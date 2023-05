Ermənistanın inadkarlığı sülh prosesini ləngidir - İNCƏLƏMƏ... Tarix: Bu gün, 16:29 | Çap et

“İrəvan və Bakı hələ də fundamental məsələlərdə irəliləyiş əldə etməyiblər”.



Bu sözləri Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqonyan mətbuata açıqlamasında bildirib.



Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri Vaşinqton görüşündə bəzi məsələlərdə irəliləyişlər əldə etsə də, əsas və fundamental məsələlərin nizamlanması üzərində razılığa gələ bilməyiblər.



“Anlamalısınız ki, bəzi məsələlərdə irəliləyiş var, lakin onlar fundamental deyil. Biz bir daha qeyd etməliyik ki, danışıqlar gedir. Hesab edirəm ki, danışıqlara bu baxımdan yanaşmaq lazımdır,” – deyə Qriqonyan bildirib.



Ümumiyyətlə, Qriqonyan öz açıqlamasında hansı fundamental məsələləri nəzərdə tutub?



DİA.AZ-ın məlumatına görə, məsələ ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin müəllimləri Sultan Zahidov Cebhe.info-ya şərhində qeyd edib ki, Ermənistan hakimiyyəti iki məsələdə öz inadkarlığından əl çəkmək istəmir.



“Ermənistan rəsmiləri açıqlamalarında bildiriblər ki, onlar Azərbaycan ilə bəzi məqamlarla bağlı razılığa gələ bilmirlər. Onların baxışında həmin məqamlar fundamental hesab olunur. Burada ilk məsələ ondan ibarətdir ki, İrəvan Azərbaycanın guya Ermənistanın müəyyən ərazilərini işğal etdiyini deyir.



Xüsusilə, 2021-ci ilin may və 2022-ci ilin sentyabrında baş vermiş sərhəd toqquşmalarından sonra Ermənistan tərəfi Azərbaycanı heç bir hüquqi əsas olmadan işğalçılıqda günahlandırır. Sözsüz ki, son danışıqlar masasında Ermənistanın iddia etdiyi məsələlərdən biri bununla bağlı olub. Halbuki Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarında heç bir işğalçılıq əlaməti müşahidə olunmayıb.



Ona görə ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd ərazilərin delimitasiya və demarkasiyası prosesinə təkan verilməyib. Həqiqətən, həmin bölgədə sərhəd xəttlərin haradan keçdiyi hələ də müyyən edilməyib. Belə olan halda sərhəddə insidentlərin hər an baş verməsi gözləniləndir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın təklif etdiyi delimitasiya və demarkasiya komissiyasının təşkilinə Ermənistan tərəfindən müsbət cavab verilmir.



İkinci məqama gəlincə, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ məsələsinə qarışmaqda davam edir. Baxmayaraq ki, Ermənistan rəhbərliyi öz açıqlamalarında Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərkib hissəsi tanıyıb, Qarabağda məskunlaşan ermənilərin hüquqları məsələsini gündəmə gətirməyə çalışır.



Azərbaycan hər zaman bəyan edib ki, Qarabağ ermənilərinin problemləri, eləcə də bu bölgədə yaşanan proseslər onun daxili məsələləridir və heç kəsin buna qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Dəfələrlə Ermənistan və digər ölkələrin diqqətinə çatdırılıb ki, Azərbaycan bölgədə bütün məsələləri erməni icmasının reinteqrasiyası çərçivəsində həll edəcək. İrəvanın bu məsələyə qarışmaq hüquqi yoxdur”.





