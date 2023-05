"Yeni Klinika"nın iki tenderinin vaxtı dəyişdirildi Tarix: Bu gün, 15:33 | Çap et

"Yeni Klinika" PHŞ-nin iki tenderinin vaxtı dəyişdirilib.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, "Əl telsizi və əl telsizin aylıq abunə xidməti ”nin satınalınması ilə bağlı tender prosedurunun müddəti 10 iş günü uzadılaraq tələb olunan sənədlərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 25 aprel 2023 12:00 tarixindən 10 may 2023 12:00-dək, təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 3 may 2023 12:00 tarixindən 18 may 2023 12:00-dək, zərflərin açılış tarixi və vaxtı 4 may 2023 12:00 tarixindən 19 may 2023 12:00-dək uzadılıb.

“Mühafizə avadanlıqları”nın satınalınması ilə bağlı tender prosedurunun müddəti 10 iş günü uzadılaraq tələb olunan sənədlərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 25 aprel 2023 12:00 tarixindən 10 may 2023 12:00-dək, təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 3 may 2023 12:00 tarixindən 18 may 2023 12:00-dək, zərflərin açılış tarixi və vaxtı 4 may 2023 12:00 tarixinindən 19 may 2023 12:00-dək uzadılıb.



