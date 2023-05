Təşkilatçılar nədən Qazilərimizi unutdular? - ETİRAZ Tarix: Bu gün, 07:36 | Çap et

DİA.AZ : - "Mingəçevir şəhərində, Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən, "Prezident Reqatası 2023" yarışmasını təşkil edən səlahiyyətli şəxslərə səslənirəm". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Mingəçevir" sosial qrupundakı paylaşımda giley olunur.



Narazı vətəndaş bildirir: - "Bu vətən uğrunda can qoymuş Qazilərimizi nə üçün fəxri qonaq qismində tədbirə dəvət etməmisiniz?



Yarışa tamaşa etmək üçün girişin sərbəst olduğunu bilirik. Amma və lakin, Qazilər, rəsmi və fəxri qonaq qismində mütləq dəvət olunmalı idilər. Federasiya nümayəndələrinə, rəsmi qurumlara rəsmi dəvət göndərilə bilirsə Qazilərimizə nə üçün rəsmi dəvət göndərilməməlidir?!"



Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...











DİA.AZ : - "Mingəçevir şəhərində, Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən, "Prezident Reqatası 2023" yarışmasını təşkil edən səlahiyyətli şəxslərə səslənirəm". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Mingəçevir" sosial qrupundakı paylaşımda giley olunur.Narazı vətəndaş bildirir: - "Bu vətən uğrunda can qoymuş Qazilərimizi nə üçün fəxri qonaq qismində tədbirə dəvət etməmisiniz?Yarışa tamaşa etmək üçün girişin sərbəst olduğunu bilirik. Amma və lakin, Qazilər, rəsmi və fəxri qonaq qismində mütləq dəvət olunmalı idilər. Federasiya nümayəndələrinə, rəsmi qurumlara rəsmi dəvət göndərilə bilirsə Qazilərimizə nə üçün rəsmi dəvət göndərilməməlidir?!"Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

Xəbəri Facebook-da paylaş