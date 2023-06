Halal olsun sənə, YA ŞEYX... - Replika Tarix: Bu gün, 06:45 | Çap et

Şairlərin, bəstəkarların və müğənnilərin toplandığı bir tədbirdəydim.

Tədbirin sonunda acınacaqlı bir mənzərə yaşandı.

Demək, bütün ömrünü, enerjisini Azərbaycanda sənətin, mədəniyyətin zənginləşməsinə xərcləyən yaşlı şairlər, bəstəkarlar günün istisində dayanıb təşkilatçıların onlar üçün sifariş verdikləri taksilərin yolunu gözləyirlər.

Onların şeirləri, bəstələri ilə toylarda xalqı əyləndirib pul qazanan cavan müğənnilər isə sürücülərinin himayəsində bahalı maşınlarına minib yanlarından tozanaqlayırlar.

Hətta biri az qaldı çətinliklə yeriyən bir bəstəkarı vurub öldürsün yolun ortasında.

Bu, rəqabət mühiti deyil, kapitalizm deyil, oxşarı yoxdu bunun. Bu, mədəniyyətin nə demək olduğunu bilməyən bir toplumun mədəniyyəti dərketmə səviyyəsinin tablosudur.

Orada o günün istisində ömrünü mədəniyyətimizi zənginləşdirməyə xərcləmiş o məyuslara baxa-baxa bir daha əmin oldum ki, bu ölkədə istedadlı, ağıllı adamların hökumətdən, dövlətdən başqa arxası, dayağı yoxdur, olmayıb, çox güman olmayacaq da.

Dedim, halal olsun sənə Nizami Gəncəvi! Nə yaxşı ki, sən xalq acından ölməsin deyə at peynində arpa dənəsi axtardığı dövrlərdə şahları mədh etmisən. Kişi adamsan!

Əks təqdirdə, ziyalı adına söyülən də sən olacaqdın, acından ölən də.



Aqşin YENİSEY - DİA.AZ

