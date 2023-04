“Artıq ermənilər arasında general Lentsovla bağlı eyforiya da sönməyə başlayır...” - KİV Tarix: Bu gün, 21:33 | Çap et

“Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandirinin dəyişdirilməsi Qarabağ ermənilərində böyük ümidlər yaratdı. Son bir ildə azərbaycanlılara bir çox məsələlərdə yolverilməz güzəştlər etmiş Andrey Volkovun gedişi, onun yerinə Rusiya müdafiə nazirinin müşaviri, general-polkovnik Aleksandr Lentsovun gəlişi xalqı sevindirdi. Müharibələrdən keçmiş hərbçilərin gəlib Qarabağda nizam-intizamı bərqərar edəcəyinə, Laçın yolunu açmağa və azərbaycanlıları Həkəri körpüsündən qanunsuz keçid məntəqəsini çıxarmağa məcbur edəcəklərinə ümidlər bəsləndi. Artıq eyforiya sönməyə başlayır”.



DİA.AZ moderator.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu axşam saatlarında Ermənistanın “Hraparak” nəşri yazıb.



Yazıda qeyd edilir ki, artıq bir neçə gün ərzində Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparsalar da, baş separatçı Arayiklə görüşsələr də, rus hərbçiləri artıq erməniləri məyus etməyə başlayıblar.



“Onlar tezliklə nəticələr olacağını gözləyirdilər, lakin onlar gecikir. Bu isə onu göstərir ki, Lentsov Volkovdan çox da fərqlənməyəcək və vəziyyətin tənzimlənməsinin açarını başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Və toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Buna paralel olaraq, may ayında Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsinin sırf Azərbaycanın maraqlarına cavab verən sonuncu variantını imzalamağa məcbur ediləcəyi və Artsaxın müstəqilliyi məsələsinə böyük məzar daşının qoyulacağı barədə davamlı şayiələr dolaşır”- daha sonra erməni qəzeti belə yazır.



P.S. Əslində “toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir” məsəli Rusiya “sülhməramlı”larının Azərbaycana da münasibətinə aiddir. Niyəsini özünüz düşünün...

“Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandirinin dəyişdirilməsi Qarabağ ermənilərində böyük ümidlər yaratdı. Son bir ildə azərbaycanlılara bir çox məsələlərdə yolverilməz güzəştlər etmiş Andrey Volkovun gedişi, onun yerinə Rusiya müdafiə nazirinin müşaviri, general-polkovnik Aleksandr Lentsovun gəlişi xalqı sevindirdi. Müharibələrdən keçmiş hərbçilərin gəlib Qarabağda nizam-intizamı bərqərar edəcəyinə, Laçın yolunu açmağa və azərbaycanlıları Həkəri körpüsündən qanunsuz keçid məntəqəsini çıxarmağa məcbur edəcəklərinə ümidlər bəsləndi. Artıq eyforiya sönməyə başlayır”.DİA.AZ moderator.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu axşam saatlarında Ermənistanın “Hraparak” nəşri yazıb.Yazıda qeyd edilir ki, artıq bir neçə gün ərzində Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparsalar da, baş separatçı Arayiklə görüşsələr də, rus hərbçiləri artıq erməniləri məyus etməyə başlayıblar.“Onlar tezliklə nəticələr olacağını gözləyirdilər, lakin onlar gecikir. Bu isə onu göstərir ki, Lentsov Volkovdan çox da fərqlənməyəcək və vəziyyətin tənzimlənməsinin açarını başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Və toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Buna paralel olaraq, may ayında Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsinin sırf Azərbaycanın maraqlarına cavab verən sonuncu variantını imzalamağa məcbur ediləcəyi və Artsaxın müstəqilliyi məsələsinə böyük məzar daşının qoyulacağı barədə davamlı şayiələr dolaşır”- daha sonra erməni qəzeti belə yazır.P.S. Əslində “toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir” məsəli Rusiya “sülhməramlı”larının Azərbaycana da münasibətinə aiddir. Niyəsini özünüz düşünün...

Xəbəri Facebook-da paylaş