Xocalı və Ağdərənin də azad olunma vaxtı yetişib... - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 08:28 | Çap et

Yaxın zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda antiterror əməliyyatları keçirə bilər.



Son zamanlar rus sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan Ordusuna qarşı intensiv təxribatları müşahidə edilir. Həmin silahlı birləşmələr ordumuzun Ağdam, Şuşa, Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində mövqelərini mütəmadi olaraq atəşə tuturlar.



Bununla yanaşı, Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına görə, rus sülhməramlıların məsuliyyət zonasına daxil olan ərazilərimiz – Xocəvənd, Xocalı və Xankəndi ətrafında qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri müdafiə istehkam qurğuları qurmağa çalışırlar. Lakin bölgədə yerləşən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri erməni separatçıların bu kimi təxribatlarına və qanunsuz əməllərinə qarşı ciddi advekat tədbirlər görürlər. Son prosesləri nəzərə alaraq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, yaxın zamanda Azərbaycan Ordusunun həmin bölgədə hər hansı formada hərbi əməliyyatları gözlənilir.



Ümumiyyətlə, ordumuzun budəfəki hərbi əməliyyatlarında hanı strateji ərazilər nəzarətə götürülə bilər?



DİA.AZ-ın məlumatına görə, məsələ ilə bağlı hərbi ekspert Telman Qasımov Cebhe.info-ya şərhində qeyd edib ki, Ağdərə və Xocalıdakı strateji əhəmiyyət daşıyan obyektlər Azərbaycan Ordusunun növbəti hərbi əməliyyatlarında prioritet hesab oluna bilər:



“Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan ərazilərimizdə istənilən an ordumuzun antiterror əməliyyatları keçirilə bilər. Ona görə ki, Xankəndi, Xocalı və digər ərazilərdə Ermənistan ordusunun tör-töküntüləri və erməni separatçıları qanunsuz istehkam qurğuları qurur, mövqelərini möhkəmləndirir, o cümlədən ordumuzun mövqelərini atəşə tuturlar. Əlbəttə, erməni separatçıların bütün özbaşnalıqlarına rus sülhməramlıları dəstək verirlər.



Eyni zamanda, Ermənistan rəhbərliyi indiyə qədər üçtərəfli 10 noyabr Bəyanatının nəinki 4-cü bəndinə, hətta digər bəndlərinə də əməl etməyib. Bundan sonra da İrəvanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi inandırıcı görünmür. Bütün bunları nəzərə aldıqda Azərbaycan öz qanuni hüququndan istifadə edib ərazisində bütün erməni quldur dəstələrini tərkisilah etmək, eləcə də qondarma qurumu aradan qaldırmaq üçün hərbi əməliyyatlar keçirməlidir.



Hesab edirəm ki, ordumuz erməni separatçılarını cəzalandırmaq üçün hər hansı formada hərbi əməliyyatlar keçirəcək”.



Hərbi ekspertin fikrincə, Qarabağdakı təhlükəsizliyə təhdid yaradan problemləri yalnız hərbi güc yolu ilə həll edə bilərik:



“Xankəndi, Xocalı və Xocəvənd üzərində Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə bərpa olunmalıdır. O ki qaldı Azərbaycan Ordusunun növbəti antiterror əməliyyatlarında hansı strateji nöqtələrin nəzarətə götürülməsinin əhəmiyyətinə, hesab edirəm ki, ordumuz mütləq Sərsəng Su Anbarını və Xocalı hava limanını hədəf seçməlidir.



Çünki Sərsəng Su Anbarı və digər strateji obyektlər ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Erməni separatçıları, erməni terrorçuları istənilən an bu su anbarını partlada bilərlər. Yəni bu yaxında Ukraynada baş verən hadisə Azərbaycanda da baş verməsi ehtimal oluna bilər. İstər Atom Elektrik Stansiyası, istərsə su anbarı, istərsə də digər strateji obyektin düşmənin və ya hər hansı terror qruplaşmasının əlinə düşməsi ölkənin sabitliyinə ciddi təhlükə yarada bilər.



Ona görə də Sərsəng Su Anbarına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Bununla bərabər, ordumuz tərəfindən həyata keçiriləcək antiterror əməliyyatları zamanı qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrin bütün istehkam qurğuları və mövqeləri zərərsizləşdiriləcək”.



Xəbəri Facebook-da paylaş