"Kiməsə görə özümü, ləhcəmi niyə dəyişdirməliyəm ki?"

“Heç kimin qəlbinə dəyən insan deyiləm. Düzdür, əsəbləşirəm, əsəblərimi bəzən cilovlaya bimirəm. Elə vaxt olur ki, çılğına dönürəm. Məni hər şey əsəbləşdirə bilməz. Baxır da nəyə əsəbləşirəm. İnsanlardan gördüyüm haqsızlıq, ədəbsizlik məni əsəbləşdirə bilər. Bəzən saymamazlığa, bəzən də sözünün üstündə durmayan insanlara əsəbləşirəm. Mən kişi kimi qadınam. Əlimdən hər iş gəlir. Həmişə deyirəm ki, o vaxt olsaydı Həcər kimi at belində olardım”.



DİA.AZ bildirir ki, bunu Moderator.az-a açıqlamasında əməkdar artist Elnarə Abdullayeva deyib. Sevilən müğənni həmkarlarının plastik əməliyyatlarından da danışıb.



“Plastik əməliyyat yaxşıdır. Amma elələri var ki, gülünc vəziyyətə qoyurlar özlərini. O elə bilir ki, çox gözəldir. Amma daha bilmir ki, özünü insanlara güldürür. Hamı gözəl, baxımlı görünmək istəyər. Aşırı dərəcədə etdirmək olmaz. Kiçik toxunuşlar, düzəlişlər etmək olar. İnsan var ki, kökdür, arıqlamaq istəyir, arıqlaya bilmir. O çıxış yolunu əməliyyatda görür. Bu normaldır. Amma biri də var ki, get özünü gülünc vəziyyətə qoy” deyə sənətkar bildirib.



Elnarə Abdullayeva heç vaxt ləhcəsini dəyişməyəcəyini bildirib.



“Mən kənddə böyümüşəm. Ordan gəlmişəm, Bakıda qalmışam. Mən niyə xasiyyətimi, özümü dəyişməliyəm ki? Axı kənddə mən belə danışmışam. Başqa ölkələrdə belə bir şey yoxdur. İnsan öz ləhcəsindən, şivəsindən utanmamalıdır. Mən bundan utanmıram. Kiməsə görə özümü dəyişdirmərəm, rola girmərəm. Rola girmək olar, amma 3-5 gün. Ondan sonra nə edəcəksən? Olduğum kimiyəm” deyə Elnarə Abdullayeva deyib.



