"Yayda Qarabağda antiterror əməliyyatı başlaya bilər" - Başqa yolu YOXDUR!

“Yay aylarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda antiterror əməliyyatlarına başlaya bilər”.



DİA.AZ bildirir ki, bu sözləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Cebhe.info-ya açıqlamasında rus sülhməramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin son təxribatlarını şərh edərkən bildirib.



Onun sözlərinə görə, Ermənistan Azərbaycanın qanuni ərazisi Qarabağa ərazi iddialarından əl çəkmək istəmir.



“Rus sülhməramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə erməni terrorçuların təlimlər keçməsi, mühəndis-istehkam qurğuları inşa etməsi və intensiv şəkildə ordumuzun mövqelərini atəşə tutması onu göstərir ki, Ermənistan hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını davam etdirir. Ərazilərimizdə hər an təxribatların baş verməsi mümkündür.



Belə olan halda, yəni bu təxribatların qarşısının alınması üçün Azərbaycan silahlı qüvvələri və aidiyyəti orqanlar birlikdə təsirli advekat addımlar atmaq məcburiyyətində olacaqlar. Güc strukturlarımız istənilən an erməni terrorçularının mövqelərini və mühəndis qurğularını tam məhv etməyə hazırdır. Ərazilərimizdə bu kimi tədbirlərin görülməsi mütləqdir. O ki qaldı Azərbaycan ordusunun bölgədə növbəti antiterror əməliyyatlarına, ilk növbədə qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laçın şəhərində çıxışında Qarabağdakı yerli ermənilərə amnistiya ilə bağlı mühüm mesajlar çatdırıb.



Dövlət rəhbərimiz bildirib ki, Azərbaycan humanist addımlar atmağa hazırdır. Qarabağ erməniləri Prezidentimizin sözlərinə diqqətlə qulaq asmalı və ona əməl etməlidirlər. Əgər erməni tərəfi bu təkliflərdən boyun qaçırarsa, o zaman Azərbaycan öz ərazilərində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün erməni separatçıların və onlara bağlı qanunsuz silahlı dəstələrin zərərsizləndirilməsi hüququndan istifadə edəcək”.



Ekspert bildirib ki, Azərbaycan öz təkliflərini masa üzərində uzunmüddət saxlamaq niyyətində deyil:



“Erməni separatçıların dövlətimizin təkliflərinə məhəl qoymaması tərəfimizdən antiterror əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə nəticələnəcək Hesab edirəm ki, antiterror əməliyyatları üçün çox gözləməyəcəyik. Zənnimcə, yay aylarında Azərbaycan Ordusu digər güc strukturları ilə bərabər Qarabağda əməliyyatlara başlayacaq”.



