonuncu məsələdə Rusiya ilə ABŞ arasında gizli yarış müşahidə edilir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov iddia edir ki, "yalnız üçtərəfli razılaşmalar nizamlanma üçün yeganə real bazadır".



KİV-lərin məlumatına görə, Vaşinqtonda mayın ikinci yarısında Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə sammit hazırlanır. Görünür, bu məqsədlə son həftələr ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri Azərbaycan və Ermənistana səfərlər edir.



Bizim bir çox politoqlarımız artıq deyir ki, regional liderlər əsrlik dostluğa az qala xəyanət edib, onu Potomak çayı sahillərindən kökəyə dəyişiblər.



Digər tərəfdən, 1991-ci ilin sərhədlərinə dönüşünün vacibliyi xalqların öz müqəddaratının təyini hüququndan üstün olduğu sülh sazişinin harada müzakirə edilməsinin daha məqsədyönlü və perspektivli olduğunu demək çətindir.



Müəllif: Mixail Qureviç

