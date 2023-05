Ödənişi baha... xidmət səviyyəsi də sıfır... - "CityNet"dən daha bir şikayət Tarix: Bu gün, 08:43 | Çap et

DİA.AZ: - "Şikayətim "CityNet" internet şəbəkəsindəndir". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımında Ələmdar Allahverdiyev adlı istifadəçi giley edir.



Narazı vətəndaşın müraciətini olduğu kimi, nöqtəsinə-vergülünə toxunmadan təqdim edirik: "Aprel ayinin 20 de muraciet etdiler ki sizin erazinizde hamiya bu internet cekilib tek siz qalmisiz,bir muddetden sonra Aztelekom bu erazide ishlemeyecek ve siz internetsiz qalacaqsiz.Men ise Aztelekomdan internetin vaxti may ayinin 6 da bitir,o zaman gelib chekersiniz dedim.

Mene dediler ki ferqi yoxdur biz bu gun xetti cekib hazir edek siz may ayinin 6 dan verdiyimiz kodla odenis ederek istifadeye bashlayarsiz.

May ayinin 6 da 18 manat odenish etmishem,mayin 20-si interneti kesibler ki borcun var odenish ele.

Men ne ucun 15 gune 18 manat odenish etmeliyem.Sorğu yaratmisham baxan yoxdur.

@CityNet meslehet gormurem.hem odenishi baha xidmet seviyyesi sıfır..."



İddia olunanılarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...



