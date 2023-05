Qaradağda 10 MAY ŞÖLƏNİ... - FOTO Tarix: Bu gün, 09:57 | Çap et

DİA.AZ: - 10 may 2023-cü il tarixində Lökbatan qəsəbəsi, Heydər Əliyev Parkında

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr

olunmuş bayram konserti keçirildi. Bu barədə DİA.AZ-a RİH-dən xəbər verilib.

Konsertdə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov,

Milli Məclisin deputatları Aydın Hüseynov və Səbinə Xasayeva, YAP Qaradağ

Rayon Təşkilatının sədri Qafar Əliyev, rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında

Şuranın üzvləri, şəhid ailələri, qazilər, əsgərlər, rayon ziyalıları və ictimaiyyət

nümayəndələri iştirak edirdi.

Konsertdə Xalq artisti İlqar Muradov, Əməkdar artist Sevinc Sarıyeva,

Müdafiə Nazirliyi Hərbi orkestrinin solistləri Nigar Rəhimova və Mətləb Ağayev,

IV Muğam müsabiqəsinin qalibi Zümrüd Məmmədova və digər müğənnilər Ulu

Öndərə ithaf olunmuş mahnılar və onun sevdiyi şərqiləri səsləndirdilər. Rəqslər

nümayiş olundu. 5000 nəfərdən çox insan konsertə tamaşa etdi.

Konsert proqramı atəşfəşanlıqla sona çatdı.





















