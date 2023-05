“Nihal Atsızın ideologiyasını qəbul edirəm, türkçülüyə “irqçilik” deyənlər türkün düşmənləridir” - Firudin Cəlilov Tarix: Bu gün, 16:45 | Çap et

“Türkçülüyə “irqçi” deyənlər geri zəkalılardır. Türkçülükdə irqçilik yoxdur. İrqçilik o yerdə olur ki, bir xalq digər xalqı əzmək, yox etmək istəyir. Məsələn, faşizm irqçilikdir. Amma türkçülükdə irqçilik axtarmaq ağılsızlıqdır. Türkçülük dirənişdir. Yəni mənsub olduğu xalqın yox olmasının qarşısını alan bir dirənişdir. Türkçülər istəyirlər ki, türk xalqı və onun dili yaşasın, mədəniyyəti inkişaf etsin. Türkçülük hərəkatı yeganə hərəkatdır ki, başqa xalqlara qarşı tolerantdır. Mən də türkçüyəm. Amma Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların mənafeyinə hörmət edirəm, istəyirəm ki, onlar da mədəniyyətlərini qoruyub-saxlaya bilsinlər. Burada nə irqçilik ola bilər? Bu məsələni irqçiliyə bağlayanlar türkçülüyün əleyhinə olan, qanı türk olmayanlardır. Buna başqa qiymət vermək olmaz”.



DİA.AZ bildirir ki, bu sözləri Pravda.az-a tanınmış türkoloq, professor Firudin Cəlilov 3 may tarixinin Türkçülük Günü kimi qeyd edilməsinə qarşı çıxılması barədə danışarkən deyib.



Professor Türkçülük Gününün tarixi barədə də məlumat verib: “Türkçülük bir dirəniş hərəkatı idi. Çünki Osmanlı imperiyası türk dilini ərəbləşdirmişdi. Həmin dövrün Osmanlı dilində yazılan yazılara baxsanız, görərsiniz. Bir cümlədə on söz varsa, səkkizi ərəb-fars sözü idi. Bütün bunların qarşısını almaq üçün dirəniş hərəkatı kimi türkçülük yarandı. Hərəkatın başında Hüseyn Nihal Atsız kimi çox savadlı, xalqını sevən bir adam ideoloq idi. 1944-cü ildə mayın 3-də hərəkatdan 10 nəfərə hökm oxundu. Düzdür, məhkəmə hökmü ləğv etdi, amma həmin gün - 3 may artıq Türkçülük Günü kimi növbəti illərdə qeyd olunmağa başlandı. Hərəkatın saxlanılan üzvlərinin adlarına baxın - Nihal Atsız, onun qardaşı Nejdat Sançar. Türk dünyasının ən böyük tarixçisi, akademik Zəki Velidi Toqan – ona necə “irqçi” demək olar? Reha Oğuz Türkan, Orxan Səid Gökyay, Alparslan Türkeş... Orxan Səid Gökyay və Alparslan Türkeşlə tanış idim. Digərlərini görə bilməmişdim, çünki həmin vaxt Türkiyəyə gediş-gəliş yox idi. Orxan Səid çox böyük mədəniyyətçi idi. Onun “Dədə Qorqud” haqqında kitabının qalınlığı adamın ovcuna yerləşmir. Rəhmətlik Türkeşlə dost idik. O dönəmlərdə bizə çox yardım etdi. Dost olmağımıza baxmayaraq, Türkeş bəylə Nihal bəyin xətləri eyni deyildi. Mən daha çox Nihal Atsızın ideologiyasını qəbul edirəm. Nihal Atsızı tanımaq istəyənlər onun kitablarını oxusunlar. Təkrar edirəm, türkçülüyü irqçilik kimi qələmə verənlər türkün düşmənləridir”.



