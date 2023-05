Sinan Oğan seçkilərdə hansı prezidenti dəstəkləyəcəyi ilə bağlı qərarını bu tarixdə açıqlayacaq Tarix: Bu gün, 17:31 | Çap et

Türkiyənin ATA İttifaqının prezident namizədi Sinan Oğan 19 may tarixində hansı prezidenti dəstəkləyəcəyi ilə bağlı qərarını açıqlayacaq.



DİA.AZ Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.



Qeyd edək ki, Türkiyədə mayın 14-də prezident və parlament seçkiləri keçirilib.



Seçkilərdə Türkiyə prezidenti, Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) rəhbəri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,50%, Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) namizədi Kamal Kılıçdaroğlu 44,89 %, Ata İttifaqı namizədi Sinan Oğan 5,17%, Memleket Partiyasının namizədi Muharrem İncə isə 0,44% səs toplayıblar.



Prezident seçkilərində heç bir namizəd 50 %-dən çox səs toplamadığı üçün seçilmək hüququ qazanmayıb və 28 may tarixində Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.



