Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin vəzifəlisini öldürən işçi: - "Mənə qeyrətsiz dedi" Tarix: Bu gün, 06:28

“O, hər gün müxtəlif bəhanələr uydurub, mənə yersiz iradlar bildirirdi. Bezirdim, əsəbiləşirdim. Hər iş günüm stresli keçirdi”.



Bunu öz məhkəməsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliynin Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin Goranboy rayon şöbəsində baş mühasib işləmiş 31 yaşlı Mirhadi Bağırov deyib. Öz müdiri, 59 yaşlı Ziyad Əhmədovu öldürməkdə təqsirləndirilən Mirhadi Bağırov məhkəmədə səbəblərdən danışıb. Deyib ki, 2021-ci ildə həmin idarəyə öz ixtisası üzrə mühasib işinə qəbul edilib. Ancaq elə ilk gündən Mərkəzin direktoruyla münasibətlər gərgin olub:



“Gözünə harda görünsəm, bir bəhanə tapıb mənə irad tuturdu. İş o yerə çatmışdı ki, orda işlədiyim qısa müddətdə içimdə müdirə qarşı bir nifrət yaranmışdı. Ancaq qapalı insan olduğuma görə dərdimi heç kimə deyə bilmirdim”.



Mirhadi Bağırovun ifadəsinə görə, günlərin bir günü səbəbləri ona bəlli olmayan belə münasibətdən dolayı qətl baş verib. Təqsirləndirilən şəxsin ifadəsindən belə məlum olub ki, müdir kompüterdən və telefondan hansısa bank hesabına daxil ola bilmədiyi üçün onunla kobud rəftar edib. Daha sonra atasına zəng vuraraq ondan şikayət edib: “Evdəydim, atam zəng vurdu, dedi, sən işdə neyləmisən ki, müdirin zəng vurub, şikayət edir. Tez ol, dur get, müdirin səni gözləyir. Aramızda olanları təhrif edib atama deməsi, məni günahkar çıxarması əsəbimə toxunmuşdu. Boğaza yığılmışdım. Yolüstü mağazaya girib bıçaq aldım, idarəyə getdim. Ziyad müəllimin otağına qalxdım. Dedim, xəstə atama niyə zəng vurub əsəbiləşdirmisən? Dedi ki, yaxşı eləmişəm, atan qeyrətli kişidir, sən qeyrətsizlikdə kimə oxşamısan? Onu qorxutmaq üçün bıçağı cibimdən çıxartdım, üzərinə getdim. Əlimdən yapışdı, məni söyməkdə davam edirdi. Əlbəyaxa olduq, necə vurmuşam, yadımda deyil, birtəhər əlindən çıxıb qaçdım. Ordan birbaşa Goranboy rayon polis şöbəsinə getdim. Orada öyrəndim ki, Ziyad müəllim ölüb. Dərin sarsıntı keçirmişdim, ona görə də polis əməkdaşları şöbəyə təcili yardım çağırmışdı”.



Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, niyyəti müdiri öldürmək yox, qorxutmaq olub. Hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib.



Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu iş üzrə mühakimə Mirhadi Bağırovun 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsiylə başa çatıb.



Toplum TV

