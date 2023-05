"Məmurlar vətəndaşları kabinetlərindən QOVUR, dərdimizi KİMƏ DEYƏK?" - Vətəndaşlar etiraz edir Tarix: Bu gün, 05:53 | Çap et

Kanalımıza müraciət edən Qadir Novruzov bildirir ki, o ucar rayon 16 saylı daşınmaz əmlak dövlət reyesteri xidmətinə 1 hektar 68 sot pay torpaq sahəsinə çıxarış almaq üçün dövlət rüsumu ödəyib. Deyir ki, 4 aydır ki, o çıxarış ala bilmədiyindən əkin sahəsi üçün dövlətdən subsidiya ala bilməyib və nəticədə əkin sahəsi məhv olub gedib. Daha sonra o işləri görməsi üçün qardaşı şöhrət Novruzova həvalə edib. 14 aprel tarixində isə qardaşının torpaq sahəsi üçün çıxarışın nə zaman veriləcəyini soruşduqda isə ona agresiv şəkildə işlərin çox olduğu və narazisansa hara şikayət edirsən et deyikdiyini iddia edir.



Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu işə ciddi balansını və tədbir görülməsini xahiş edir. //kanal13//



Daha ətraflı aşağıdakı videoda:





