'Kapital Bank' neqativ şkalada liderliyini qoruyur - BU DA FAKT! Tarix: Bu gün, 05:46 | Çap et

DİA.AZ: - "Kapital Bank" barəsində ən çox şikayət olunan bank ünvanını israrla qorumaqdadır. Hər halda görünəni budur. Biz isə DİA.AZ olaraq sözügedən bankın vətəndaşa yaşatdığı növbəti çilədən bəhs olunan gileyi təqdim edirik. Həm də olduğu kimi, vətəndaşın yazdığına toxunçadan. Beləliklə, narazı vətəndaş bildirir:



"Şikayətim #kapitalbank dandir



1. Müştəri xidmətləri problem həll etmir!

- Mənim bildiyim 3 müştəri xidməti bölməsi var. Çatbot, 196 və kapital bank müştəri xidmətləri ofisi. Hamisi məsələnin həllini bir birinin üstünə atır.



Yaşadığım problem:



Birbanka bildiriş gəlib ki Trend Yoldan alış veriş etdiyim zaman 3ay taksit imkanı var. Kampaniyanın bitiş müddəti bildirişdə 18 iyun yazılıb bildirişdəki linkdə isə 1-22iyun və 22iyun daxil yazılıb.



Problem 1 - iyunun17si alış veriş etmişem iyunun19u təsdiqləyiblər.

Problem 2 - hazırda trend yol alış verişimin üstünə gündəlik faiz hesablanır) amma taksit olmasa belə 60gün güzeşt müddəti olmalıdır.



Məzələnirlər 1 - bu problemin helli üçün çat bota yazıram deyir ki profil melumatlarını screen et gönder. Göndərirəm. Cavab yazır ki eynileşme olmadı sorgunu bağlayır. Fakt screendə profil və əlaqə nömrəm eynidir.

Məzələnirlər 2 - 196ya zəng edirəm deyir ki hər şeyiniz düzdür çat bot cavab verməlidir. Bildirdim ki belke menim kartımdakı elaqə nömrə fəqlidir ona görədir? Dediki əlaqə nömrəsini dəyişmək üçün banka yaxınlaşın. Belə dəyişmək olmur.

Məzələnirlər 3 - banka getmişəm qız gülür ki niye bele edibler nömrəni dəyişmək 30saniyəlik işdir. Girdi birbanka dəyişdi.



Oyun burda başladı. Bankdakı işçiyə deyirəm ki trendyol problemimi həll edin deyir çatbota yazın. Nömrəm dəyişdiyi halda yenə çatbota yazdım yenə sorğumu ləğv elədi.



Məlumat şobəsinə problemimi dedim zeng eledi kimlerese mənə cavab verdi ki kampaniya iyunun 18ne kimidi . Göstərdim iyunun 17si almışam. Bildiriş linkinr girib özü de baxdı ki saytda hetta son tarix iyunun 22si yazıblar. Özü pis oldu ki ne zible düşmüşəm mən.



Çatbota yazmaq istədi dedim 3defe yazmışam sorğumu cavab vermir. O da götürdü birbank profilden çıxdı yeniden qeydiyyat edib girdi sevine sevine yazdı çata. Çat yenə dedi ki düz deyil sorgunu otmenit etdi)



Ən sonda kime zeng edib sorğumu qeydiyyata aldılar. Sonrada cvb olaraq zəng etdilər ki sizin kartınızda əlavə vəsait olub trend yol o vəsaitdən çıxıb pulu sizdə o vəsait qədər kredit ödəmisiz ona görə faiz gəlir.



Cavab verirəm ki mən o vəsaiti krediti ödəmək üçün qoymuşam. Niye trend yol ordan çıxır ki pulu. Cvb verirki bizdə belə olur)



Sizdən istəyim müştəri xidmətlərinin rəhbərliyində kimdirsə işdən çıxarıb düz əməlli adam gətirin. 1 dənə işbilməzə görə bu qədər camaat əziyyət çəkir. İşçilərinizə təlim keçin. yaşanmış problemlerin həllini işçilərinizlə bölüşün ki yenidən o problemlə qarşılaşanda gözdərini ayırıb baxmasınlar".



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...







