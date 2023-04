"Təmiz Şəhər"dən iki şirkətə 404 min manatlıq sifariş - TENDER NƏTİCƏSİ Tarix: Bu gün, 12:45 | Çap et

"Təmiz Şəhər" ASC iki tenderin nəticələrini elan edib.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, "Buldozerlərin əsaslı təmir işlərinin satınalınması" tenderinin qalibi "MNK Trading" MMC olub.



Qalib şirkətə 199 184 manat ödəniləcək.



"Xüsusi texnika vasitəsi ilə xidmətin satınalınması" tenderinin qalibi isə "Baku Automation and Construction Group" MMC seçilib. Bu tender üzrə qalib şirkətə 205 320 manat ödəniləcək.



Qeyd edək ki, "Təmiz Şəhər" ASC" keçirilmiş müsabiqələr üzrə 39 tenderin nəticələrini elan edib.



MNK Trading 7, "Baku Automation and Construction Group" MMC cəmi 3 tenderin qalibi olub.



