Demokratiya müasir gənclər üçün cənnətin yerüstü alternatividir

Göy qurşağını artıq “Gey qurşağı” kimi görməyimizin qarşısıalınmaz səbəbləri haqqında düşündükcə mədəniyyət əmbizinin anac toyuğuna çevrilir adam.

Bu əmbizdə eşənək atdıqca ortaya çıxır ki, Vakka kimi yazarların kəhanəti deyəsən gerçəkləşir: Yeni bir Orta əsrlərə daxil oluruq.

Orta əsrlər insanı teosentrik (allahmərkəzli) insan idi, bütün fikirlərin allahdan gəldiyinə inanırdı və bütün həyatını din üzərində qurmuşdu.

Amma hansı din? Əlbəttə ki, öz məqsədləri naminə təriqətlər halına sala bildiyi din. Təriqətlər bütün dinlərdə dinə yaxınlaşma deyil, dindən uzaqlaşma praktikasıdır. Dinin ali dəyərlərini sektaların şəxsi, siyasi, iqtisadi və s. maraqlarına uyğunlaşdırmaq cəhdləridir. Bu gün bütün dünyada “əsl din” deyə bir şey yoxdur, inanclılar din adı altında Orta əsr təriqətlərinə inanırlar.

Bu gün heç harada “əsl islam” olmadığı kimi “əsl xristianlıq”, “əsl musəvilik” də yoxdur. “Əsl islam” təriqətləşməmiş islamdır ki, bu da heç kimə lazım olmayan bəşəri dəyərlər toplusudur.

“Əsl islam” din deyil, mədəniyyətdir! “Əsl islam” müsəlmanın bu gün daş-qalaq etdiyi bir dindir. Bu davranış digər dinlərə də aiddir.

Təriqəti əsas məqsədi sayca çoxalmaq, dünya insanını zəbt etməkdir. Allahmərkəzli təriqətlər çoxalma prosesində ədəbiyyatın, xüsusilə şerin gücündən istifadə edirdilər.

Bu gün dinindən asılı olmayaraq inanclıların adına din deyib inadığı işinə yarayan Orta əsr təriqətləridir.

Modern çağ insanı antoposentrikdir (insanmərkəzli). O düşünür ki, bütün ideyalar insandan gəlir və insana qayıdır.

Sosializm, kommunizm, faşizim, liberalizm, neoliberalizm, feminizm, lgbt-çilik və s. modern çağın təriqətləridir ki, ümumi “demokratiya” adı altında iş görürlər. Teosentrik təriqətlər kimi, antroposentrik təriqətlərin də məqsədi dünya insanını zəbt etməkdir.

Bu gün dünyada “əsl din” olmadığı kimi, “əsl demokratiya”da yoxdur. “Əsl demokratiya” da heç kimə lazım olmayan bəşəri dəyərlərdir ki, onun üzərində nə sosialist, nə faşist, nə neoliberal, nə feminist cəmiyyət qurmaq və yaymaq mümkündür. Özünə demokrat deyən də bu modern təriqətlərdən birinin üzvüdür ki, yoluna yaramayan bütün fikir və fərdlərin düşmənidir.

Yad düşüncəyə aqressiv münasibət baxımından bir qərməti ilə bir neoliberalistin heç bir fərqi yoxdur.

Modern təriqətlər də dünya insanını zəbt etmək üçün medianın gücündən yararlanır. Söz və fikir azadlığını da buna görə siyasiləşdiriblər.

Göy qurşağının Gey qurşağı kimi anlaşılması demokratiya adı altında təriqətləşmiş LGBT-çiliyin media vasitəsi apardığı təbliğatın nəticəsidir. Zəruru qeyd olaraq bildirim ki, modern təriqətlər birmənalı olaraq modern Qərb təriqətləridir. Öz şərtləri, tələbləri var.

İstər dini, istər demokratik təriqətlərin əsas hədəfi kal gənclərdir. Dini təriqətlər qədim gəncləri cənnət illuziyası ilə cəlb edirdi. Eyni cənnəti Qərb öz simasında təklif edir. Demokratiya da müasir gənclər üçün cənnətin yerüstü alternatividir.

Qədim gənclər dini cənnət üçün kişi kimi canlarından keçirdilər, müasir gənclərdən demokratik cənnət üçün canlarını deyil, kişiliklərini qurban vermələri tələb olunur.

Bu gün ABŞ məktəblərində on yaşından yuxarı bütün uşaqları cinsi kimliklərini aşındırmağın yolları haqqında düşünməyə məcbur edilirlər.

Tarixin bütün dövrlərində geylər, lezbiyanlar, biseksuallar filan olub, amma tarixin heç bir dövründə bu, bir seçim olmayıb.

Əksər xalqların mifologiyasında göy qurşağı dişiliyin simvoludur. Məsələn, Oğuz mifində göy qurşağı Fatma nənənin belinə bağladığı qurşaq mənasında yozulur. Göy qurşağını gey qurşağına çevirən demokratik təriqətlər isə bizə bunu aşılayır: Fatmanın erkəyi, dişisi olmamalıdır!



