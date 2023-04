Nə zamana qədər MİNA TERRORUNA QURBAN olacağıq? - HƏQİQƏTƏN DƏ... Tarix: Bu gün, 11:24 | Çap et

Daha üç həmvətənimizi mina terrorunda itirdik. Məkanları cənnət olsun.

Düşündüm, adı cinayətlərdə keçən separatçı tör-töküntülərin bundan sonra cəmiyyətimizə bir faydası ola bilər - ələ keçirildikcə onları Qarabağın əhali sıx yaşayacaq yerlərini qarış-qarış gəzdirib tur atdırmaqla öz minalarına "qonaq" etmək lazımdır. Həm əhali mina terrorundan tez qurtular, həm də bu şərəfsiz yığını layiq olduğu "mükafatı" almış olar. Bəzi hökümətlər bu kimi problemləri sahibsiz it və uzunqulaqları minalanmış sahələrə buraxmaqla həll etməyə çalışır. Bizim sahibsiz itlərimizə hayıfdı. Deyəsən təklifim bir az humanizm duyğularından kənar oldu. Belə də ki, adı keçən ünsürlərə münasibətdə yetərincə humanist fikirdi.



Ceyhun Bayramlı - tarixçi alim

DİA.AZ

Daha üç həmvətənimizi mina terrorunda itirdik. Məkanları cənnət olsun.Düşündüm, adı cinayətlərdə keçən separatçı tör-töküntülərin bundan sonra cəmiyyətimizə bir faydası ola bilər - ələ keçirildikcə onları Qarabağın əhali sıx yaşayacaq yerlərini qarış-qarış gəzdirib tur atdırmaqla öz minalarına "qonaq" etmək lazımdır. Həm əhali mina terrorundan tez qurtular, həm də bu şərəfsiz yığını layiq olduğu "mükafatı" almış olar. Bəzi hökümətlər bu kimi problemləri sahibsiz it və uzunqulaqları minalanmış sahələrə buraxmaqla həll etməyə çalışır. Bizim sahibsiz itlərimizə hayıfdı. Deyəsən təklifim bir az humanizm duyğularından kənar oldu. Belə də ki, adı keçən ünsürlərə münasibətdə yetərincə humanist fikirdi.Ceyhun Bayramlı - tarixçi alimDİA.AZ

Xəbəri Facebook-da paylaş