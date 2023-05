Ərdoğan niyə indi Türkiyə seçkilərində aşkar şəkildə öndədir?” - “TİME” Tarix: Bu gün, 12:26 | Çap et

ABŞ-ın “TİME” nəşri yazır: “Türkiyəli jurnalist Nevşin Mengü xəbər verir ki, Ankara yaxınlığında bir seçki qutusu 11 dəfə sayılıb”. Nəşrin “Why Erdoğan Is Now the Clear Favorite in Turkey's Election” (Ərdoğan niyə indi Türkiyə seçkilərində aşkar şəkildə öndədir?) adlı məqaləsində (məqalənin adı elə çox şey deyir) qeyd olunur ki, seçkilərə yüzlərlə müşahidəçidən ibarət nümayəndə heyəti göndərən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bazar ertəsi ilkin nəticələrinə əsasən, seçkilər “rəqabət şəraitində və əsasən azad” keçirilib. Buna baxmayaraq KİV-in seçki prosesini qərəzli işıqlandırması, ifadə və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması sayəsində hazırkı prezident və hakim partiyalar “əsassız üstünlüyə” malik olub və “oyun meydanında əlavə üstünlüklərə sahib çıxmaqla” mübarizə aparıb.

Gördüyünüz kimi, ATƏT Türkiyədəki seçkilərə mız qoyur. Niyəsi də bəllidir...

Niyə Ərdoğan indi Türkiyə seçkilərində aşkar şəkildə öndədir, sualına isə TİME belə cavabı da maraqlıdır. Qeyd olunur ki, ultra-millətçi Sinan Oğan gələcək kralı müəyyən edəcək fiqurdur: “İkinci turun son nəticəsinə başqa namizəd qərar verə bilər. Üçüncü yerdə 5,2% səs qazanan və həddindən artıq millətçi olan Sinan Oğan qərarlaşıb. İndi o, yarışmadan kənarlaşdırıldığı üçün onun tərəfdarları potensial olaraq Türkiyə tarixinin ən mühüm seçkilərində və hətta bu il dünyanın ən mühüm seçkilərində tarazlığı poza bilər.

Oğan öz ağırlığını hələ heç bir namizədə yükləməyib. O, Kürdüstan Fəhlə Partiyasına qarşı yumşaq mövqedə dayanan namizədi dəstəkləməkdən imtina edəcəyini deyir. II tura qalan namizədlərə dəstəyi üçün artıq qırmızı xətlər çəkməyə başlayıb. HDP-nin dəstəyini alan Kemal Kılıçdaroğluna Oğanın dəstək verməsi mümkünsüz görünür.

Siyasi ekspert Ziya Meral deyir ki, Oğanın kimi dəstəkləməsindən asılı olmayaraq onun yarışdan çıxması Kılıçdaroğlundan daha çox Ərdoğana fayda verəcək. “Əgər Sınan Oğan olmasaydı, bu səslərin çoxu Ərdoğanın tərəfinə keçəcəkdi”.



