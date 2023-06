Hər məhkumdan 10-15 min manat rüşvət alınıb... - Pul verə bilməyən şəhid qardaşı komissiyadan keçə bilməyib... Tarix: Bu gün, 08:04 | Çap et

“Hüquqları pozulmuş məhkumların müdafiəsi” İctimai Birliyi tərəfindən Hurriyyet.az-ın redaksiyasına növbəti şikayət məktubu daxil olub.



Birliyin sədri Böyükağa Abdullayev, təsisçilər, müdafiə nazirinin sabiq müavini Mehman Səlimov və Əliabbas Rüstəmov tərəfindən Prezidenti İlham Əliyevə, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimova, Ədliyyə naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədova, Baş prokuror Kamran Əliyevə, eləcə də Bakı şəhəri, Nizami rayon Məhkəməsinin sədri İlham Kərimliyə ünvanlanan məktubu olduğu kimi dərc edirik:



“Hörmətli Prezident!



Bir necə gün bundan öncə, KİV-i vasitəsilə Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiar Xidmətin, 6-saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində, müəssisəsnin rəisi, Baş nazirin sabiq müavini Abid Şərifovun qızının əri, ixtisasca həkim olan, “cərrah-cəllad” ləqəbi ilə tanınan Məmməd Mahmudov tərəfindən hər ay rüşvət və korrupsiya yolu ilə 6 milyon manat toplanıldığı barədə Sizə və aidiyyəti qurumlara rəsmi məlumat vermişdik. Həmçinin, 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəzasının üçdə iki hissəsindən çoxunu çəkmiş məhkumlardan, rejimlərini dəyişmək üçün Məmməd Mahmudov tərəfindən, məhkəmənin və prokurorluğun adına hər ay külli miqdarda pullar yığıldığı barədə AR Baş prokuroru Kamran Əliyevə, AR.Ali Məhkəməsinin sədri İnam Kərimova, AR Ədliyyə naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədova rəsmi müraciət etmişdik.



Ali Məhkəmənin sədr İnam Kərimovdan, Kamran Əliyevdən və Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovdan Cəzaçəkmə Müəssisəsində tüğyan edən korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı qanunun tələblərinə müvafiq tədbir görmələrini xahiş etmişdik.



Hələlik, Baş Prokurorluq tərəfindən heç bir cavab verilməsə də, MHŞ və Ali Məhkəmənın rəhbərliyi rəsmi cavab olaraq bildirirlər ki, müraciətlərimizə baxılması üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndəriblər.



Cənab Prezident!



Sizə və aidiyyəti qurumlara ünvanladığımız müraciətlərimizin MHŞ-dan, AR Ali Məhkəməsindən aldığımız cavab məktublarının mürəkkəbi qurumamış hazırda Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəzaçəkən məhkumlar bildirirlər ki, cəzasının üçdə iki hissəsini çəkmiş 45 nəfər məhkumun şəxsi işi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış Komissiyaya təqdim edilmişdir. 44 nəfər məhkum sözügedən komissiyadan keçmiş və bir nəfər məhkum komissiyadan keçməmişdir. Onu da DİQQƏTİNİZƏ çatdırırıq ki, komissiyadan keçməmiş məhkum Zeniyev Müqabil Emilxan oğlu Şəhid qardaşıdır və Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəisi Məmməd Mahmudovun tələb etdiyi pulları verə bilmədiyi üçün komissiya tərəfindən kəsilmişdir. Demək, Məmməd Mahmudov tərəfindən pulları alınmamış məhkumların komissiyadan keçməsi birmənalı mümkünsüzdür. ƏN-nin yaratdığı bu komissiyanın işinin nədən ibarət olduğu yəqin ki, hamıya məlum oldu. Bu barədə sonralar açıqlama verəcəyik.



Hörmətli Prezident!



Bu gün Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəza çəkən məhkumlar bildirirlər ki, təkcə 2023-cü ilin may ayında Ədliyyə Nazirliyinin yaratdığı komissiyadan keçmiş 44 məhkumun hər birindən müəssisəsnin rəisi Məmməd Mahmudov ayrı-ayrılıqda Məhkəmənin və Prokurorluğun adı ilə 10-15 min manat civarında pul almışdır. Bu da təkcə bir ayda (2023-cü ilin may ayında) Məmməd Mahmudov tərəfindən, rejim dəyişməsi adı ilə, korrupsiya yolu ilə məhkumlardan yığılmış (10-15 min manat X 44 məhkum) = 440.000-660.000 manat civarında rüşvət deməkdir.



Komissiyadan keçmiş məhkumların məhkəmədən keçməsi üçün onları 2 tura bölmüşlər. Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəisi Məmməd Mahmudov pullarını aldığı və komissiyadan keçirdiyi məhkumları arxayın salmışdır ki, onlardan 22 məhkumun işinə məhkəmə 01.06.2023-cü il tarixdə, yerdə qalan 22 məhkumun işinə isə məhkəmə 08.06-2023-cü il tarixdə baxacaqdır.



Cənab Prezident!



Yuxarıda qeyd etdiyimiz faktları “cərrah-cəllad” ləqəbi ilə tanınan, 6- saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəisi Məmməd Mahmudovun, bu günə kimi rəhbərlik etdiyi müəssisədə İqtisadi sahədə-Mülkiyyət Əleyhinə və Korrupsiya Cinayətləri və Qulluq Mənafeyi Əleyhinə törətdikləri cinayətlərin üstünün açılması və qarşısının alınması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara göstəriş verməyinizi və bu qanunzuz hallara obyektiv, hüquqi qiymət verilməsini və bu MÜRACİƏTİMİZİ Şəxsən nəzarətinizdə SAXLAMAĞINIZI SİZDƏN XAHİŞ EDİRİK.



Qabaqcadan minnətdarlığımızı bildiririk”.



Hurriyyet.az



Redaksiyadan: Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq.



Xəbəri Facebook-da paylaş