"Az Texnika LTD" MMC yenidən - MƏHKƏMƏYƏ VERİLDİ Tarix: Dünən, 18:58 | Çap et

"Az Texnika LTD" MMC gömrük qaydaları əleyhinə olan (malların saxlanca qoyulması və saxlanc qaydalarının pozulması) inzibati xəta protokolu tərtib olunub



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, protokol İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 496.1-ci maddəsi ilə irəli sürülüb.



İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 496.1-ci maddəsinə görə malların saxlanca qoyulması və saxlanc qaydalarının (müddətlərinin) pozulmasına, o cümlədən gömrük və müvəqqəti saxlanc anbarlarında mallarla müxtəlif əməliyyatların aparılmasının müəyyən olunmuş tələblərinə və şərtlərinə riayət edilməməsinə görə fiziki şəxslər 50 manatdan 100 manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 150 manatdan 250 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 300 manatdan 500 manatadək məbləğdə cərimə edilir.



İş Abşeron Rayon Məhkəməsində hakim Cəmilə Səfiyevanın icraatındadır.



Məhkəmə ilə əlaqəli baxış iclası 24.05.2023, saat 10:10-a təyin edilib.



Qeyd edək ki, "Az Texnika LTD" MMC-yə daha öncə də həmin məcəllənin 499.2-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunmuşdu.



