Goranboyda vətəndaş Allahın ümidinə qalıb... - NARAZILIQ VAR... Tarix: Bu gün, 07:47

DİA.AZ: - Goranboyun kəndlərini sel suları basandan sonra evlərə və kəndlilərin təsərrüfatına ziyan dəyib.



DİA.AZ bildirir ki, Börü qəsəbəsində yaşayanlar dəymiş ziyanın qarşılanmasını tələb edirlər.



Kəndlilər deyir, Börü qəsəbəsində builki kimi yağıntı, sel olmayıb.

İki dəfə baş verən sel nəticəsində kəndin yolları da qəzalı duruma düşüb. Hər an gələcək sel üçün narahat olan kəndlilər yetkililərin tədbir görməsini istəyirlər.



Məsələ diqqətimizdədir. Bütün maraqlı tərəfləri dia.az olaraq dinləməyə hazırıq...

