'UniBank' yenə də NARAZILIQ YARADIR... - Vətəndaş NƏ ETSİN...

DİA.AZ: - Son günlər barəsində edilən şikayətlərin sayının artması "UniBank" neqativ anlamda rekordsmenə çevirib, desək, yanılmarıq. DİA.AZ bildirir ki, amma buna rəğmən özünü bağlanma təhlükəsindən zar-zor qurtarmış bank başbilənləri oroblemlərı səbəb olan məqamları aradan qaldırmaq barədə düşünmür.



Biz isə öz növbəmizdə dia.az olaraq problem yaradan məqamlara işıq salmaqda davam edirik. Və qeyd olunan ünvandan növbəti şikayəti təqdim edirik.



Beləliklə, "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımda deyilir (mətni redaktəsiz təqdim edirik) :



"Şikayetim Unibankdandir. Voen kartina odenişleri cox gec edirler. 3 cu gun Uberden kocurulen mebleg helede karta oturmayib. Ve daha 2 gunde alti-bazari gozlemeliyik, umumi 5 gun gozlemeliyem. Cox gumanki 1 ci gun cox is olduguna gore gondermeyecekler. Cox leng isleyirler..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

