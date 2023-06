Sabirabad Afrikadan buna görə geri qalır... - BU NƏDİ BELƏ? Tarix: Bu gün, 07:45 | Çap et

DİA.AZ: - Sabirabad rayonunda yaşayan ictimai fəal Cavid Əliyev DİA.AZ-a üzləşdikləri növbəti problemlə bağlı müraciət edib.



Narazı vətəndaş deyir: "Afrikada internet xətti var. Amma Sabirabadın 12 kənddində yoxdur. Biz inkşaf edirikmi?"



Qeyd edək ki, C.Əliyev bu problemi sosial şəbəkələrdə də paylaşıb. Və izləyicilərdən biri olaya maraqlı reaksiya verib:



"" Facebook"da bir dostum var Kamerunludur, and olsun Allaha... Mənə görüntülü zəng etmişdi. Məndə donma olurdu, onda yox. Tam doğru vurgulayırsan..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

