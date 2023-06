Ermənipərəst konqresmenlər Azərbaycana qarşı - Ekspert danışır Tarix: Bu gün, 17:49 | Çap et

ABŞ-ın Azərbaycana qarşı qərəzli addımları davam edir.



Belə ki, ABŞ Konqresinin 54 nümayəndəsi Dövlət katibi Entoni Blinkenə məktub göndərərək, Prezident Co Bayden administrasiyasından Azərbaycana hərbi yardımı dayandırmağı istəyib.



Həmçinin, onların istəkləri arasında Qarabağdakı separatçı rejimə dəstək verilməsi də olub.



Maraqlıdır, konqresmenlər tərəfindən atılan bu addımın məqsədi nədir?



DİA.AZ-ın məlumatına görə, mövzu ilə bağlı Cebhe.info-ya açıqlama verən politoloq Qabil Hüseynli bildirib ki, təəccüblü bir addımdır:



“Görünür, erməni lobbisi çirkli pullarla konqresmenləri ələ ala biliblər. Ən qəribəsi isə odur ki, bütün bu addımlar son nəticədə sülhyaratma prosesinə ciddi əngəl yarada bilər. Yəni bunu nə ilə əsaslandıra bilər? Onları ölkəmizə qarşı hər hansısa sanksiya tətbiq etməyə nə şirnikləndirə bilər? Hesab edirəm ki, bu addımlar beynəlxaq hüququn normalarına uyğun deyil. Üstəlik, bu, ABŞ-ın maraqlarına da ciddi zərbə vurur”.



Politoloq Baydenin bu istəyə müsbət cavab verəcəyinə inanmadığını deyib:



“Təklifin qəbul ediləcəyinə inanmıram. Düşünürəm ki, Co Bayden onların çoxsaylı xahişlərinə baxmayaraq mənfi cavab verəcək. Çünki ABŞ Prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsində maraqlıdır.



Həmçinin, Bayden də Azərbaycanın tutduğu mövqeni müdafiə edir. O, yaxşı bilir ki, burada ABŞ-ın maraqlarına xidmət edən əsas addım Azərbaycanın hərəkətlərini təqdir etməkdir. Əgər əks mövqe tutacaqlarsa, onların da bölgə üçün strateji maraqlarına zərbə gələ bilər”.



