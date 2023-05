Xankəndidəkilərin son çırpıntıları: iflasa uğrayan qara planlar - ZİBİLƏ DÜŞMÜŞÜK... Tarix: Bu gün, 14:55 | Çap et

“Desant” Ruben Vardanyanın yenidən peyda olub Xankəndidə “aksiya” təşkil etməsi, erməni cəmiyyəti tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Vardanyanın yenidən peyda olması, istər İrəvanda və Xankəndidə bəzi qüvvələri əməlli-başlı əndişləndirib və bu addımı onları qıcıqlandırıb. Həmin qüvvələr hesab edir ki, Vardanyanın peyda olması, prosesləri normal məcrada inkişafa yox, əksinə, daha da dalana dirənməsinə gətirib çıxaracaq. Hətta İrəvanda Xankəndidə keçirilən “aksiya”ya qəzəb o qədər ciddi olub ki, həmin “aksiya”nın canlı yayımına icazə verilməyib. Buna səbəb isə İrəvandakıların Vardanyanın yenidən peyda olması və gücün süni şəkildə onun ətrafında formalaşdırılması cəhdi olub.



Bir çoxları isə onun Xankəndidə təşkil etdiyi “aksiya”ya şimal qonşumuz Rusiyanın böyük dəstəyinin olduğunu edirlər. Buna dəlil kimi “aksiya”da separatçıların hazırkı başçısı Arayik Arutyunyanın və sabiqlər Arkadi Qukasyanla Bako Saakyanın iştirakını bariz nümunə kimi göstəriblər.



Vardanyanın Xankəndidəki “aksiya”sından bəzi erməni dairələrinin narahatlıq keçirməsi ilə bağlı “Hraparak” nəşri də yazıb. Erməni mediası olan mərbu orqanıny azdığına görə, Xankəndidə keçirilən “aksiya” ilə bağlı erməni cəmiyyətində birmənalı münasibət olmayıb və heç də müsbət qarşılanmayıb. Bu da Xankəndidəki separatçılar arasında ciddi fikir ayrılığının və parçalanmasının göstəricisi deməkdir.



Çünki dünənki “aksiya”dan bir neçə gün öncə Samvel Babayan da belə bir tədbir keçirməyə cəhd etsə də, onun cəhdləri ilk andaca iflasa uğradı. Aksiyada çox az adam iştirak edib. Babayanın təşkil ediyi aksiya hətta Xankəndidəki separatçı rejim tərəfindən də qəzəblə qarşılanıb və buna sərt formada reaksiya verilib. Özünü “dövlət naziri” kimi qələmə verən Qurgen Nersisyan Babayanın bu aksiyasını Xankəndidə hakimiyyətə can atmaq kimi dəyərləndirib, aksiyada 50-100 adamın iştirak etdiyini bildirib. Samvel Babayanın təşkil etdiyi aksiya təkcə Xankəndidəki və İrəvandakı revanşistləri deyil, eyni zamanda Kreml və Tehranı da narahat edib. Ona görə də revanşistlərin, o cümlədən Kreml və Tehranın dəstəyi ilə Vardanyanın simasında “diş göstərmək” üçün “aksiya” təşkil edildi. Bunun üçün də Xankəndidəki separatçılar bütün inzibati resurslarından və maliyyə imkanlarından istifadə edərək bacardıqca daha çox adam toplamağa çalışsalar da, istədiklərinə nail ola bilmədilər. Bununla da iflasa uğradıqlarını ortaya qoymuş oldular. “Aksiya”da 20-25 min adamın iştirak etdiyini bəyan etsələr də, fotolardan və videogörüntülərdən də göründüyü kimi, səsləndirdikləri rəqəmdən qat-qat az adam var idi. Onların da əksəriyyəti məktəblilər və müəllimlər idi. Onları da 9 May Qələbə Günü adı altında Xankəndidəki meydana toplamışdılar. Əgər başqa gün olsaydı, heç onun onda birini toplaya bilməzdilər.



Xankəndidəki separatçılar “mühasirə” nəticəsində üzləşdikləri “böhran”ı bəhanə edərək Ağdərə, Xocalı və Xocavənddən insanların Xankəndiyə gətirmək mümkün olmaması ilə uğursuzluqlarını ört-basdır etməyə çalışıb.



Bu arqument eyni zamanda separatçıların girovluqda saxladıqları sadə erməniləri zorla meydana topaldığını sübut edir. Əgər zor, inzibati amiranəlik metodundan və pulla cəlb edilmə olmasaydı, o zaman aksiyada 200-300-dən artıq insan ola bilmzədi. Olanlar da ancaq separatçı və terrorçuların tör-töküntüləri olardı.



Bütün bu və digər faktorlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət nəticəsində istər ermənilərin, istərsə də digər xarici maraqlı güclərin “Qarabağ” kartından istifadəsi, öz effektini vermir və proseslər final mərhələsindədir. Proseslər sürətlə finala doğru irəliləyir. Hesab edirəm ki, xarici maraqlı oyunçular da bu “aksiya”dan özləri üçün lazımi nəticə çıxarmış olacaqlar. Sadəcə olaraq bunu istər erməni revanşistlər, istərsə də bölgədə gərginliyi davam etdirmək istəyən maraqlı güclərin bu cür hərəkətlərini son çırpıntıları hesab etmək olar.

