"Nəqşicahan Holdinq"in 10 şirkəti birləşir - DETALLAR Tarix: Bu gün, 12:43

Nəqşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-2” MMC (VÖEN: 0200341361) yenidən təşkil olunur.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, “Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-1” Firmasi-nın; Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-3” MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-4” MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-6″ MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun”N.P.-5” MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Şirkətlər Qrupunun “Sədərək Petrol” MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Şirkətlər Qrupunun “Şahbuz Petrol” MMC-nin; Nəxşicahan Holdinq Şirkətlər Qrupunun Şərur Yanacaq Doldurma Məntəqəsi MMC-nin; “Mest-10” MMC-nin ona qoşulması şəklində yenidən təşkil olunur.



Qeyd edək ki, Nəxşicahan Holdinq Ltd Şirkətlər Qrupunun “N.P.-2” MMC 01.12.2007-ci ildə Naxçıvanda dövlət qeydiyyatına alınıB. Nizamnamə kapitalı 5 manatdır və qanuni təmsilçisi Mehman Həsənov İman oğludur.



Az7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 2, ev 26 ünvanında yerləşir.



