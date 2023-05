Nə oldu ki ermənilər Co Baydeni bəyənəsi olmadlar... - NƏ DƏYİŞDİ? Tarix: Bu gün, 07:06 | Çap et

Amerika Erməniləri Milli Komitəsi (Armenian National Committee of America) Twitter hesabında yazıb: Prezident Bayden “mən bütün dünyada demokratiyanın tərəfdarıyam”, deyir. Elə həmin Bayden Demokratik Artsaxı neftlə zəngin, avtoritar, soyqırım törədən Azərbaycana zorla "inteqrasiya etdirir". 120 minlik xristian erməniyə ölüm hökmü çıxarılıb...



Xatırladım ki, Co Bayden qondarma erməni soyqırımını rəsmən tanıyan ilk Amerika prezidentidir. 1992-ci ildə erməni lobbisinin təşəbbüsü ilə ABŞ Konqresi tərəfindən "Azadlığa Dəstək" Aktına qəbul edilən və Azərbaycana Amerikanın birbaşa dövlət yardımını yasaqlayan 907-ci düzəlişin müəlliflərindən biri də odur. Bir vaxtlar ermənilər, o cümlədən Amerika Erməniləri Milli Komitəsi də Co Baydenin başına and içirdilər. İndi isə onu söyürlər...



Elbəyi Həsənli - DİA.AZ

