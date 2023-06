Ramiz Mehdiyevin bankı ÇÖKÜŞ ASTANASINDA... - DETALLAR Tarix: Bu gün, 11:54 | Çap et

Azərbaycanın ən kiçik banklarından olan «Bank BTB» işçilərinin bir hissəsini ixtisar edib.



2022-ci ildə bankın işçilərinin sayı 23% və ya 78 nəfər azalıb.



Qeyd edək ki, Bank BTB-də işçilərin ixtisarlarına 2022-ci il başlayandan dərhal sonra start verilib və il boyu davam edib.



Belə ki, 2021-ci ilin sonunda bankın 341 əmək daşı olduğu halda 2022-ci ilin martın sonunda bu rəqəm 318 nəfər, 2022-ci ilin iyunun sonunda 258 nəfər, 2022-ci ilin sentyabrın sonunda 262 nəfər, 2022-ci ilin dekabrın sonunda isə 263 nəfər olub.



Qeyd edək ki, Bank BTB-nin işçilərinin sayında böyük ixtisar olduğunu bankın əmək haqqı xərclərindən də görmək mümkündür. Belə ki, 2022-ci ildə Bank BTB əmək haqqı xərci ən çox azalan banklardan olub, bankda bu məbləğ 20% aşağı düşüb.



***



Azərbaycanın ən kiçik banklarından olan Ban BTB-nin filial şəbəkəsi sürətlə kiçilir.



İşçilərinin bir hissəsinin ixtisarı ilə yanaşı, bankın filialları da bağlanır.



Son iki ildə Bank BTB-nin ümumilikdə 8 filialı və şöbəsi bağlanıb.



2021-ci ildə 3 filial, 2022-ci ildə isə 5 filial fəaliyyətini dayandırıb.



2021-ci ildə bankın ləğv edilmiş filial və şöbələri



1. "İçərişəhər" şöbəsi - Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nigar Rəfibəyli küçəsi 9



2. "Xətai” filialı - Yasamal rayonu, Şixəli Qurbanov küçəsi. 2/15, Qapı 8



3. "Ticarət" filialı – Yasamal A.Ağayev küçəsi 563



Nəticədə bankın filiallarının sayı 2020-ci ilin sonundakı 13- filialdan 10 filiala enib.



2022-ci ildə isə bankın ləğv edilmiş filial və şöbələri



1. "28 May" filialı - Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, 20



2. “Sahil” filialı - Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Lev Tolstoy küçəsi, bina 191



3. "Promo" filialı - Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 174



4. "Ganclik" filiali - Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi, bina 12, blok "C""



5. «Səbail» filialı - Bakı şəhəri, Yasamal M.M.Əbilov küçəsi, ev 59



Filialların hamısı 2022-ci ilin sentyabrında ləğv edilib.



Nəticədə 31 dekabr 2022 ci il tarixinə Bankın 7 filialı və 2 bölmesi mövcud olub. //fed.az//

